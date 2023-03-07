Африканцы подвергли Макрона насмешкам и унижениям

Французский президент провозгласил «конец эры французской Африки» – и все ради того, чтобы страны Черного континента поверили во французский нейтралитет. А значит, посланников Парижа встречали лучше, чем представителей Москвы и Пекина. В реальности получилось все ровно наоборот: африканцы подвергли Макрона насмешкам. Как такое произошло?

Президент Франции Макрон вернулся из турне по странам Центральной Африки, осчастливив своим визитом Габон, Анголу и оба Конго. Официальной целью поездки было объявлено участие на саммите с обширной экологической повесткой, а также упрочение экономических связей.

В итоге – отдадим должное спичрайтерам – было произнесено много красивых слов. «Обновленное партнерство», «совместное строительство», и сделано даже такое заявление: «Африка представляет все возможности для соревнования. Нужно, чтобы условия для его участников были равны. Мы должны завоевать свое место – ни больше ни меньше».

Однако есть подозрения, что сделать это будет не так-то просто, поскольку главными конкурентами в соревновании выступают Китай, Индия, Россия и Турция. Причем ни одна из этих стран не имела в Африке колоний и спокойно может выстраивать отношения, не отягощенные давними счетами, которые тянутся из прошлого.

Чтобы Франции лишний раз о них не напоминали, она великодушно предлагает все забыть и перейти из формата «Франция-жандарм» в формат «Франция-бизнесмен». Так, по крайней мере, избранную Макроном стратегию называют в самой Франции.

Подразумевается, что больше не стоит бряцать оружием и вообще слишком назойливо напоминать о себе. Нет, оставшиеся в Африке французские военные базы никто расформировывать не будет – по крайней мере, пока. Разве они кому-то мешают? Самому Макрону точно не мешают, а значит, все в порядке. И вообще надо развивать торговые связи, потому что бизнес превыше всего.

Торговля с Африкой в упадке – доля Франции оценивается лишь в 4%, в то время как доля Китая – 18%.

Конкуренты теснят – особенно французов заставляют нервничать «русский медведь и китайский дракон». Поневоле приходится делать вывод, что, несмотря на декларируемую любовь к экологии и всему, что связано с природой, президент Макрон страдает какой-то странной аллергией. Причем в случае с драконом даже нельзя сослаться на то, что это аллергия на шерсть.

Не будет сильным преувеличением сказать, что стратегия Макрона укладывается в схему «раз мы больше не можем вас грабить как свою колонию, мы будем вас обирать под видом бизнеса, дорогие равноправные партнеры». Однако наивно думать, что жители Африки этого не понимают и не отдают себе отчета в сути происходящего.

Нет ничего удивительного в том, что нелюбовь к бывшим колонизаторам на континенте только растет, что сильно осложняет Франции любые попытки наладить дружеские отношения. Причины этой нелюбви французы упорно приписывают русской пропаганде, но тут дело такое – либо пропаганда там поставлена действительно образцово, либо ее семена упали на более чем подходящую почву.

И Макрон решил начать с чистого листа. В Габоне он объявил, что «эра Франсафрики подошла к концу» и что «Франция теперь является нейтральным государством». Франсафрикой традиционно именуется система негласной опеки над африканскими колониями, по большей части некогда принадлежавшими Франции.

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Времена меняются: раньше французы могли вести себя на континенте как белые господа, а теперь они могут выступать разве что просителями. И в этих условиях им крайне важно выставлять некий положительный имидж – хотя бы имидж непредвзятости и нейтральности. «По отношению к Габону, как, впрочем, и к любой другой стране, Франция теперь является нейтральным собеседником, который говорит со всем миром», – сказал Макрон.

Однако местная оппозиция не слишком склонна верить словам гостя – всем известны хорошие отношения, которые существуют между главой государства Али Бонго и Макроном. А в стране скоро выборы, в которых участвует и Али Бонго. Значит, Макрон прибыл, чтобы его поддержать?

Ничего подобного, как вы могли так подумать! Макрон всего лишь заботится о спасении тропических лесов и потому когда-то договорился с Али Бонго о саммите в столице Габона, а теперь просто на этом саммите побывал. Как можно подозревать защитника экологии в каких-то скрытых намерениях, в том, что спасение лесов служит всего лишь дымовой завесой? Помилуйте!

Французский эксперт Антуан Глазер, впрочем, считает, что если спасение лесов и стало лишь предлогом, то в любом случае цель оправдывает средства. «30 лет после потери колоний Франция вела себя в Африке так, словно ничего не случилось, – заметил Глазер. – В 1990-е годы мы заснули и проспали, когда Африка начала встраиваться в мировую систему. Даже наши собственные европейские партнеры позволяли нам изображать жандарма, в то время как сами они делали деньги».

Но оказалось, что Франция быстро учится. Например, визит Макрона в Анголу, которая никогда не была частью Франсафрики, объясняется не только желанием наладить совместное производство сельскохозяйственной продукции, но и тем, что в Анголу запустил свои щупальца французский «Тоталь» и имеет там вполне конкретные интересы, связанные с нефтью.

Другой исследователь, Жан-Клод Феликс-Чикайя, относится к словам Макрона о конце Франсафрики крайне скептически и напоминает, что нечто подобное уже утверждали Франсуа Олланд, Николя Саркози и даже Жак Ширак. «Конец эры Франсафрики нельзя просто так взять и объявить на словах, его можно доказать только соответствующими поступками», – заметил исследователь. А если анализировать поступки Макрона и сравнивать их с его декларациями, разницу нельзя не заметить.

Так называемая нейтральная Франция, «собеседник, который говорит со всем миром», видит свой нейтралитет довольно странно.

Например, Макрон одновременно лез в посредники в конфликте между Россией и Украиной и в то же самое время прикидывал, сколько танков и гаубиц может поставить киевскому режиму. А теперь обсуждает уже поставки самолетов и обучение украинских военных летчиков.

Ни о каком нейтралитете в таких условиях не может быть и речи. Тот, кто ведет «разговор» с миром – или с его частью – на языке оружия, заслуживает какого угодно названия, только не «собеседника». Африканцы хорошо видят разницу между пылкими декларациями и истиной.

В Конго, например, Макрону публично на пресс-конференции припомнили и оскорбительно снисходительное отношение, и неприглядную роль Франции в геноциде граждан в ходе войны Конго и Руанды в 1990-е, и их нынешний отказ осудить действия Руанды, которая создает напряженную обстановку в регионе. А когда Макрон заявил: «Не верьте, что у нас существуют двойные стандарты», это вызвало взрыв смеха среди присутствующих журналистов.

Пока трудно сказать, потеряет ли Франция Африку окончательно или нет. Как выразилась специалистка по Африке Полина Бакс: «Нравится нам это или нет, Африка для Франции важна. И Франция с этого континента не уйдет».