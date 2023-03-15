Франция готовится к битве за Крым

Сценарий французских учений написан с учетом спецоперации на Украине

«Сначала я услышал стрельбу. Я вышел посмотреть, что такое городской бой на самом деле. Впечатляет, особенно издали, когда вы слышите стрельбу и шум вертолетов». Такими словами французские обыватели описывают учения, прямо сейчас проходящие на улицах их городов. И сценарий этих учений имеет прямое отношение к России.

Во Франции проходят военные учения «Орион 2023». Беспрецедентно масштабные, с отработкой взаимодействия разных родов войск и большим количеством задействованной техники, включая беспилотные летательные аппараты, военные корабли и самолеты. Внимание, вопрос: кого боится Франция? А может быть, она на кого-то собирается напасть?

Задачи учений изложены на сайте французского министерства обороны максимально обтекаемо и уклончиво: армия тренируется, преследуя «многочисленные цели оперативной подготовки». Действительно, если в наличии имеется армия, зачем ей простаивать?

Среди прочего в ходе учений отрабатывается захват аэропортов, переброска сил для поддержки сил некоего союзника с перспективой боев в городе, обеспечение логистики в сложных условиях, захват стратегически важных точек, высадка с моря под прикрытием вертолетов, а также захват города при участии некой «союзнической силы».

Последний этап учений, включающий отработку уличных боев, происходил в очаровательном южном городе Каор. И хотя жителей предупредили, некоторые все же были застигнуты врасплох. «Я задаю себе вопрос, настоящее у них оружие или нет», – заметила одна из жительниц каналу TF1. «Я испугалась – выхожу на улицу, а тут они все явились, странное было впечатление», – поделилась впечатлением другая.

Житель, который представился как Бруно, напротив, специально вышел наружу, чтобы посмотреть, как все происходит. «Сначала я услышал стрельбу. Я вышел посмотреть, что такое городской бой на самом деле. Впечатляет, особенно издали, когда вы слышите стрельбу и шум вертолетов», – заметил он.

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Впрочем, участвующий в учениях капитан Ронан заявил, что опасаться нечего: «У нас инструкция не стрелять, когда наши граждане находятся в пределах пятиметровой досягаемости. Многое нам запрещено, например, нельзя опираться на машины, чтобы не поцарапать их».

В учениях, как любезно информировало министерство обороны, участвуют семь тысяч человек и 1500 единиц техники. Французский портал «20 минут» дает иные цифры: 2000 единиц техники, включая около 100 дронов – но суть от этого не меняется.

Сценарий учений содержит отсылки к мифологии, что позволяет предположить, что участие в его разработке приняли военные старой школы. Главная сила (вражеская) – Меркурий, которая поддерживает Тантала – местных ополченцев, чтобы «дестабилизировать страну под названием Арнланд».

По какой-то загадочной причине, которая нигде не озвучивается, французская армия должна вмешаться и защитить Арнланд. Возможно, некоторым людям просто нравится умирать за чужие интересы.

Некоторые источники сообщают о загадочном Меркурии – равно как и о Арнланде – больше деталей. Например, это страны-соседи, у Меркурия есть ядерное оружие, Меркурий стоит за спинами ополченцев, которые сражаются против Арнланда, а Франция – вероятно, исключительно по доброте душевной – собирается помочь Арнланду военными действиями на земле и в воздухе. В апреле-мае в Шампани пройдет симуляция полноценных боевых действий в пользу Арнланда на участке в 50 км шириной и 200 км глубиной.

Значительное место в сценарии «Ориона» занимают действия ВВС, которые обязаны «очистить небо от противника, ударить по вражеским средствам космической связи и позволить нашим (то есть французским – прим. ВЗГЛЯД) бомбардировщикам войти в зону военных действий». Все это должно быть произведено в постоянном контакте с центром спутниковой связи, который поставляет точные сведения о наземных и воздушных целях.

«Целью «Ориона» является максимально полная подготовка к сценарию высокой интенсивности, то есть в рамках симметричного противостояния. Последний раз мы принимали участие (в военных действиях) лет 20 назад в рамках мероприятий по борьбе с терроризмом, которые считаются асимметричными», – сказал прессе полковник Жан-Мишель Эрпен, командир 118-й воздушной базы, которая базируется в Мон-де-Марсане, где проходит та часть учений, в которой задействованы ВВС.

У полковника, судя по всему, плохая память: операция «Шамаль», которую он имеет в виду – поддержка иракских сил в их борьбе с «Исламским государством*» – была вовсе не 20 лет назад, а в 2014 году, то есть и десяти лет не прошло. Впрочем, спишем забывчивость полковника на то, что счастливые часов не наблюдают.

В данном контексте любопытно само употребление слов «симметричный – асимметричный». Само собой, воевать проще всего против слабого и плохо подготовленного врага, да и вообще воевать с тем, кто не может ответить, можно без особого риска. А вот когда в ответ может прилететь, тогда уже начинаются сложности. И маневры. И операция «Орион».

Бросается в глаза тот факт, что практически все действия, которые отрабатывает французская армия, являются по своей сути действиями наступательными. Это ничуть не похоже на оборону родных рубежей. Куда больше происходящее напоминает, к примеру, подготовку к захвату Крыма (учитывая место, которое в «Орионе 2023» отведено операциям с моря). И что это за таинственные арнландцы, об интересах которых так пекутся во Франции? Ведь яснее ясного, кто именно на самом деле имеется в виду.

И ничего подобного, протестует полковник Эрпен. «Конфликт на Украине заставил нас частично изменить сценарий, но не имел большого влияния на проведение учений», – заявляет он.

Тут, в сущности, вопрос в том, что именно считать большим влиянием, а что – малым. Кроме того, мы уже отметили забывчивость полковника, который не в состоянии запомнить простейшие даты. Кто знает, что еще он предпочел забыть?

Если же говорить о фактах, то они очевидны. Представители НАТО настойчиво заявляют, что они не собираются воевать с Россией. Так же настойчиво активный член НАТО Франция проводит военные учения, главным врагом в которых – причем вполне прозрачно – указана Россия.

Как всякий слабый политик, Макрон не прочь затеять небольшую победоносную войну. Внутри страны общество обозлено пенсионной реформой, за ее пределами никаких успехов не просматривается. Война – это способ спасти свое реноме.

Даже угрозы войны во многих случаях вполне достаточно. Внешний враг помогает сплотить общество, тем более что к России у французского президента серьезные претензии. Россия выдавливает французов из Африки, Россия не желает идти на поводу у «мелкого телеграфиста», как едко обозвала Макрона Марин Ле Пен, и вообще Россия слишком большая и слишком богатая. Даже после крушения СССР.

Поэтому стоит как минимум не списывать такую вероятность со счетов – и учения «Орион 2023» тому лишнее подтверждение. А если Макрону хочется захватывать города – что ж, пусть для начала захватит Париж. И вывезет мусор, а то в некоторых районах уже не пройти из-за мешков с мусором. Ведь мусорщики бастуют, протестуя против реформы Макрона, и вывозить отходы некому.