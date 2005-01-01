Президент Бразилии призвал решить «венесуэльский вопрос» при помощи США

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о необходимости «разрешить венесуэльский вопрос», выразив надежду на поддержку в этом вопросе со стороны США.

По словам поддержку, «народ Венесуэлы должен получить свободу», передает ТАСС..

«Нам необходимо разрешить венесуэльский вопрос (...) и мы надеемся на поддержку США», – заявил бразильский лидер выступая в Американской торговой палате.

Комментируя слова президента, пресс-серкетарь бразильского лидера Отавиу Регу Баррус уточнил, что речь не идет о военном вмешательстве со стороны южного соседа Венесуэлы, поскольку это противоречит конституции Бразилии.

«Исходим из того, что ситуация в Венесуэле должна решаться на дипломатической основе», – заявил представитель бразильской администрации в эфире телеканала «Глобу».

Ранее Бразилия отказалась быть стартовой площадкой для вторжения США в Венесуэлу, однако власти Бразилии заявили о намерении укреплять обороноспособность страны вместе с США.

Напомним, в начале января президент Бразилии Жаир Болсонару не исключил размещения на территории своей страны американской военной базы из-за военного сотрудничества России и Венесуэлы. Однако бразильские военные негативно восприняли эту идею. После этого Болсонару передумал размещать базу США на территории Бразилии.