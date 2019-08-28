Бразилия сделала трамвайное хамство частью большой политики

Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался извиняться перед президентом Франции и его женой, которых ранее оскорбил. Вместо него «тысячу раз» извинился писатель Пауло Коэльо, наряду со всей бразильской интеллигенцией шокированный происходящим. Болсонару называют «самым невыносимым главой государства в мире» – и для этого есть основания.

Нынешний глава бразильского государства – общепризнанная звезда в жанре солдафонского юмора, отборными образцами которого он радует свою нацию без поправки на высшую государственную должность.

При этом он совершенно не скрывает того, что хочет быть во всем похожим на «старшего партнера» – Дональда Трампа. И как будто копирует его в привычке не задерживать слова на языке, а сразу сбрасывать их в массы, не особо задумываясь о последствиях.

В конце концов, есть целая армия дипломатов, полномочных представителей и прочих специалистов в ближайшем окружении, которые сумеют затем объяснить «непонятливым», что «цитаты бразильского лидера вырваны из контекста» и «неправильно интерпретированы злопыхателями». В итоге скандал замнется, а перл останется и принесет пользу: грубость извозчика понятнее массам, чем сложносочиненные фразы интеллектуала, выстраиваемые по принципу «как бы так объяснить, чтобы всем было понятно, но при этом никого не обидеть».

«Будь проще – и к тебе потянутся». Болсонару бывает предельно прост, опускаясь до прямых оскорблений. Возможно, сам он этого не понимает – все-таки не «белая кость» высшего офицерского состава, а отставной капитан-десантник.

«Я бы предпочел, чтобы мой сын умер в результате несчастного случая, чем стал геем». Эта фраза была произнесена Болсонару в ходе его интервью журналу Playboy в 2011 году.

«Мне это не грозит. Потому что мои дети хорошо воспитаны». Так в том же 2011 году бывший десантник ответил на вопрос ведущей телепрограммы «Во что бы то ни стало», который звучал так: «Что бы вы сделали, если бы ваш сын влюбился в чернокожую девушку?».

«Там все малюсенькое?» Этот вопрос Болсонару задал туристу из Азии, когда тот попросил президента сфотографироваться в аэропорту. Глава государства имел в виду гениталии туриста, а тот, судя по всему, вообще не понял, на какую тему шутит «господин президент», потому что обычно «господа президенты» о подобном не спрашивают.

«Я вас не изнасилую, потому что вы не заслуживаете этого».

Эта реплика была адресована депутату Марии Росариу, которая якобы назвала Болсонару насильником.

Болсонару, хотя и военный, крайне далек от российских культурных преставлений о том, как человек в погонах должен общаться с дамами. С ними он особо не церемонится, они, по его мнению, должны служить лишь «украшением стола» и картинкой, которой уставший от безостановочной заботы о государстве мужчина может полюбоваться на досуге.

Об этом свидетельствует и коллаж, из-за которого возник скандал вокруг первой пары Франции. На фотографиях, помещенных одна над другой, – Эммануэль Макрон и Жаир Болсонару, каждый со своей супругой. Первой леди Франции 64 года, ее бразильской коллеге – 37. «Макрон просто завидует», – написал автор. Болсонару с чувством удовлетворенного самца отреагировал: «Не унижай парня, ха-ха-ха».

Предложение извиниться за бестактность Болсонару встретил в своем стиле – выступил с требованием, чтобы Макрон сам извинился за «оскорбления первого лица Бразилии» и попытку «проведения колониальной политики».

Дело в том, что Макрон, чья держава претендует сейчас на статус мотора для глобальных экологических инициатив, предложил обсудить на саммите G7 пожары в Амазонии, которая сейчас пылает, как сибирская тайга. Амазония – территория Бразилии, отсюда «посягательство на суверенитет».

Впрочем, еще раньше Болсонару отменил переговоры с главой МИД Франции, отправившись в парикмахерскую вместо встречи «кажется, с премьер-министром Франции». Так что отношения с Парижем у бразильского лидера изначально «не задались».

