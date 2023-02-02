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2 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
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Российская экономика резко поднялась в глазах Запада

Россия удивляет западных экономистов второй год подряд Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters
Международный валютный фонд неожиданно выделил Россию в своем прогнозе на 2023 год. Причем выделил в хорошем смысле слова. Вместо падения российского ВВП там теперь ждут его роста в этом году. Тогда как прогнозы по США и ЕС, наоборот, были ухудшены. Что же заставило экономистов МВФ передумать и резко улучшить прогноз по российской экономике? Подробности...
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Россияне сформировали новые требования к политикам

Избиратели желают «общей судьбы» с политиками, считают эксперты Алексей Сухоруков/РИА Новости
В сентябре России ждет Единый день голосования, в ходе которого выборы впервые пройдут в новых регионах страны. Эксперты считают, что в этом году на всех уровнях выборов стоит ждать высокой конкуренции. Как будут строиться избирательные кампании партий и кандидатов, какие новые факторы и требования избирателей они должны учитывать? Подробности...
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Кто и почему ждет «решающее наступление» России на Украине

Россия шаг за шагом освобождает территорию Украины REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
В последнее время резко участились заявления о предстоящем буквально «в ближайшие дни» «решающем наступлении России на Украине». Подобные прогнозы звучат как от крупных функционеров на Западе, так и от отечественных военных экспертов. Что стоит за такими высказываниями, насколько они обоснованы – и как может выглядеть подобное наступление? Подробности...
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Макрон стал турецкой грушей для битья

По оценке Эрдогана, Макрон – полная противоположность Владимира Путина Kayhan Ozer/REUTERS
Эммануэль Макрон – лжец, и не имеет достаточной квалификации для поста президента Франции. Этой мыслью поделился с миром турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Даже для него это экстраординарное по резкости заявление. Однако Эрдогана легко понять: для сохранения личной власти ему просто необходимо унижать Макрона.  Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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России пора прекращать идеализировать Запад

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Какие ассоциации всегда вызывала у нас Англия? Джентльмены, газоны, Бейкер-стрит, парламент, Биг Бен, королева-старушка? А надо бы: пиратство, разбой, дети на виселицах, работорговля, концлагеря, военные преступления, протофашизм, голод в Бенгалии, геноцид, колониальное иго. Подробности...
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Почему России стоит доверять Ирану

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Иран не является непосредственным участником конфликта России и стран Запада, но выступает на стороне Москвы. Искренность иранского отношения к России имеет под собой серьезные национальные интересы. Подробности...
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Западная демократия – враг демократии

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Демократия важна. Но она уже не вызывает того безропотного доверия, которое вызывала в 1990-е и нулевые годы XX века и большую часть десятых годов XXI века. Самые демократичные, как считается, страны далеко не так демократичны, как многие привыкли думать. Подробности...
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Макрон стал турецкой грушей для битья

    По оценке Эрдогана, Макрон – полная противоположность Владимира Путина
    		   2 февраля 2023, 08:44
    Фото: Kayhan Ozer/REUTERS
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Эммануэль Макрон – лжец, и не имеет достаточной квалификации для поста президента Франции. Этой мыслью поделился с миром турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Даже для него это экстраординарное по резкости заявление. Однако Эрдогана легко понять: для сохранения личной власти ему просто необходимо унижать Макрона.

    Уровень первых лиц – это не всегда джентльменское общество: страны разные и лидеры у них разные. И сейчас, и прежде – вплоть до античности среди глав государств хватало и эксцентриков, каким был венесуэлец Чавес, и откровенных хамов, как бразилец Болсонару

    И все же на этом уровне принято соблюдать политес. Его отсутствие прежде грозило войной, ныне – ухудшением отношений на государственном уровне, кроме того, есть и соображения вида «тебе же с этими людьми еще работать». Поэтому даже военный конфликт между странами не означает того, что в публичных заявлениях их лидеры перейдут на личности.

    Турция и Франция не только не находятся в состоянии военного конфликта, но и состоят в одном военно-политическом союзе – НАТО. Несмотря на это, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган без всяких видимых причин, но крайне резко прошелся по своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, назвав того «нечестным» и «неквалифицированным» для того, чтобы управлять государством. 

    То есть, по оценке Эрдогана, Макрон – полная противоположность Владимира Путина. О президенте России Эрдоган отзывается неизменно уважительно, а рабочие отношения с ним характеризует как честные. 

    Вопрос не в том, прав Эрдоган или не прав. Телефонный разговор с президентом России, на который Макрон втайне пригласил прессу, доказывает – прав. После этого инцидента доверие к нему как к политику было в Москве окончательно утрачено (что подтверждает «неквалифицированность» француза как стратега и дипломата).

    При этом мотивы поступка Макрона крайне загадочны, если не хочется верить, что они примитивны и глупы.

