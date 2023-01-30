В Кремле рассказали об отношениях Путина и Эрдогана

Взгляд
30 января, понедельник  |  Последнее обновление — 15:07  |  vz.ru
Разделы

Турция торопится заработать на российском газе

Турция рассказала, когда появится новый газовый хаб Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Турция назвала сроки появления нового газового хаба. Анкара хочет запустить его в течение года. Турки обещают стать посредниками и помочь Европе преодолеть энергетический кризис. Какую роль в этой схеме будет играть российский, азербайджанский и иранский газ? Подробности...
Перейти в раздел…

Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

Херсонская область вводит российские законы и строит новый город Андрей Рубцов/ТАСС
Херсонская область углубляет слияние с Россией: упраздняет военно-гражданскую администрацию, переходит на российское законодательство и московское время. Как нововведения улучшат жизнь херсонцев и что еще предстоит сделать для повышения уровня жизни в регионе? Подробности...
Перейти в раздел…

Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
Перейти в раздел…

США провоцируют войну против важного партнера России

Результаты ударов оцениваются противоречиво REUTERS
«Феноменально успешной» называют израильские СМИ атаку, которой подвергся в минувшие выходные Иран. Если верить западным источникам, уничтожены важные объекты иранского ВПК, сделано это руками Тель-Авива, а за атакой стоят Соединенные Штаты Америки. И главное – все это имеет непосредственное отношение к интересам России. Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Большая история Донбасса складывается из множества человеческих историй

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
У поварихи Мамы кухня, на крыше газовый баллон большой. Начался обстрел. Мама и говорит: «Пчела, дорогой, давай снимем баллон, а то еще попадет, взорвемся». Он дверь открывает в соседнюю комнату, а там целый КамАЗ противотанковых мин выгружен. «Не бойся, – говорит Пчела, – если попадет, мы даже не заметим». Подробности...

Почему поддержка Эрдогана Москвой не имеет альтернатив

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Торговаться с Эрдоганом Москве можно и нужно только после выборов, сделав ставку на действующего турецкого президента хотя бы по той причине, что все альтернативные сценарии – кратно хуже. Подробности...

Русских обманывать можно, но только один раз

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Россия – это отдельная цивилизация, стоящая на границе циничного Запада и лукавого Востока, на границе Леса и Степи. Именно наше пограничное положение позволило нам впитать в себя от Запада и Востока то, что нам нужно, отторгнув нам несвойственное. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

Россия выдавливает Запад из Африки

Одесса и отрезание Украины от моря

Наши зашли в Угледар

Перейти в раздел…

Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
Подробности...

Головы диких животных украсили женские платья в Париже

Подробности...

Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки уничтожили более 170 украинских военных
    Российские силы закрепились в восточной части Угледара Эрдоган раскритиковал квалификацию Макрона Шольца вывел из себя вопрос о поставках истребителей Киеву Турецкий «Фантом» упал в море около авиабазы Андравида
    Средства ПВО ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области МИД Ирана вызвал посла Украины в связи с высказываниями Подоляка В Пентагоне отказались считать британскую армию силой высшего уровня Появились жалобы на массовые отказы РЖД в перевозке нефтепродуктов на восток
    ФСБ задержала школьников за повреждение ж/д путей в Подмосковье по заданию из мессенджера Стало известно об уничтожении под Артемовском главы украинских националистов Пальчика Лавров оценил переговоры по строительству «Пакистанского потока» Организаторы Australian Open решили не наказывать отца Джоковича за инцидент с флагом России

    Главная тема


    США провоцируют войну против важного партнера России

    скорая отставка


    В Германии предсказали исход конфликта Шольца и Бербок

    «живой щит»


    Эксперты объяснили большое число трагедий из-за ошибок украинской ПВО

    борьба за ресурсы


    В России объяснили желание США заполучить титановые месторождения Украины

    Видео

    поставки вооружений


    Франция хочет отдать Украине летающее старье

    российские законы


    Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

    история войны


    Поражение США во Вьетнаме имеет отношение к Украине

    «Обещает золотые горы»


    Что стоит за словами Трампа о достижении мира за сутки

    Урановые боеприпасы


    Западные танки несут ядерную угрозу Украине

    нити управления


    Сергей Миркин: Украина расшатывает Америку

    наши люди


    Виталий Трофимов-Трофимов: Уехали не только предатели

    часть ядра


    Вадим Трухачёв: Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО

    на ваш взгляд


    Хотели бы вы сменить профессию?

