Трамп допустил участие Бразилии в возможной военной операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом Бразилии Жаиром Болсонару участие страны в возможной военной операции в Венесуэле.

«Я думаю, что могу говорить за обе страны, все варианты рассматриваются, все варианты рассматриваются в отношении Венесуэлы», – передает слова Трампа РИА «Новости».

На вопрос о том, хотелось бы ему, чтобы Бразилия приняла участие в военной операции против Венесуэлы, Трамп ответил, что это пока не обсуждалось.

«Мы собираемся обсудить это сегодня», – добавил он.

Ранее Болсонару заявил о необходимости «разрешить венесуэльский вопрос» при поддержке со стороны США.

При этом ранее Бразилия отказалась быть стартовой площадкой для вторжения США в Венесуэлу. В то же время власти Бразилии готовы укреплять обороноспособность страны вместе с Вашингтоном.