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2 марта, четверг  |  Последнее обновление — 14:42  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
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Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
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Успехи России в Африке заставили Францию нервничать

Президент Франции ищет империализм не там, где он есть на самом деле imago images/Global Look Press
Французский лидер Эммануэль Макрон отправился с масштабным визитом в ряд африканских стран – уже второй за последние полгода. Визит этот происходит на фоне публичных унижений, которым африканцы прямо сейчас подвергают Францию, и под стоны французских политиков о «российском империализме». Происходящее действительно имеет к России прямое отношение. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Откроет ли Украина Приднестровский фронт

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Киев готов ввести войска в Приднестровье. Однако пока ему мешают внешние силы – и не только Россия. Подробности...

Вашингтон играет на человеколюбии России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Элиты в США полагают, что даже иллюзия возможности мирных переговоров по Украине является весьма эффективным оружием в противоборстве с Россией. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Почему не стоит отменять Нагорную проповедь

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Сама идея, что сильные что-то должны слабым, а большинство – меньшинству, есть плод христианства. Причем, как показывает опыт ХХ века, это христианское наследие легко утратить и вернуться в мир обожествленных вождей и по-настоящему масштабного насилия. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Успехи России в Африке заставили Францию нервничать

    Президент Франции ищет империализм не там, где он есть на самом деле
    		   2 марта 2023, 14:28
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Валерия Вербинина

    Французский лидер Эммануэль Макрон отправился с масштабным визитом в ряд африканских стран – уже второй за последние полгода. Визит этот происходит на фоне публичных унижений, которым африканцы прямо сейчас подвергают Францию, и под стоны французских политиков о «российском империализме». Происходящее действительно имеет к России прямое отношение.

    У президента Франции Макрона земля горит под ногами. Провалы во внутренней политике наслаиваются на провалы во внешней.

    Франция настойчиво пыталась предлагать себя в качестве переговорщика в конфликте между Россией и Украиной, но была отвергнута как страна, поставляющая оружие одной из сторон. На глазах тает и французское влияние в Африке – бывшие колонии одна за другой указывают французам на дверь в более или менее оскорбительной форме.

    ЦАР и Мали без особых церемоний выставили французские контингенты, которые находились в этих странах, а правительство Буркина-Фасо вообще приняло решение денонсировать Договор о военной помощи, который был заключен в Париже 24 апреля 1961 года. Однако едва ли не горше всего для французов оказался тот факт, что по мере того, как с ними перестают считаться на территории, которую они привыкли считать своей зоной влияния, растет влияние России. Так, место французских военных занимают представители ЧВК «Вагнер», и российские бизнесмены получают преимущество перед французскими.

    Возможно, все это не имело такого резонанса, если бы в самой Франции дела обстояли благополучно – в конце концов, родина Макрона не первая бывшая империя, утратившая силу и рычаги влияния. Однако во Франции ситуация накаляется из-за буксующей пенсионной реформы, которая привела к росту напряжения в обществе и падению популярности как самого президента, так и его окружения.

    Невзирая на все потуги местных политтехнологов, французов никак не удается убедить в том, что работать на два года больше полезно для здоровья и кошелька. Профсоюзы уже объявили, что 7 марта – а фактически с 19 часов 6 марта – начнут новую забастовку, ужесточив ее условия. Реми Офрер-Привель, представитель профсоюза транспортников UNSA Ferroviaire, дошел до того, что пригрозил 10-дневной забастовкой и транспортной блокадой Парижа как минимум в течение двух выходных. Также профсоюзы призвали полностью остановить работу школ, предприятий нефтеперерабатывающей промышленности, мусорщиков и уменьшить подачу электричества.

    Надо признать, что в таких условиях африканское турне Макрона подвернулось крайне удачно. И придраться не к чему: президент намерен посетить четыре государства, расположенные в центральной части Африки, – Габон, Анголу и оба Конго. (Кто не в курсе, существует аж два Конго – Республика Конго и Демократическая Республика Конго. Первая – бывшая колония Франции со столицей Браззавиль, население – 5,5 миллионов человек, вторая – бывшая колония Бельгии со столицей Киншаса, население – 108 миллионов с лишним).

    Может показаться, что турне Макрона преследует две цели: попытаться спасти хотя бы последние крохи французского влияния – и заодно на всякий случай оказаться подальше от Франции, где в отсутствие президента весь гнев разъяренных граждан обрушится на правительство. Однако не все так просто, и у многих экспертов поездка Макрона вызывает вопросы.

