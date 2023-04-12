Макрон пророчит Европе новую большую войну с Россией

Взгляд
12 апреля, среда  |  Последнее обновление — 17:29  |  vz.ru
Разделы

Европа научилась много зарабатывать на замороженных российских активах

Бельгия сама в шоке от свалившихся сверхдоходов от российских активов Brayden A./Wikipedia
В Бельгии сами удивились тому, что им удалось получить сверхприбыль на сотни миллионов евро. Помогло наличие в стране ключевого европейского депозитария Euroclear, где хранились акции и облигации, принадлежащие российским собственникам. Теперь они заморожены. Однако, оказывается, они не лежат там мертвым грузом. Как можно зарабатывать на замороженных активах россиян и получится ли вернуть их когда-нибудь? Подробности...
Перейти в раздел…

Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине

Переносные противотанковые комплексы – одни из самых эффективных инструментов борьбы с бронетехникой Станислав Красильников/ТАСС
«Наши лучшие противотанковые подразделения будут направлять туда, где предполагается использование самых современных танков противника». Такими словами военные эксперты комментируют заявления Минобороны о создании специальных групп по борьбе с бронетехникой стран НАТО, поставленной Украине. Как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы? Подробности...
Перейти в раздел…

Электронные повестки меняют работу военкоматов

Призывникам начнут приходить электронные повестки Евгений Епанчинцев/ТАСС
Госдума приняла закон о Едином реестре военнообязанных и уравняла электронные повестки с традиционными бумажными. Что меняется для призывников и военнообязанных, какие меры предусмотрены новым законом для уклонистов?  Подробности...
Перейти в раздел…

Латвия испугалась общего суда над русскими журналистами

14 лучших русских публицистов Латвии отправлены под суд – им грозит до четырех лет тюрьмы Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В Риге стартовала серия процессов против 14 журналистов. Суть обвинения: подсудимые писали заметки для агентства «Россия сегодня», а поскольку его возглавляет Дмитрий Киселев, который под санкциями – значит, журналисты нарушали режим санкций. Звучит нелепо? Но это факт. Каждый рискует сесть на четыре года. Но почему латвийская Фемида решила разбираться с каждым из 14 журналистов поодиночке? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Фашизм – это твой смех, когда убивают другого

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Может быть, через песенки Козлова и Макаревича, через стишки Быкова и Иртеньева, через снобистские пошлости Стругацких и вползал в наши дома смрадный повелитель мух? Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Дорога к миру не должна стать путем предательства

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Мы, разумеется, все за мир. Здесь, в Донбассе, это императивное «за мир» становится еще весомее. Далеко отступают абстрактные теоретические положения, логика большой игры. Но каким может быть этот мир? На нескольких улицах в районе частных домов, говорит Виталик, не осталось ни одного парня или мужика, который бы не был ранен с 2014-го. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Лавра держится, но черти наглеют

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Есть поверье, что на Страстной неделе нечистая сила, предчувствуя неизбежное поражение ада, устраивает пакости и пытается пробудить всё низменное, что есть в людях. Будем в полной готовности. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Атомная авантюра Германии

Чем Макрон разозлил США

Европа судит своего любимого монстра

Перейти в раздел…

Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
Подробности...

Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
Подробности...

В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы пользуетесь онлайн-сервисом «Госуслуги»?
  • Да, и продолжу

  • Да, но прекращу

  • Нет, но хочу начать

  • Нет, и не хочу начинать

  • Затрудняюсь ответить
Должно ли государство поощрять школьников деньгами за хорошие оценки?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
  • Сильные аналитические способности

  • Дар предвидения

  • Случайность

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Франция заблокировала финансирование поставок боеприпасов Украине
    Российские войска поразили пытавшиеся пробиться в Артемовск резервы ВСУ NYT: Разведка США готовилась к удару ВСУ по Кремлю Работу российского сегмента МКС продлили до 2028 года Пугачеву попросили проверить на предмет финансирования ВСУ
    США готовят черновик соглашения на случай окончания конфликта на Украине Москва запросила у Еревана объяснений по поводу участия в учениях НАТО Путин анонсировал выделение более 251 млрд рублей на космическую деятельность Суд не стал рассматривать протокол в отношении хирурга Евича
    Песков усомнился в достоверности видео с якобы обезглавливанием украинского военного В США объяснили, почему Киев отсрочил контрнаступление ВСУ Нидерланды решили отказаться от российского СПГ Спрос на автомобили «Москвич» превысил ожидания

