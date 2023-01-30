В Кремле рассказали об отношениях Путина и Эрдогана

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30 января, понедельник | Последнее обновление — 15:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки уничтожили более 170 украинских военных
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У поварихи Мамы кухня, на крыше газовый баллон большой. Начался обстрел. Мама и говорит: «Пчела, дорогой, давай снимем баллон, а то еще попадет, взорвемся». Он дверь открывает в соседнюю комнату, а там целый КамАЗ противотанковых мин выгружен. «Не бойся, – говорит Пчела, – если попадет, мы даже не заметим».
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Торговаться с Эрдоганом Москве можно и нужно только после выборов, сделав ставку на действующего турецкого президента хотя бы по той причине, что все альтернативные сценарии – кратно хуже.
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Россия – это отдельная цивилизация, стоящая на границе циничного Запада и лукавого Востока, на границе Леса и Степи. Именно наше пограничное положение позволило нам впитать в себя от Запада и Востока то, что нам нужно, отторгнув нам несвойственное.
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На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Кремле рассказали об отношениях Путина и Эрдогана
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У президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана особенные отношения, они основываются на доверии и уважении, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отказался комментировать турецко-французские отношения, при этом рассказал об отношениях между Путиным и Эрдоганом. Так, по его словам, отношения основываются на приверженности тем обязательствам, которые они на себя берут, сообщает РИА «Новости».
Ранее Эрдоган заявил, что у президента Франции Эммануэля Макрона недостаточно квалификации, чтобы занимать пост президента Франции. Эрдоган назвал Макрона «нечестным», отметив при этом, что в Турции хотят, чтобы международная политика строилась на честности, поскольку без нее нет доверия.
Глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен
Глава МИД Швеции Билльстрем заявил о приостановке процесса вступления страны в НАТО
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На фоне акций с сожжением Корана процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен, но есть надежда договориться с Турцией в июле, заявил глава шведского МИД Тобиас.
Билльстрем заявил шведской газете Expressen, что договориться с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. По его словам, события последних недель, а именно акции по сожжению Корана временно приостановили процесс вступления Швеции в НАТО, передает РИА «Новости».
По его словам, без выполненного меморандума Швеция не исполнит свою часть работы, и поэтому правительство предпринимает меры для продвижения в этом процессе, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан собирался сжечь три Корана в Копенгагене. Одна акция должна была пройти в мечети, другая – у российского посольства, а третья – у турецкого.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.
До этого Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме.
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Германия, США и Франция предупредили граждан о терактах в Турции
Посольство ФРГ в Анкаре вслед за диппредставительствами США и Франции предупредило граждан об угрозе терактов в Турции
Посольство Германии в Турции вслед за дипломатическими представительствами США и Франции предупредило находящихся в стране своих граждан о возможных терактах на турецкой территории после серии акций в Европе по осквернению Корана.
Находящимся в Турции гражданам ФРГ рекомендовано проявлять максимальное внимание и бдительность при посещении публичных мест, избегать скопления людей, а также мест, где совершаются богослужения, из-за угрозы террористических акций после инцидента с сожжением Корана у посольства Турции в Швеции. Аналогичные предупреждения в пятницу распространили посольства США и Франции, передает ТАСС.
Напомним, 7 января в Стамбуле задержали готовивших теракт в новогоднюю ночь боевиков.
Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с Путиным
Президент Турции Таийп Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным и между двумя странами в целом.
«В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие. А мои отношения с господином Путиным основаны на честности. И все наши просьбы касательно Татарстана, Дагестана и всех этих регионов находят ответ», – цитирует его ТАСС.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция сохранила и поддерживала отношения с российским лидером Владимиром Путиным, в то время как «все нападали на Россию».
Эрдоган раскритиковал квалификацию Макрона
Эрдоган назвал Макрона «нечестным» и «неквалифицированным» для должности президента Франции
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У Эммануэля Макрона недостаточно квалификации, чтобы занимать пост президента Франции, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган назвал Макрона «нечестным», отметив при этом, что в Турции хотят, чтобы международная политика строилась на честности, поскольку без нее нет доверия. «Говорю открыто, и эти слова дойдут дотуда [до Парижа]», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Haberturk.
Глава Турции отметил, что Макрон утратил доверие в парламенте, «у него остался только пост президента». Эрдоган добавил, что он много раз встречался с Макроном лично и на международных мероприятиях. В ходе этих встреч президент Франции «не был честен», указал он. По словам турецкого лидера, Франция продолжает терять доверие, в том числе на международной арене.