    Кажется, президент Франции хотел продемонстрировать журналистам, как он умеет забалтывать, юлить и изворачиваться. Доизворачивался.

    Не имеют особого значения и первопричины конфликта между двумя президентами и – что в таких случаях почти неизбежно – между их государствами. Первопричин много, эти двое давно друг друга не любят и критикуют при первой возможности, невзирая на атлантическую солидарность.

    Когда Макрон еще до СВО говорил о «смерти мозга НАТО», он показывал так недовольство именно Турцией и Эрдоганом, с которыми Париж тогда схлестнулся за влияние в Магрибе (прежде всего в Ливии). 

    С другой стороны, именно стараниями Турции Макрон однажды утром проснулся главным врагом европейских (но не только) мусульман. Ему, победившему на выборах националистку Марин Ле Пен под лозунгами о толерантности, было в этой роли заведомо некомфортно – мусульман в современной Франции много.

    Первопричина – комментарии Макрона к скандалам вокруг журнала «Шарли Эбдо», опубликованных там карикатур на пророка Мухаммеда и массовых протестов уммы по этому поводу. Смысл был в том, что свобода слова дороже, чем чувства верующих.

    Парадоксальным образом, это тот редкий случай, когда президент Макрон оказался достоин своей нации – французов. Это может нравиться или нет, но право, грубо говоря, показать фигу духовному лицу – важная часть французского национального самосознания, и продолжается это со времен Великой французской революции. В «это» входят и «Шарли Эбдо», и «Три мушкетера» (где главный злодей – кардинал), и многочисленные комедии про монахинь и хасидов с Луи де Фюнесом в главной роли. 

    Поэтому внутри страны Эрдоган Макрону, скорее, помог – большинство французов солидаризовались с понукаемым иностранцами президентом. Но вряд ли Эрдогана вообще интересуют внутренние дела Франции: его нападки на Макрона – это борьба даже не с Макроном, а за имидж всеисламского адвоката и благодетеля.

    В любом случае, с тех пор как хозяину Елисейского дворца пририсовывали Иблисовы рога на передовицах главных газет исламского мира, а Эрдоган сделал вид, будто командует этим процессом, прошло довольно много времени. А последние грани приличия в отношениях с коллегой и вроде как даже союзником президент Турции перешел только сейчас. А почему?

    А потому, что Эрдоган рискует перестать быть президентом Турции. Скоро там выборы, рейтинг действующего главы государства низок, есть реальная перспектива потерять власть

    Другое дело, что Эрдоган, теряющий власть, скорее всего, будет напоминать Николаса Мадуро, теряющего власть, или Александра Лукашенко, или даже Башара Асада – они тоже теряли-теряли, но так и не потеряли. Без боя он не уйдет, драться станет до последнего и в текущем политическом сезоне, скорее всего, добьется своего – останется президентом.

    Экзекуция над Макроном призвана ему в этом помочь – старый недруг, прежде демонизированный внутри страны, теперь используется как груша для битья. Турецкому народу нравится.  

    Настоящий главный враг Эрдогана сейчас – высокая инфляция, которая крайне надоела туркам (при этом все в стране знают, что президент, лично вмешавшись в работу Центрального банка, только ухудшил ситуацию). А его главный козырь – то, что он играет свою роль султана – защитника мусульман и тюрок – драматически убедительно.

    Акцент тут на слове «султан», а не «защитник», поскольку не очень-то похоже, что Турции сейчас что-то угрожает, а Макрон – главный враг мусульман в Европе. А вот Эрдоган и впрямь похож на султана: одной своей волей останавливает расширение НАТО, бьет тюркских врагов – курдов и армян – на их территории, запросто перечит звездно-полосатой сверхдержаве, а президента Франции вообще держит за мальчишку.

    Попутно Эрдоган делает для России много нужного и полезного, поэтому победы – хоть на выборах, хоть над Макроном – необходимо желать только ему, а вот любоваться им, тем более обольщаться им – лишнее.    

    Султан нового извода Османской империи много на что претендует и в нашем случае тоже. Сейчас ему сподручнее публично враждовать с греками, армянами и Макроном, но на российский Крым у Эрдогана тоже имеются планы, а амбиции доходят до того, чтобы стать «миротворцем» в российско-украинском конфликте.

    Менее месяца назад господин миротворец видел исполнение своей миссии так, что российские Вооруженные силы в зоне СВО прекращают огонь в одностороннем порядке, раз уж Украина на такое не согласна. Более того, он такой вариант предложил властям России.

    Следовательно, Макрон не единственный президент, чьи слова и действия могут вызвать вопросы об их адекватности.

    Но в случае нынешнего наезда султана на француза вопросов нет и возразить ему, по сути, нечего, пусть даже переход на личности по-прежнему остается крайне неоднозначным методом ведения внешней политики.  

    Как говорил в таких случаях Владимир Ленин, «взгляд, конечно, варварский, но верный».

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