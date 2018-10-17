Захочет ли «бразильский Трамп» дружить с Россией

На президентских выборах в Бразилии победил одиозный правый политик Жаир Болсонару, который вознамерился кардинально изменить политический курс страны. Западные СМИ уже подняли по этому поводу истерику, называя его ультраправым популистом, шовинистом, сторонником пыток и военной диктатуры. Что же так напугало западников и чего ждать от нового бразильского президента Москве?

Ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару, он же Мессия, он же «бразильский Трамп», одержал победу во втором туре президентских выборов, заручившись поддержкой чуть более 55% избирателей. За его соперника от левой Партии трудящихся Фернанду Аддада проголосовали 44% бразильцев.

Тем временем настоящий Трамп – американский – решил лично поздравить Болсонару с победой на выборах и выразил надежду на развитие сотрудничества между двумя странами.

Победа Болсонару уже вызвала столкновения внутри страны. После того, как политик заявил о намерении кардинально изменить внешний курс Бразилии, желая прекратить «флирт с социализмом, коммунизмом, популизмом и левым экстремизмом», его сторонники и противники в Сан-Паулу устроили потасовки, в результате чего полиции пришлось применять резиновые пули. Вслед за этим новоизбранный президент передумал руководствоваться идеологией во внешней политике, пообещав объединить всех бразильцев и найти хорошего министра иностранных дел.

А западные СМИ победа Болсонару повергла в шок. Так, New York Times сообщила своим читателям, что Бразилия избрала ультраправого решительного популиста и консерватора, который защищает пытки, является сторонником военной диктатуры и угрожает своим политическим оппонентам. Попутно газета напомнила, что демократия в стране была восстановлена всего лишь 30 лет назад.

Кроме того, NYT поставила Болсонару в один ряд с пришедшими к власти в Европе правыми политиками, такими как Маттео Сальвини в Италии (он занимает пост главы МВД, однако является лидером одной из двух партий, составляющих правящую коалицию) и премьером Венгрии Виктором Орбаном. Издание предположило, что победа политика такого плана может оказать влияние на всю Латинскую Америку и привести к серьезным переменам в странах региона.

«Это действительно радикальная перемена», – заявил профессор школы Кеннеди Гарвардского университета Скотт Мейнверинг. «Мне не приходит на ум более экстремистский лидер, который был бы избран за всю историю демократических выборов в Латинской Америке», – цитирует профессора NYT.

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Британская Guardian также выступила с разгромным материалом о новом бразильском президенте. И хотя в начале статьи приводятся цитаты простых жителей, которые ликуют из-за победы Болсонару, издание указывает на то, что «триумф Болсонару вызывает беспокойство у миллионов прогрессивных бразильцев», которые опасаются роста нетерпимости в своей стране.

Guardian также напоминает, что Болсонару «известен своей враждебностью к чернокожим, гомосексуалистам, коренному населению и женщинам, а также восхищается диктаторским режимом, который был в Бразилии с 1964 года по 1985 год».

Как заявила газете ВЗГЛЯД профессор МГИМО МИД России доктор исторических наук Людмила Окунева, западные СМИ забили тревогу, опасаясь возврата к военному режиму, из-за его высказываний, в которых он действительно говорил о симпатиях к военной диктатуре и о том, что «не надо было пытать, а надо было сразу убивать». «Но, думаю, это все-таки было эпатажем и второй раз история так не повторится», – подчеркнула собеседница.

С другой стороны, как отмечают журналисты Guardian, десятки миллионов жителей Бразилии ассоциируют Болсонару с переменами после многолетнего экономического кризиса в экономике и череды коррупционных скандалов, в которых была замешана Рабочая партия, управлявшая страной с 2003 года до импичмента Дилмы Русефф в 2016 году.

Отметим, что популярность Болсонару среди большей части бразильских избирателей действительно имеет под собой основания. Так, капитан бразильских ВДВ в отставке и депутат Национального конгресса с 1991 года, будучи довольно высоким (186 см) и харизматичным, провел мощную и агрессивную избирательную кампанию. Среди его доверенных лиц было немало звезд с мировым именем, из которых особенно выделяются футболисты Роналдиньо и Кака, гонщик «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди и борец смешанного стиля Жозе Алду.

Болсонару – правый популист, отставной военный, в течение 28 лет он был депутатом нижней палаты бразильского парламента, рассказала Окунева. «За это время он сменил множество различных партий, но его политическая ориентация – крайне правый фланг бразильской политики. Он победил, обретя популярность на лозунгах за борьбу против коррупции, за борьбу с организованной преступностью, которая в последнее время буквально завоевывает в Бразилии город за городом, на критике всех предыдущих и нынешних властей, прежде всего правительств левых сил, которые находились у власти 13,5 лет», – рассказала она.