Но Болсонару может быть и совсем другим. В заочном общении со своим кумиром Дональдом Трампом он уже не тот резкий, неотесанный и горделивый вояка, который рубит «правду-матку», а сама предупредительность и льстивость, чтобы не сказать – подобострастность.

«Трамп служит мне примером. Я осознаю ту огромную пропасть, что существует между нами, но я планирую сблизиться с ним во благо Бразилии и США», сказано в октябре 2017 года во время встречи с представителями Евангельской церкви в Бостоне.

«Я не ультраправый. Я поклонник Трампа. Он хочет сделать Америку великой, а я хочу сделать великой Бразилию». Эта фраза прозвучала год спустя на встречи с журналистами.

«Он дружит с детьми Трампа, владеет английским и испанским. На мой взгляд, он вполне подходит для этого и прекрасно справился бы в Вашингтоне». А это ответ Болсонару на вопрос о том, не хочет ли он назначить послом Бразилии в США собственного сына. В свою очередь сын пообещал выполнить отцовскую волю.

Есть подозрение, что на Макрона Болсонару «окрысился» не случайно. На том же саммите G7 в Биаррице французский президент пережил несколько атак со стороны Трампа, с которым прежде всегда находил общий язык. Болсонару, возможно, счел ситуацию подходящей для того, чтобы выступить в роли муравья из анекдота про «на поляне звери слона били, я тоже два раза пнул».

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Стоит заметить, что правые военные диктатуры Бразилии традиционно относились к США с некоторой осторожностью, то есть Болсонару на вписывается в политические традиции собственной страны. Если бы не серия коррупционных скандалов, похоронившая рейтинги бразильских левых (ориентировавшихся, кстати, на Россию и Китай), он вряд ли бы мог претендовать на пост президента.

В экономике Болсонару придерживается крайне либеральных взглядов, что также не типично для Бразилии, и в целом весьма напоминает республиканских политиков США периода 1950-х годов, то есть периода маккартизма. Коммунистов он ненавидит, кажется, даже сильнее, чем экологов и «меньшинства».

«Я выйду из ООН. Эта организация ни на что не годится. Это место, где собираются коммунисты и люди, у которых нет никаких обязательств перед Южной Америкой», – заявил он около года назад, выступая перед слушателями и преподавателями военной академии в штате Рио-де-Жанейро. Но эта цитата не так хорошо известна, как многие другие тезисы из речевого наследия Болсонару.

«Я предпочел бы выжить в военном режиме, чем в такой демократии», – сказано в августе 1994 года в рамках призыва «остановить деятельность Конгресса Бразилии».

«В период диктатуры надо было расстрелять около 30 тыс. коррупционеров, а начать следовало с президента Фернанду Энрики, для страны это был бы большой шаг вперед». Это из интервью телепрограмме «Камера включена» в мае 1999 года.

«Пиночет должен был убить больше людей». Тоже из интервью – одному из бразильских журналов в декабре 1998-го. А на радио Joven Pam в июне 2016-го политик заявил следующее:

«Ошибкой военной диктатуры в Бразилии было то, что они пытали, а не убивали».

И так далее, и тому подобное.

В общем, интеллигенция в ужасе. Один из самых известных бразильцев в мире – писатель Пауло Коэльо, пытаясь извиниться за своего президента, заметил, что над Бразилией сейчас «сгустился мрак, который пройдет, как проходит ночь». Констатация очевидных вещей через образы природы и погоды – фирменный прием романиста, и спорить тут, как обычно, не с чем. Стиль Болсонару перестанет быть стилем Бразилии не раньше, чем он выедет из президентского дворца.

Бессмысленно ждать перемены в манерах от человека, который почти 30 лет просидел депутатом в бразильском парламенте от девяти разных партий и стал тем, кто он есть сейчас, благодаря своим «острым» комментариям по всем аспектам жизни.

Можно сказать, что бразильцы выбрали себе в президенты блогера, ориентированного на Госдеп.