    Так, в статье издания «Фигаро» с красноречивым заголовком «Не следует считать, что антифранцузские настроения в Африке являются результатом лишь русской пропаганды» эксперт Лова Ринель замечает, что страны, которые вознамерился осчастливить своим визитом Макрон, находятся в совершенно разном положении. Например, Габон готовится к выборам, демократическое Конго вот-вот начнет воевать с Руандой, а Ангола вообще не является бывшей колонией Франции и не входит в зону ее традиционных интересов. Это бывшая португальская колония, сохранившая португальский язык в качестве основного.

    Что касается второго Конго, его проблема заключается в том, что нынешний глава страны поставил рекорд, находясь на своем посту дольше всех лидеров Африки. По этой причине он считается «символом диктатуры», с которым эксперт рекомендует вести себя осторожно.

    Перед поездкой Макрон заявил, что в Африке «Франция становится идеальным козлом отпущения» – в том смысле, что ее теперь принято обвинять в чем угодно, и пропаганда – в частности, российская – этим пользуется. Однако мадам Ринель считает, что дело не только в пропаганде. Тем более что Китай, Турция «и даже США с Германией» преследуют в Африке свои интересы, и тут же заводит речь о военных контрактах и необходимости перевооружать местные армии в Нигере, Кот-д’Ивуаре и Чаде, о поддержке военных академий. 

    «Франция должна передать свои военные и стратегические знания, свою философию войны… По сути, мы должны физически уменьшить наше присутствие, передав при этом африканцам французскую философию военного конфликта. Точно так же следует заняться перевооружением и заключить соответствующие контракты». 

    «Франции, которая изгнана из ЦАР и Мали и вынуждена отступать в других странах, как, например, в Буркина-Фасо, приходится теперь в Африке тяжелее, чем когда-либо,

    – с горечью пишет издание «Пуэн». – Антифранцузское настроение, как зараза, грозит перекинуться в Чад и Нигер, в то время как империалистические державы – Россия, Китай и даже Турция – укрепляют свои позиции и приобретают все большее влияние».

    Ревность Парижа к действиям Москвы понятна. Не далее как на днях президент Мали выразил большое удовлетворение поставкам российской военной техники, которые позволили продвинуться в решении проблем терроризма в этой стране. Глава МИД РФ Сергей Лавров регулярно проводит визиты по странам Африки – и везде получает поддержку. В целом же прошлый год стал в этом смысле для Запада большой неожиданностью – ни одна из стран Африки не осудила Россию, а многие выразили желание еще более укреплять сотрудничество в Москвой.

    Именно это, в частности, и дает Западу (и Франции) повод заявлять о «российском колониализме в Африке». Однако достаточно сравнить число колоний и военных баз в Африке у Франции и у России, чтобы понять, кто тут империалист, а кто, так сказать, наводит тень на плетень. Но автор материала очень хочет внушить читателям, что Макрон отправился в Африку исключительно для того, чтобы сделать жест доброй воли, попытаться наладить отношения — ну и еще чтобы обсудить на саммите в Либревиле проблемы экологии и окружающей среды. Разумеется, главная проблема Африки — экология и исчезновение лесов, других проблем там нет и не предвидится. Нищета, эпидемии, детская смертность — что они значат по сравнению с экологией!

    По-видимому, Макрон попытается под прикрытием своей обычной бессодержательной болтовни о важности экологии договориться о военных поставках

    — не забываем, что любая «философия войны» имеет практическое воплощение. Впрочем, есть еще один пункт, в котором коллективная Африка доставляет коллективному Западу повод для беспокойства.

    Надо сказать, что раньше с Африкой не церемонились и страны, образующие ее, называли странами третьего мира, так же, как и страны Латинской Америки и части Азии. Теперь рулит политкорректность, и кто-то решил внедрить вместо третьего мира термин «коллективный Юг». Так вот, «коллективный Юг» сильно расходится с Западом в части отношения к конфликту на Украине. И даже более того: Юг (он же третий мир) «послал четкий сигнал, что западные интересы не являются больше де-факто интересами всего мира. И западные ценности также более не считаются универсальными».

    Ясное дело, что для Запада терпеть такое положение никак нельзя.

    Не исключено, что  на самом деле Макрон поехал в Африку, чтобы повлиять на региональных игроков и попытаться перетянуть их на сторону обладателей единственных и неповторимых истинных ценностей (остерегайтесь подделок, все права защищены). Заодно — чтобы прощупать почву для возможных военных контрактов, ну и чтобы немножечко отдохнуть от треволнений на родине.

    Юг вообще хорошо подходит для отпусков.  А что касается всего остального — до конца недели станет ясно, удалось ли французскому президенту чего-то добиться. Или на самом деле его участь, как ехидно выразилась Марин Ле Пен — всю жизнь быть «мелким телеграфистом», который сам по себе не значит ничего.
     
     
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