    В Кремле рассказали об отношениях Путина и Эрдогана

    30 января 2023, 14:22

    Текст: Ольга Иванова

    У президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана особенные отношения, они основываются на доверии и уважении, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он отказался комментировать турецко-французские отношения, при этом рассказал об отношениях между Путиным и Эрдоганом. Так, по его словам, отношения основываются на приверженности тем обязательствам, которые они на себя берут, сообщает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган заявил, что у президента Франции Эммануэля Макрона недостаточно квалификации, чтобы занимать пост президента Франции. Эрдоган назвал Макрона «нечестным», отметив при этом, что в Турции хотят, чтобы международная политика строилась на честности, поскольку без нее нет доверия.

    Глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен
    Глава МИД Швеции Билльстрем заявил о приостановке процесса вступления страны в НАТО
    		    28 января 2023, 18:50
    Фото: Ninni Andersson/Government Office/Global look Press
    Текст: Вера Басилая

    На фоне акций с сожжением Корана процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен, но есть надежда договориться с Турцией в июле, заявил глава шведского МИД Тобиас.

    Билльстрем заявил шведской газете Expressen, что договориться с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. По его словам, события последних недель, а именно акции по сожжению Корана временно приостановили процесс вступления Швеции в НАТО, передает РИА «Новости».

    По его словам, без выполненного меморандума Швеция не исполнит свою часть работы, и поэтому правительство предпринимает меры для продвижения в этом процессе, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан собирался сжечь три Корана в Копенгагене. Одна акция должна была пройти в мечети, другая – у российского посольства, а третья – у турецкого.

    Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.

    До этого Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (31)
    Германия, США и Франция предупредили граждан о терактах в Турции
    Посольство ФРГ в Анкаре вслед за диппредставительствами США и Франции предупредило граждан об угрозе терактов в Турции

    28 января 2023, 07:57

    Текст: Антон Никитин

    Посольство Германии в Турции вслед за дипломатическими представительствами США и Франции предупредило находящихся в стране своих граждан о возможных терактах на турецкой территории после серии акций в Европе по осквернению Корана.

    Находящимся в Турции гражданам ФРГ рекомендовано проявлять максимальное внимание и бдительность при посещении публичных мест, избегать скопления людей, а также мест, где совершаются богослужения, из-за угрозы террористических акций после инцидента с сожжением Корана у посольства Турции в Швеции. Аналогичные предупреждения в пятницу распространили посольства США и Франции, передает ТАСС.

    Напомним, 7 января в Стамбуле задержали готовивших теракт в новогоднюю ночь боевиков.

    Коментарии (12)
    Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с Путиным

    29 января 2023, 21:50

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Турции Таийп Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным и между двумя странами в целом.

    «В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие. А мои отношения с господином Путиным основаны на честности. И все наши просьбы касательно Татарстана, Дагестана и всех этих регионов находят ответ», – цитирует его ТАСС.

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция сохранила и поддерживала отношения с российским лидером Владимиром Путиным, в то время как «все нападали на Россию».

    Коментарии (2)
    Эрдоган раскритиковал квалификацию Макрона
    Эрдоган назвал Макрона «нечестным» и «неквалифицированным» для должности президента Франции
    		    30 января 2023, 11:59
    Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    У Эммануэля Макрона недостаточно квалификации, чтобы занимать пост президента Франции, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган назвал Макрона «нечестным», отметив при этом, что в Турции хотят, чтобы международная политика строилась на честности, поскольку без нее нет  доверия. «Говорю открыто, и эти слова дойдут дотуда [до Парижа]», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Haberturk.

    Глава Турции отметил, что Макрон утратил доверие в парламенте, «у него остался только пост президента». Эрдоган добавил, что он много раз встречался с Макроном лично и на международных мероприятиях. В ходе этих встреч президент Франции «не был честен», указал он. По словам турецкого лидера, Франция продолжает терять доверие, в том числе на международной арене.

    Он также подчеркнул, что Париж «эксплуатирует африканские страны», а отношения с ними на грани разрыва. По его убеждению, Франция теряет Африку.

    В последние годы Эрдоган неоднократно вступал в споры с Эммануэлем Макроном, обвиняя главу Франции в «руководстве кампанией ненависти» в отношении мусульман.

    Коментарии (6)
    Эрдоган предупредил о «шокирующем» для Швецию решении по членству Финляндии в НАТО

    29 января 2023, 21:11

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеция может быть «шокировано» от решения, которое примет Турция по членству Финляндии в НАТО.

    Он подчеркнул, что, если потребуется, Турция может дать отличающийся ответ по Финляндии, от которого Швеция «будет шокирована», передает РИА «Новости».