«Он вел кампанию с очень агрессивной риторикой в отношении левых, а также делал сексистские и гомофобские выпады, чего в Бразилии никогда не было. Он оседлал такую риторику, и оказалось, что огромное количество людей разделяет его взгляды. Произошло это на фоне полного неверия бразильского общества любым традиционным политикам, поэтому людям показалось, что это как раз тот политик, который сможет таким напором, такой резкостью, таким радикализмом решить проблемы, которые всех беспокоят», – объяснила Окунева.

«Победа господина Болсонару была предсказуема после того, как правление левых сил довело страну до ручки. Бразильская интеллигенция пришла к выводу, что выбор левых был ошибкой потому, что это категории политиков, которые выдают желаемое за действительное. Это сильнейший поворот в правую сторону», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Ибероамериканского института Висенте Барриентос.

«Болсонару напоминает мне по характеру Раневскую, – подчеркнул Барриентос. – Болсонару тоже как раз из таких людей, которые не понимают, почему нельзя называть вещи своими именами и рубить правду-матку в глаза, этим он отличается от других политиков. Все сказанное Болсонару – это то, что он честно мечтает сделать. И об этом мечтает вся страна – снова сделать Бразилию великой, чтобы мы смогли снова сказать: «Я горжусь тем, что я бразилец».

Болсонару говорит это с точки зрения социально-экономического возрождения. «Речь, прежде всего, идет о процветании среднего класса и ниже. Он хотел бы добиться лучших результатов», – рассказал собеседник.

«Нынешний политический курс он вряд ли изменит, но будет проводить экономические реформы, которые до сих пор велись слабо и вяло. Сейчас очень сложно понять, что он вообще будет делать.

У него нет четкой структурированной программы, в основном это его посты в соцсетях или высказывания на митингах через видео

(в ходе предвыборной кампании он был ранен и боялся лично ходить на митинги)», – подчеркнула Окунева. «Он высказывался за массовую приватизацию, а потом отказался от этой идеи. Анонсировал выход из Парижского климатического соглашения, но затем тоже передумал. То есть все это даже для него самого пока не совсем ясно», – объяснила она.

При этом новоизбранный президент, говоря о величии Бразилии, не имеет в виду никакой военной составляющей, отметил Барриентос. «У Бразилии нет абсолютно никаких военных амбиций по отношению к другим странам, это нам не нужно. У нас огромные территории, десять тысяч километров морского побережья, куда нам еще территории? Нам не хватает населения», – рассказал он.

Таким образом, эксперт категорически не согласен с появившимися в понедельник слухами о том, что после прихода к власти нового президента не исключено введение войск в Венесуэлу для свержения Николаса Мадуро. «Военное вторжение в Венесуэлу невозможно, мы живем в другие времена, мы не в 70-х не в 80-х. В те времена не было интернета и можно было сделать это незаметно для других стран», – отметил он, добавив, что открытый военный конфликт бразильцам тем более не нужен.

Окунева также считает, что никакого вторжения в Венесуэлу, даже при всей его ненависти к правительству Мадуро, не будет, для Бразилии подобная политика просто невозможна. «Внешнеполитическая концепция Бразилии предполагает переговоры, диалог и поиск консенсуса. Никаких вторжений в новейшей истории Бразилии не было», – рассказала она, добавив, что президент Венесуэлы одним из первых направил Болсонару поздравления с победой.

Болсонару хочет сближения с США, с Европой, с Японией, с Израилем. Однако о БРИКС и о России не было сказано ни единого слова ни до, ни во время кампании, отметила Окунева.

Барриентос уверен, что в отношении БРИКС Болсонару будет исходить из национальных интересов. «Вопрос в уровне и степени участия. БРИКС – не самое главное направление во внешнеполитической стратегии бразильского МИДа. Это всего лишь одно из направлений, в котором, однако, Бразилия заинтересована», – объяснил он.

Кроме того, эксперт считает, что приход к власти Болсонару может позитивно отразиться на российско-бразильских отношениях. «Смею предположить, что

российскому политическому истеблишменту будет гораздо проще достичь взаимопонимания с так называемым бразильским Трампом, чем с левыми, которые ходят вокруг да около»,

– отметил Барриентос. По его мнению, Болсонару будет заинтересован в увеличении торгово-экономического оборота с Россией и более тесном сотрудничестве на любых взаимовыгодных направлениях.

«Россия обладает многочисленными гражданскими, военными, авиационными, космическими технологиями, а это как раз те технологии, которые нас интересуют, не говоря уже об информационных технологиях. Также возможно укрепление сотрудничества в сфере образования, культуры, спорта и любых других сферах», – подчеркнул Барриентос.