    махинации на топливе


    Херш уличил Зеленского в присвоении 400 млн долларов американской помощи

    диверсия на Балтике


    Трамп исключил виновность одной страны в подрыве «Севпотоков»

    «болевая точка»


    Мирошник: Ставший бездной для ВСУ Артемовск отдаляет контрнаступление Украины

    Видео

    громкий процесс


    Латвия испугалась общего суда над русскими журналистами

    однополярный мир


    «Ястреб» из США угрожает Европе миром и свободой

    депозитарий Euroclear


    Европа научилась много зарабатывать на замороженных российских активах

    криминогенная обстановка


    Почему мигранты стали совершать больше преступлений

    карикатура


    Байден намерен сжечь еще одну страну

    разделение людей


    Дмитрий Орехов: Фашизм – это твой смех, когда убивают другого

    полная готовность


    Алексей Зензинов: Лавра держится, но черти наглеют

    военные будни


    Андрей Полонский: Дорога к миру не должна стать путем предательства

    на ваш взгляд


    Вы пользуетесь онлайн-сервисом «Госуслуги»?

    Макрон пророчит Европе новую большую войну с Россией

    Президент Франции изложил стратегический план ЕС, касающийся России
    Макрон готовится милитаризировать Францию
    		  
    12 апреля 2023, 17:10
    Фото: Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters
    Текст: Валерия Вербинина

    После поездки в Китай президент Франции сделал масштабные заявления – и его слова о том, что Европе нужна «стратегическая автономия», широко разошлись. Однако ряд других весьма любопытных реплик Макрона прошли незамеченными. Зачем, по мнению французского лидера, «европейская военная экономика должна ускориться» и при чем здесь Россия?

    Президент Франции вновь заставил говорить о себе. Вернувшись из поездки в Китай, где Макрон пытался без особого успеха повлиять на Си, чтобы тот занял в отношении России более жесткую позицию, француз, можно сказать, отыгрался, дав в самолете на обратном пути интервью представителям газеты Les Echos, радио France Inter и сайта Politico.

    В этом интервью он в неожиданно жесткой форме высказался о том, что Европе нужна «стратегическая автономия». Иначе говоря, Европа не должна следовать ни в фарватере США, ни тем более в фарватере Китая, а вести себя как «третий полюс силы».

    «Я полагаю, что Китай, как и мы, считает, что сейчас время военное. Украинцы сопротивляются, и мы им помогаем. Сейчас не время для переговоров, даже если что-то и готовится в этой области… Должен заметить, что президент Си Цзиньпин (так у Макрона) говорил о европейской архитектуре безопасности. Не может быть никакой архитектуры безопасности, пока в Европе есть захваченные страны или замороженные конфликты…

    Мы, европейцы, заинтересованы в единстве. Мы продемонстрировали Китаю, что мы едины – таков был основной посыл нашей поездки с Урсулой фон дер Ляйен. Китайцы также заинтересованы в своем единстве. С их точки зрения, Тайвань – часть этого единства… Хуже всего для нас – считать, что мы должны следовать за другими в этом вопросе (то есть в вопросе Тайваня), подлаживаться под требования Америки и терпеть бурную реакцию Китая…

    Европа оказалась бы в ловушке, если бы мы вмешивались в кризисы, которые нас не касаются. Если мы присутствуем при обострении конфликта между двумя системами, у нас не будет ни времени, ни средств обеспечить нашу стратегическую автономию, и мы станем вассалами, в то время как мы можем стать третьим полюсом силы, если у нас будет в запасе еще несколько лет».

    После чего Макрон добавил: «Нельзя зависеть от других в области энергетики, оружия, соцсетей и искусственного интеллекта. В тот момент, когда вы теряете независимость в этих областях, история ставит на вас крест».

    Перечисление может поначалу показаться странным. Но хотя оружие упомянуто вторым пунктом, охотнее всего – и больше всего – Макрон рассуждает именно о нем. «Темп истории ускорился, поэтому европейская военная экономика тоже должна ускориться. Мы производим (оружие) слишком медленно». Макрон несколько раз повторил, что Европа должна производить больше оружия и перейти наконец на единые для всех стран ЕС военные стандарты.

    Следует отметить, что Макрон, судя по всему, еще много чего наговорил о Тайване и независимости Европы, но его пресс-служба заставила вычеркнуть эти пассажи из материала Politico. Не привыкшие к такому обращению американцы сделали язвительную сноску и довели данный факт до сведения общественности.