    Напомним, глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен из-за акций по сожжению Корана в Стокгольме.

    Ранее сообщалось, что лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан собирался сжечь три Корана в Копенгагене. Одна акция должна была пройти в мечети, другая – у российского посольства, а третья – у турецкого.

    Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.

    До этого Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (4)
    Песков опроверг слова Джонсона об «угрозе» Путина «ракетным ударом»
    		    30 января 2023, 13:48
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона о том, что российский президент Владимир Путин якобы «угрожал ракетным ударом», являются ложью.

    Песков подчеркнул, что Джонсон либо сознательно лжет, и тогда стоит вопрос о том, зачем он это делает, либо делает это неосознанно, и в таком случае слова экс-премьера Британии означают, что он вообще не понял, о чем говорил с российским президентом. «Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента», – приводит его слова РИА «Новости».

    Представитель Кремля отметил, что знает содержание разговора Путина с Джонсоном, и еще раз подчеркнул, что бывший британский премьер лжет. «Никаких угроз ракетными ударами не было», – сказал он.

    По словам Пескова, говоря о вызовах для безопасности России, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение «натовских» или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считаные минуты.

    Ранее в понедельник Джонсон рассказал о разговоре с Путиным, состоявшемся перед началом специальной военной операции России на Украине.

    Коментарии (9)
    Путин поручил увеличить реальные зарплаты и рождаемость

    27 января 2023, 18:17

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин дал поручение в этом году нарастить реальные зарплаты, снизить бедность и повысить рождаемость, оно опубликовано по итогам заседания Совета по Стратегическому развитию и нацпроектам.

    Глава государства поручил правительству, органам исполнительной власти регионов и ЦБ уделить особое внимание достижению роста реальной зарплаты, снижению уровня бедности и неравенства по доходам, увеличению ожидаемой продолжительности жизни и увеличению рождаемости. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

    В соответствии с документом, правительство должно до 10 февраля разработать и представить комплекс мер по повышению рождаемости, а также по поддержке семей с детьми, предусмотрев источники и объем финансирования,

    Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и высшие должностные лица субъектов России.

    Коментарии (3)
    В пассажирский самолет в Анталье попала молния

    28 января 2023, 11:27

    Текст: Кристина Цыцура

    Молния ударила в самолет турецкой авиакомпании Anadolujet при посадке в аэропорту Анталья в ночь на субботу, но лайнер благополучно приземлился, пострадавших нет, сообщил телеканал ТРТ.

    Сейчас в Анталье объявлен оранжевый код опасности из-за ливней с грозами, шторма в море и ураганного ветра. В уезде Кемер скорость ветра достигала 153 км/ч, в районе Коньяалты Антальи – 100 км/ч. Высота волн может достигать пять метров.

    Также в некоторых районах вспыхнули пожары. Один из них начался в деревне Байыркозагачи в 50 км от Аланьи.

    Коментарии (0)
    Путин определил шесть направлений работы правительства и ЦБ в 2023 году

    27 января 2023, 18:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    Руководству страны, Центробанку и региональным властям в 2023 году предстоит работать по шести направлениям, соответствующее поручение отдал президент Владимир Путин.

    Глава государства поручил расширить внешнеэкономическое взаимодействие страны с перспективными партнерами из дружественных государств; укрепить технологический суверенитет; обеспечить финансовый суверенитет; обеспечить опережающее развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

    Также президент поручил повысить благосостояние россиян, обеспечить народосбережение, защиту материнства и детства, поддержку семей с детьми. Полный список поручений опубликован на сайте Кремля.

    В числе поручений также значатся рост реальных зарплат жителей России, снижение бедности и повышение рождаемости.

    Коментарии (0)
    Путин обсудил с Совбезом вопросы границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане

    27 января 2023, 15:29

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, обсуждалась внутренняя повестка и вопросы внешней границы континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане.

    «У нас сегодня, коллеги, несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопроса внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

    На предыдущем совещании с Совбезом Путин обсудил ход спецоперации на Украине.

    Коментарии (0)
    Москва и Анкара начали обсуждение деликатных вопросов безопасности газового хаба

    28 января 2023, 09:35

    Текст: Александра Юдина

    Москва с Анкарой начали на экспертном уровне обсуждать деликатные вопросы безопасности по теме газового хаба, сообщил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

    По его словам, Москва видит энтузиазм турецких партнеров, их конструктивный подход и заряженность на плотную совместную работу, включается в обсуждение различных аспектов предстоящей работы, в том числе деликатные, передает ТАСС.

