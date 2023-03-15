Франция готовится к битве за Крым

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15 марта, среда  |  Последнее обновление — 14:06  |  vz.ru
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Зачем Москва сократила срок зерновой сделки

Россия продлила зерновую сделку на 60 дней Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. И хотя Запад так и не выполнил часть своих обещаний в рамках этого соглашения, его продление дает России ряд прямых и косвенных преимуществ. О каких конкретно выгодах идет речь и как Москва может воспользоваться соглашением в своих интересах?  Подробности...
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Как России потеснить НАТО на рынке вооружений

Российская оборонка нуждается во внешней кооперации Евгений Кузьмин/РИА Новости
Страны НАТО сохраняют доминирующее положение на мировом рынке вооружений. И хотя Россия закрепила за собой второе место, расположившись между США и Францией, доля Москвы на рынке неуклонно снижается. В чем заключается причина подобного сокращения, как России потеснить конкурентов из стран НАТО и почему Москве пора задуматься не только об экспорте вооружений, но и об импорте?  Подробности...
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Российский летчик ювелирной работой наказал воздушного разведчика США

США потеряли боевой самолет в зоне СВО Robert W. Valenca/U.S. Air Force
США понесли первые потери в зоне российской спецоперации на Украине. БПЛА MQ-9 упал в Черное море в результате «непрофессиональных действий» российского истребителя Су-27, утверждают в Пентагоне. На самом деле действия российского летчика были максимально выверены, а сам инцидент может означать изменение всего подхода России к полетам авиации НАТО у наших границ. Каким образом американский дрон был уничтожен в Черном море? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Силиконовый пузырь начал лопаться

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Разорение всех криптоинвесторов, майнеров и прочей шушеры, которая вилась вокруг этого бизнеса, на реальную финансовую систему, рынки акций, недвижимости и реальный бизнес окажет относительно небольшое влияние. Подробности...
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Почему важно отстоять от искажений доктрину прав человека

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Можно не разделять веры в творение – но нельзя не заметить, что там, где высшей инстанцией, определяющей ваши права, становится та или иная группа людей, это ведет к тирании. Подробности...

«Оскар» чуть-чуть испоганил хороший фильм

Дмитрий Дабб
Дмитрий Дабб, кинокритик
Не надо ставить на парнях крест только потому, что они получили «Оскар» в начале второй холодной войны. Как и жизнь в зачуханной прачечной, это еще не приговор. Жизнь – это великий дар, которым каждому хочется распорядиться правильно, что объединяет людей и в России, и в Америке, и в Китае. Подробности...
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У Эрдогана проблемы. Устоит?

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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

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    Франция готовится к битве за Крым

    Сценарий французских учений написан с учетом спецоперации на Украине
    Это не Украина – это учения на территории французских городов
    		  
    15 марта 2023, 13:00
    Фото: Frederic Petry/Hans Lucas/Reuters
    Текст: Валерия Вербинина

    «Сначала я услышал стрельбу. Я вышел посмотреть, что такое городской бой на самом деле. Впечатляет, особенно издали, когда вы слышите стрельбу и шум вертолетов». Такими словами французские обыватели описывают учения, прямо сейчас проходящие на улицах их городов. И сценарий этих учений имеет прямое отношение к России.

    Во Франции проходят военные учения «Орион 2023». Беспрецедентно масштабные, с отработкой взаимодействия разных родов войск и большим количеством задействованной техники, включая беспилотные летательные аппараты, военные корабли и самолеты. Внимание, вопрос: кого боится Франция? А может быть, она на кого-то собирается напасть?

    Задачи учений изложены на сайте французского министерства обороны максимально обтекаемо и уклончиво: армия тренируется, преследуя «многочисленные цели оперативной подготовки». Действительно, если в наличии имеется армия, зачем ей простаивать?

    Среди прочего в ходе учений отрабатывается захват аэропортов, переброска сил для поддержки сил некоего союзника с перспективой боев в городе, обеспечение логистики в сложных условиях, захват стратегически важных точек, высадка с моря под прикрытием вертолетов, а также захват города при участии некой «союзнической силы».

    Последний этап учений, включающий отработку уличных боев, происходил в очаровательном южном городе Каор. И хотя жителей предупредили, некоторые все же были застигнуты врасплох. «Я задаю себе вопрос, настоящее у них оружие или нет», – заметила одна из жительниц каналу TF1. «Я испугалась – выхожу на улицу, а тут они все явились, странное было впечатление», – поделилась впечатлением другая.

    Житель, который представился как Бруно, напротив, специально вышел наружу, чтобы посмотреть, как все происходит. «Сначала я услышал стрельбу. Я вышел посмотреть, что такое городской бой на самом деле. Впечатляет, особенно издали, когда вы слышите стрельбу и шум вертолетов», – заметил он.

    Впрочем, участвующий в учениях капитан Ронан заявил, что опасаться нечего: «У нас инструкция не стрелять, когда наши граждане находятся в пределах пятиметровой досягаемости. Многое нам запрещено, например, нельзя опираться на машины, чтобы не поцарапать их».