Он также подчеркнул, что Париж «эксплуатирует африканские страны», а отношения с ними на грани разрыва. По его убеждению, Франция теряет Африку.
В последние годы Эрдоган неоднократно вступал в споры с Эммануэлем Макроном, обвиняя главу Франции в «руководстве кампанией ненависти» в отношении мусульман.
Эрдоган предупредил о «шокирующем» для Швецию решении по членству Финляндии в НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеция может быть «шокировано» от решения, которое примет Турция по членству Финляндии в НАТО.
Он подчеркнул, что, если потребуется, Турция может дать отличающийся ответ по Финляндии, от которого Швеция «будет шокирована», передает РИА «Новости».
Напомним, глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен из-за акций по сожжению Корана в Стокгольме.
Ранее сообщалось, что лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан собирался сжечь три Корана в Копенгагене. Одна акция должна была пройти в мечети, другая – у российского посольства, а третья – у турецкого.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.
До этого Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме.
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Песков опроверг слова Джонсона об «угрозе» Путина «ракетным ударом»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона о том, что российский президент Владимир Путин якобы «угрожал ракетным ударом», являются ложью.
Песков подчеркнул, что Джонсон либо сознательно лжет, и тогда стоит вопрос о том, зачем он это делает, либо делает это неосознанно, и в таком случае слова экс-премьера Британии означают, что он вообще не понял, о чем говорил с российским президентом. «Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента», – приводит его слова РИА «Новости».
Представитель Кремля отметил, что знает содержание разговора Путина с Джонсоном, и еще раз подчеркнул, что бывший британский премьер лжет. «Никаких угроз ракетными ударами не было», – сказал он.
По словам Пескова, говоря о вызовах для безопасности России, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение «натовских» или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считаные минуты.
Ранее в понедельник Джонсон рассказал о разговоре с Путиным, состоявшемся перед началом специальной военной операции России на Украине.
Путин поручил увеличить реальные зарплаты и рождаемость
Президент Владимир Путин дал поручение в этом году нарастить реальные зарплаты, снизить бедность и повысить рождаемость, оно опубликовано по итогам заседания Совета по Стратегическому развитию и нацпроектам.
Глава государства поручил правительству, органам исполнительной власти регионов и ЦБ уделить особое внимание достижению роста реальной зарплаты, снижению уровня бедности и неравенства по доходам, увеличению ожидаемой продолжительности жизни и увеличению рождаемости. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
В соответствии с документом, правительство должно до 10 февраля разработать и представить комплекс мер по повышению рождаемости, а также по поддержке семей с детьми, предусмотрев источники и объем финансирования,
Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и высшие должностные лица субъектов России.
В пассажирский самолет в Анталье попала молния
Молния ударила в самолет турецкой авиакомпании Anadolujet при посадке в аэропорту Анталья в ночь на субботу, но лайнер благополучно приземлился, пострадавших нет, сообщил телеканал ТРТ.
Сейчас в Анталье объявлен оранжевый код опасности из-за ливней с грозами, шторма в море и ураганного ветра. В уезде Кемер скорость ветра достигала 153 км/ч, в районе Коньяалты Антальи – 100 км/ч. Высота волн может достигать пять метров.
Также в некоторых районах вспыхнули пожары. Один из них начался в деревне Байыркозагачи в 50 км от Аланьи.
Путин определил шесть направлений работы правительства и ЦБ в 2023 году
Руководству страны, Центробанку и региональным властям в 2023 году предстоит работать по шести направлениям, соответствующее поручение отдал президент Владимир Путин.
Глава государства поручил расширить внешнеэкономическое взаимодействие страны с перспективными партнерами из дружественных государств; укрепить технологический суверенитет; обеспечить финансовый суверенитет; обеспечить опережающее развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры.
Также президент поручил повысить благосостояние россиян, обеспечить народосбережение, защиту материнства и детства, поддержку семей с детьми. Полный список поручений опубликован на сайте Кремля.
В числе поручений также значатся рост реальных зарплат жителей России, снижение бедности и повышение рождаемости.
Путин обсудил с Совбезом вопросы границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, обсуждалась внутренняя повестка и вопросы внешней границы континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане.
«У нас сегодня, коллеги, несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопроса внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане», – сказал глава государства, передает ТАСС.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
На предыдущем совещании с Совбезом Путин обсудил ход спецоперации на Украине.