    Также Сыромолотов выразил уверенность в том, что совместными усилиями двум странам удастся «успешно решить все возникающие вопросы, включая обеспечение безопасности объектов».

    По мнению замглавы МИД, вопрос энергетики является одним из наиболее успешных сфер российско-турецкого сотрудничества. Сыромолотов напомнил о положительном опыте двусторонней кооперации по строительству газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», а также о надежности России как поставщика.

    Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе телефонных переговоров с Путиным о планах по скорейшему завершению дорожной карты газового хаба.

    С идеей создания в Турции хаба, куда можно перенаправить транзит «Северного потока», выступил президент Владимир Путин. Он пояснил, что речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и о создании в Турции хаба, через который газ будет поступать в третьи страны.

    Коментарии (6)
    В МИД России назвали Эрдогана лидером особого «калибра»

    28 января 2023, 13:25

    Текст: Кристина Цыцура

    Москва считает президента Турции Тайипа Эрдогана лидером особого «калибра», который не реагирует на внешнее давление, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

    По словам замминистра, турецкий политик готов, невзирая на внешнее давление, проводить политику в соответствии потребностями своей страны, а не по указке третьих государств, передает ТАСС.

    Сыромолотов подчеркнул, что динамичное развитие российско-турецкого многопланового сотрудничества основано на взаимоуважительном диалоге, где есть опора на собственные интересы. 

    Коментарии (0)
    США призвали возобновить переговоры по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО
    США выступили за возобновление переговоров с Турцией для вступления Финляндии и Швеции в НАТО

    27 января 2023, 20:23

    Текст: Вера Басилая

    Вашингтон выступает за успешное завершение консультаций по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби отметил, что США поддерживают скорейшее вступление в НАТО Финляндии и Швеции и знают об обеспокоенности Турции по этому поводу, передает ТАСС.

    Он отметил, что Вашингтон выступает за продолжение переговоров Анкары, Хельсинки и Стокгольма, и дал понять, что обсуждение о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции должно продолжиться, чтобы страны вступили в альянс как можно быстрее.

    «Мы не станем вмешиваться в эти переговоры, но призываем к скорейшему решению имеющихся проблем», – добавил Кирби.

    Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Конгресс благосклоннее отнесся бы к продаже истребителей F-16 Турции в случае одобрения ею приема Финляндии и Швеции в НАТО.

    Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.

    До этого сообщалось, что переговоры по членству НАТО между Турцией, Швецией и Финляндией перенесли на неопределенный срок из-за требований Анкары.

    Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил недовольство позицией турецкого лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал не ожидать согласования от Анкары вступления Швеции в НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО. Тем не менее США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.

    Коментарии (0)
    Песков рассказал об отсутствии в графике Путина согласованных разговоров с Шольцем
    Песков: В графике Путина нет согласованных разговоров с Шольцем, но он открыт контактам

    29 января 2023, 12:22

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Телефонного разговора лидеров РФ и ФРГ Владимира Путина и Олафа Шольца в графике президента России пока нет, но он открыт для общения, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    В ответ на вопрос, есть ли в планах уже такой разговор и есть ли в целом у президента России желание или намерение говорить с канцлером, Песков ответил, что пока согласованных разговоров в графике нет, но Путин был и остается открытым для контактов, передает РИА «Новости».

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важными продолжить телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Коментарии (3)
    Эрдоган раскритиковал США за невыполнение обязательств по истребителям
    Эрдоган: Турция не получила от США истребители, хотя заплатила около 1,4 млрд долларов

    30 января 2023, 08:25

    Текст: Антон Никитин

    Турция не получила от Соединенных Штатов истребители F-35, хотя заплатила около 1 млрд 400 млн долларов, заявил президент республики Тайип Эрдоган.

    По его словам, Турции угрожали из-за покупки российских систем С-400, но взамен ничего не предлагали. Сейчас, сообщил президент Турции, Анкара ведет переговоры по поводу поставок F-16, однако в этом вопросе ей отказывают. Он напомнил, что Турции обещали самолеты F-35, но не сдержали слово, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

    «Самолетов нет, и деньги не возвращены», – сказал Эрдоган, отметив, что Турция «держит свое слово и ожидает того же от партнеров».

    Вашингтон пытался помешать Анкаре купить ЗРК С-400 у России и многократно угрожал отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Турция дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт. Между тем прошлым летом был подписан контракт на поставку Турции второго полка систем С-400.

    Коментарии (2)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •