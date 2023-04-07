Французы мстят Макрону за повышение пенсионного возраста

В рейтинге ведущих политиков Франции сменился лидер

Если бы выборы президента Франции проходили прямо сейчас, действующий хозяин Елисейского дворца лишился бы своего места. По крайней мере, именно такие результаты показывают свежие социологические опросы. А в лидеры рейтингов выбилась политик, которую много раз упрекали в пророссийских настроениях – Марин Ле Пен. Как же такое произошло?

Французская пенсионная реформа, похоже, будет иметь самое непосредственное влияние на расстановку политических сил в этой стране в самом ближайшем будущем. И это при том, что Макрон и компания навязывают эту реформу народу изо всех сил – под обязательные разглагольствования о демократии, свободе и прочих достижениях цивилизации.

Прямым следствием реформы стало проседание рейтингов всех, кто ее протаскивает, а в первую очередь – президента Франции. В начале апреля институт Elabe по заказу популярного новостного канала BFM произвел опрос общественного мнения и убедился, что если бы выборы президента происходили прямо сейчас, то выиграла бы их Марин Ле Пен. Причем и первый тур, и второй. Это стало «шоком» для французов (по выражению журналистов издания).

Опросам такого рода на Западе принято придавать большое значение, и выборка участников производится вовсе не произвольно, а с учетом пола, возраста, профессии, социального положения и даже места проживания. Те, кто принимает в опросе участие, в конечном итоге должны представлять общество в миниатюре. А колебания их настроений, которые тщательно отслеживают социологи, должны показывать, чего в конечном счете ждать от общества в целом. Где следует так или иначе подкрутить механизм, на какие группы требуется воздействовать, чтобы законным образом обеспечить нужный результат голосования.

Ведь что бы ни говорили во Франции о демократии, равенстве и прочих прелестях, места в политике здесь жестко распределены. И Марин Ле Пен – какие бы разумные программы она ни выдвигала и вообще что бы ни делала – отведена роль сугубо маргинальная.

Ей суждено быть тем, что когда-то именовалось «букой» – то есть пугалом, которое в какой-то момент обязательно предъявляют колеблющимся избирателям и заявляют: вы же не хотите, чтобы эта ужасная Ле Пен выиграла?

Тогда голосуйте за... Ну, допустим, за Макрона. Вместо Макрона может быть другая фигура, более или менее незначительная, неважно: главное, что его выдвинули в качестве кандидата и поддерживают изо всех сил.

Описанная выше манипуляция может показаться примитивной, но именно примитивные манипуляции работают лучше всего. Тем более что французы – народ глубоко буржуазный, любые крайности им претят. А французские СМИ прекрасно умеют навешивать именно те ярлыки, которые подчеркивают крайности и вызывают у местного избирателя отторжение.

Ультраправая, ультранационалистка, дружила с Путиным, а если не дружила, все равно плохая, а фашиствующего папеньку ее Ле Пена помните? И все это повторяется на миллионы ладов, обрабатывая избирателя. Система должна работать без сбоев – и если даже в гипотетическом опросе неожиданно выясняется, что результат может быть и не такой, какого хотелось бы коллективным элитам, это становится поводом для размышлений.

Потому что время, знаете ли, идет быстро, и выборы-2027 приближаются. А что если и там избиратели решат преподнести сюрприз?

В самом опросе, о котором идет речь, нет ничего особенного, он сформулирован предельно четко. Если бы первый тур президентских выборов происходил сейчас с теми же кандидатами, что и в прошлом году, Марин Ле Пен набрала бы 31%, Макрон – всего 23%, а левый политик Жан-Люк Меланшон – 18,5%. Иными словами, первое и второе места в президентской гонке распределились бы совершенно иначе.

Помимо собственных избирателей, за Ле Пен проголосовала бы примерно четверть тех, кто в реальности 2022 года отдал свои голоса за Эрика Земмура, Валери Пекресс и Никола Дюпон-Эньяна. Кроме того, выясняется, что Марин Ле Пен улучшила свои позиции среди всех категорий населения, включая пенсионеров и жителей больших городов, которые традиционно ее не слишком жалуют.

Что касается Макрона, за него вновь проголосовали бы его собственные избиратели, и то не все, а только 73%. Во втором туре его положение бы улучшилось, но это бы все равно ему не помогло, потому что за Марин Ле Пен отдали бы голоса 55%, а за него – только 45%. При этом 10% тех, кто проголосовали за него в реальности, признали, что сейчас голосовали бы за его соперницу.

Помимо вопросов о выборах президента, Elabe озаботился также вопросами о выборах законодательной власти. Оказалось, что альянс левых партий Nupes получил бы 25,5% мест в Национальном собрании, партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» немногим меньше – 24,5%, а объединение центристов, включающее партию нынешнего президента – 21,5%. Оставшиеся места распределились бы между представителями республиканцев, диссидентских, заморских и региональных партий.

Любопытно, что даже в этой гипотетической схеме видна система противовесов.

Улучшение отношения избирателей лично к Марин Ле Пен не распространяется кардинальным образом на ее партию (которую с прошлого года возглавляет 27-летний Жордан Барделла) и не приводит к ее сокрушительной победе. Иначе говоря, если даже допустить, что Марин Ле Пен каким-то образом сумела бы занять место Макрона, ей пришлось бы иметь дело с парламентским большинством, настроенным против нее.

Тем не менее уже сейчас эксперты ломают головы, кто виноват и что делать с тем фактом, что французские избиратели, оказывается, в массе пожелали бы поддержать Марин Ле Пен, а не Макрона, который хочет заставить их работать на два года дольше. Даже при том количестве пиарщиков всех рангов, которые работают на президента, нужны хоть какие-то достижения, хоть что-то, что можно преподнести в качестве достижения. Вот, допустим, пенсионный возраст подняли, зато во внешней политике Франция – величина, с которой считаются.

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Наблюдатели давно подметили, что чем хуже дела у Макрона идут дома, тем охотнее он отправляется с зарубежным визитом куда-нибудь подальше от родины. Сейчас охота к перемене мест завела его в Китай, где он находится с трехдневным визитом.

Цели, помимо политических, надавить на Китай, чтобы он повлиял на Россию так, как это выгодно коллективной Европе – и вполне прагматические: президента сопровождают главы французских предприятий в количестве около 60 человек, включая Airbus, Danone, Alstom и Veolia. Подписаны ряд многообещающих контрактов, а это означает увеличение прибылей, новые рабочие места и вообще благоприятные инфоповоды. А там, глядишь, французскому народу надоест бузить и бастовать, он поворчит и смирится.

А даже если не смирится и рейтинг упадет до нуля, для Макрона это ничего не значит: до 2027 года он все равно остается президентом. А там можно вспомнить и старую французскую пословицу – «после нас хоть потоп». Пусть преемник разгребает доставшиеся проблемы.