Москва и Анкара начали обсуждение деликатных вопросов безопасности газового хаба
Москва с Анкарой начали на экспертном уровне обсуждать деликатные вопросы безопасности по теме газового хаба, сообщил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
По его словам, Москва видит энтузиазм турецких партнеров, их конструктивный подход и заряженность на плотную совместную работу, включается в обсуждение различных аспектов предстоящей работы, в том числе деликатные, передает ТАСС.
Также Сыромолотов выразил уверенность в том, что совместными усилиями двум странам удастся «успешно решить все возникающие вопросы, включая обеспечение безопасности объектов».
По мнению замглавы МИД, вопрос энергетики является одним из наиболее успешных сфер российско-турецкого сотрудничества. Сыромолотов напомнил о положительном опыте двусторонней кооперации по строительству газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», а также о надежности России как поставщика.
Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе телефонных переговоров с Путиным о планах по скорейшему завершению дорожной карты газового хаба.
С идеей создания в Турции хаба, куда можно перенаправить транзит «Северного потока», выступил президент Владимир Путин. Он пояснил, что речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и о создании в Турции хаба, через который газ будет поступать в третьи страны.
В МИД России назвали Эрдогана лидером особого «калибра»
Москва считает президента Турции Тайипа Эрдогана лидером особого «калибра», который не реагирует на внешнее давление, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
По словам замминистра, турецкий политик готов, невзирая на внешнее давление, проводить политику в соответствии потребностями своей страны, а не по указке третьих государств, передает ТАСС.
Сыромолотов подчеркнул, что динамичное развитие российско-турецкого многопланового сотрудничества основано на взаимоуважительном диалоге, где есть опора на собственные интересы.
США призвали возобновить переговоры по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО
США выступили за возобновление переговоров с Турцией для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Вашингтон выступает за успешное завершение консультаций по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби отметил, что США поддерживают скорейшее вступление в НАТО Финляндии и Швеции и знают об обеспокоенности Турции по этому поводу, передает ТАСС.
Он отметил, что Вашингтон выступает за продолжение переговоров Анкары, Хельсинки и Стокгольма, и дал понять, что обсуждение о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции должно продолжиться, чтобы страны вступили в альянс как можно быстрее.
«Мы не станем вмешиваться в эти переговоры, но призываем к скорейшему решению имеющихся проблем», – добавил Кирби.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Конгресс благосклоннее отнесся бы к продаже истребителей F-16 Турции в случае одобрения ею приема Финляндии и Швеции в НАТО.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.
До этого сообщалось, что переговоры по членству НАТО между Турцией, Швецией и Финляндией перенесли на неопределенный срок из-за требований Анкары.
Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил недовольство позицией турецкого лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал не ожидать согласования от Анкары вступления Швеции в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО. Тем не менее США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.
Песков рассказал об отсутствии в графике Путина согласованных разговоров с Шольцем
Песков: В графике Путина нет согласованных разговоров с Шольцем, но он открыт контактам
Телефонного разговора лидеров РФ и ФРГ Владимира Путина и Олафа Шольца в графике президента России пока нет, но он открыт для общения, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В ответ на вопрос, есть ли в планах уже такой разговор и есть ли в целом у президента России желание или намерение говорить с канцлером, Песков ответил, что пока согласованных разговоров в графике нет, но Путин был и остается открытым для контактов, передает РИА «Новости».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важными продолжить телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Эрдоган раскритиковал США за невыполнение обязательств по истребителям
Эрдоган: Турция не получила от США истребители, хотя заплатила около 1,4 млрд долларов
Турция не получила от Соединенных Штатов истребители F-35, хотя заплатила около 1 млрд 400 млн долларов, заявил президент республики Тайип Эрдоган.
По его словам, Турции угрожали из-за покупки российских систем С-400, но взамен ничего не предлагали. Сейчас, сообщил президент Турции, Анкара ведет переговоры по поводу поставок F-16, однако в этом вопросе ей отказывают. Он напомнил, что Турции обещали самолеты F-35, но не сдержали слово, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.
«Самолетов нет, и деньги не возвращены», – сказал Эрдоган, отметив, что Турция «держит свое слово и ожидает того же от партнеров».
Вашингтон пытался помешать Анкаре купить ЗРК С-400 у России и многократно угрожал отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Турция дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт. Между тем прошлым летом был подписан контракт на поставку Турции второго полка систем С-400.
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