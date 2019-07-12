Президент Бразилии собрался назначить сына послом в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не исключает назначения своего сына Эдуарду Болсонару послом в Соединенных Штатах.

«Этот вопрос рассматривается, я не исключаю этого», – приводит ТАСС ответ Болсонару на соответствующий вопрос.

«Он дружит с детьми [президента США Дональда] Трампа, владеет английским и испанским, имеет опыт жизни за рубежом. На мой взгляд, он вполне подходит для этого и прекрасно справился бы [с работой] в Вашингтоне», – заявил президент Бразилии.

На просьбу прокомментировать слова отца, третий сын бразильского лидера Эдуарду Болсонару, которому 10 июля исполнилось 35 лет, заявил в интервью телеканалу Global News о готовности выполнить любую миссию, которую возложит на него президент.

В настоящее время Эдуарду Болсонару занимает пост главы комитета по международным делам и национальной обороне палаты депутатов (нижней палаты) Национального конгресса (двухпалатного парламента) Бразилии.

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп пригласил Бразилию в НАТО и допустил участие этой страны в возможной военной операции в Венесуэле. Власти Бразилии пообещали укреплять обороноспособность страны вместе с США.