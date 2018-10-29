Бразилия встревожилась из-за России и не исключила размещения базы США

Военное сотрудничество России и Венесуэлы вызывает беспокойство, заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, который не исключил размещения военной базы США в своей стране.

«Россия провела маневры в Венесуэле», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на SBT.

Болсонару заявил, что ему известны намерения «диктатуры» Николаса Мадуро. По словам президента Бразилии, вооруженные силы последние «20–25 лет были брошены по политическим причинам», но являются «последним препятствием для социализма».

«Если они сломают нам позвоночник, они установят здесь этот режим», – заявил президент страны.

Он не исключил, что может обсудить с Вашингтоном открытие военной базы США «в зависимости от того, что произойдет в мире». При этом Болсонару подчеркнул, что такое размещение будет «символическим», поскольку «возможности американских, китайских, советских вооруженных сил достигают всех частей света вне зависимости от базы».

Болсонару заявил, что его «сближение с США – это экономический вопрос, но он может быть и военным». Президент Бразилии не исключил, что его страна и США «могут заключить соглашение в данной области».

Болсонару – правый популист, отставной военный, в течение 28 лет он был депутатом нижней палаты бразильского парламента.