    В учениях, как любезно информировало министерство обороны, участвуют семь тысяч человек и 1500 единиц техники. Французский портал «20 минут» дает иные цифры: 2000 единиц техники, включая около 100 дронов – но суть от этого не меняется.

    Сценарий учений содержит отсылки к мифологии, что позволяет предположить, что участие в его разработке приняли военные старой школы. Главная сила (вражеская) – Меркурий, которая поддерживает Тантала – местных ополченцев, чтобы «дестабилизировать страну под названием Арнланд».

    По какой-то загадочной причине, которая нигде не озвучивается, французская армия должна вмешаться и защитить Арнланд. Возможно, некоторым людям просто нравится умирать за чужие интересы.

    Некоторые источники сообщают о загадочном Меркурии – равно как и о Арнланде – больше деталей. Например, это страны-соседи, у Меркурия есть ядерное оружие, Меркурий стоит за спинами ополченцев, которые сражаются против Арнланда, а Франция – вероятно, исключительно по доброте душевной – собирается помочь Арнланду военными действиями на земле и в воздухе. В апреле-мае в Шампани пройдет симуляция полноценных боевых действий в пользу Арнланда на участке в 50 км шириной и 200 км глубиной.

    Значительное место в сценарии «Ориона» занимают действия ВВС, которые обязаны «очистить небо от противника, ударить по вражеским средствам космической связи и позволить нашим (то есть французским – прим. ВЗГЛЯД) бомбардировщикам войти в зону военных действий». Все это должно быть произведено в постоянном контакте с центром спутниковой связи, который поставляет точные сведения о наземных и воздушных целях.

    «Целью «Ориона» является максимально полная подготовка к сценарию высокой интенсивности, то есть в рамках симметричного противостояния. Последний раз мы принимали участие (в военных действиях) лет 20 назад в рамках мероприятий по борьбе с терроризмом, которые считаются асимметричными», – сказал прессе полковник Жан-Мишель Эрпен, командир 118-й воздушной базы, которая базируется в Мон-де-Марсане, где проходит та часть учений, в которой задействованы ВВС.

    У полковника, судя по всему, плохая память: операция «Шамаль», которую он имеет в виду – поддержка иракских сил в их борьбе с «Исламским государством*» – была вовсе не 20 лет назад, а в 2014 году, то есть и десяти лет не прошло. Впрочем, спишем забывчивость полковника на то, что счастливые часов не наблюдают.

    В данном контексте любопытно само употребление слов «симметричный – асимметричный». Само собой, воевать проще всего против слабого и плохо подготовленного врага, да и вообще воевать с тем, кто не может ответить, можно без особого риска. А вот когда в ответ может прилететь, тогда уже начинаются сложности. И маневры. И операция «Орион».

    Бросается в глаза тот факт, что практически все действия, которые отрабатывает французская армия, являются по своей сути действиями наступательными. Это ничуть не похоже на оборону родных рубежей. Куда больше происходящее напоминает, к примеру, подготовку к захвату Крыма (учитывая место, которое в «Орионе 2023» отведено операциям с моря). И что это за таинственные арнландцы, об интересах которых так пекутся во Франции? Ведь яснее ясного, кто именно на самом деле имеется в виду.

    И ничего подобного, протестует полковник Эрпен. «Конфликт на Украине заставил нас частично изменить сценарий, но не имел большого влияния на проведение учений», – заявляет он.

    Тут, в сущности, вопрос в том, что именно считать большим влиянием, а что – малым. Кроме того, мы уже отметили забывчивость полковника, который не в состоянии запомнить простейшие даты. Кто знает, что еще он предпочел забыть?

    Если же говорить о фактах, то они очевидны. Представители НАТО настойчиво заявляют, что они не собираются воевать с Россией. Так же настойчиво активный член НАТО Франция проводит военные учения, главным врагом в которых – причем вполне прозрачно – указана Россия.

    Как всякий слабый политик, Макрон не прочь затеять небольшую победоносную войну. Внутри страны общество обозлено пенсионной реформой, за ее пределами никаких успехов не просматривается. Война – это способ спасти свое реноме.

    Даже угрозы войны во многих случаях вполне достаточно. Внешний враг помогает сплотить общество, тем более что к России у французского президента серьезные претензии. Россия выдавливает французов из Африки, Россия не желает идти на поводу у «мелкого телеграфиста», как едко обозвала Макрона Марин Ле Пен, и вообще Россия слишком большая и слишком богатая. Даже после крушения СССР.

    Поэтому стоит как минимум не списывать такую вероятность со счетов – и учения «Орион 2023» тому лишнее подтверждение. А если Макрону хочется захватывать города – что ж, пусть для начала захватит Париж. И вывезет мусор, а то в некоторых районах уже не пройти из-за мешков с мусором. Ведь мусорщики бастуют, протестуя против реформы Макрона, и вывозить отходы некому.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
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