    Также Макрон потребовал уменьшения зависимости Европы от доллара и от Америки в целом, хоть и вынужден был признать, что после отказа от российских энергоносителей без американского СПГ обойтись не удастся. Однако даже заявления Макрона не так интересны, как последовавшая на них реакция.

    Во Франции, где обычно каждый чих президента обсуждается многократно, СМИ предпочитают сейчас обсуждать обрушение здания в Марселе и пенсионную реформу. Отклики же на интервью Макрона – не такие многочисленные, как обычно – поражают своим сконфуженным тоном.

    Le Monde пишет о том, что Макрон заставил нервничать тайские власти и «шокировал» США. Статья выражает предложение, что, может, хватит громких заявлений не к месту, а то президент то ляпнет о «смерти мозга НАТО», то еще что-нибудь отчебучит. Конечно, куда удобнее предположить, что глава страны не знал, что он говорит, вместо того чтобы анализировать, что именно он сказал.

    Крупный новостной портал France24 предполагает, что речь может идти о «рискованном выступлении канатоходца», но сурово осуждает Макрона за то, что его слова могут заставить Китай думать, что у него развязаны руки.

     

    Liberation замечает, что президент так «неловко» пытался защитить стратегическую автономию Европы, что чуть ли не стал на сторону «китайского диктатора». Le Point  крайне аккуратно пересказал рассуждения Макрона о европейском суверенитете и Тайване, ни словом не упомянув о военном аспекте его речи.

    Однако радио France Inter, собственный представитель которого присутствовал в самолете президента, отличилось чуть ли не больше всех, уже в заголовке недвусмысленно заявив, что «не всякую правду надо говорить вслух». «Лучше бы, без сомнения, ему было промолчать», – да, именно так и значится в тексте государственного СМИ. И оно же цитирует американского сенатора Марко Рубио, который пригрозил, что, мол, США все равно разберутся с Тайванем, а европейцы пусть сами занимаются Украиной, раз они такие независимые.

    Так что, неужто Макрон и впрямь сморозил чудовищную глупость? Или за ней стоит нечто большее?

    Во-первых, не похоже, чтобы президент Франции говорил под влиянием момента. Он явно излагал хорошо продуманный план, который не раз обсуждался на самом верху. Во-вторых, Макрон последний срок у власти, ему не надо переизбираться, не надо даже чрезмерно заботиться о своей репутации. Он осознанно может выступать застрельщиком крайне непопулярных проектов (та же пенсионная реформа в собственной стране) или проектов, которые могут вызвать определенное противодействие.

    Американцы отчитали Макрона за то, что он слишком много на себя берет, говоря от имени всей Европы. Собственные СМИ ополчились на него за то, что он смеет ставить на одну доску демократическую Америку и авторитарный Китай. Но почему-то никто не задал самый главный вопрос. Все эти рассуждения об оружии, о единых стандартах европейских армий, о том, что в военном смысле Европа должна быть независима – с кем именно Макрон собрался воевать? Для чего он все это предлагает?

    На самом деле ларчик открывается очень просто. США считают своим соперником номер один Китай, в то время как у Европы, включая Макрона, другое видение. Для них главный враг Европы – это Россия.

    Вот против кого на самом деле предложено сплачиваться и вооружаться. Фактически Макрон предложил Европе во имя собственных интересов отмежеваться от США и, если понадобится, отдать Китаю Тайвань – лишь бы Китай отступился от России.

    Речь на самом деле идет не о европейской солидарности, отказе от доллара и противодействии влиянию США. Речь идет о будущей войне – и, скорее всего, войне Европы с Россией, возможность которой часть европейских элит рассматривает всерьез. И Макрон явно излагает позицию, которой придерживается не только он один. Многие комментаторы предпочли говорить о том, что «третий полюс силы» – это попытка утвердить свои интересы за счет ущемления интересов США. И да, Макрон дал понять, что Европе за Тайвань вписываться неинтересно. У нее другие амбиции. И цель ее куда крупнее.

    Конечно, при желании можно считать заявления французского президента блефом, рассчитанным на то, чтобы заставить США больше считаться со своими интересами. Но этот блеф выглядит слишком продуманно, как и его военная составляющая.

    Впрочем, как бы ни злили слова Макрона американцев и их союзников, ясно одно: останавливаться он не собирается. После Китая он отправился с визитом в Голландию и в Гааге 11 апреля произнес целую речь. В ней он повторил, что Европе нужна независимость. Однако в этот раз он больше упирал на экономические аспекты, избегая говорить о войне, к которой должна готовиться Европа.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •