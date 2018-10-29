Избранный президент Бразилии передумал руководствоваться идеологией в политике

Победитель президентских выборов в Бразилии, ультраправый депутат парламента Жаир Болсонару после сообщений о начале столкновений между своими сторонниками и противниками пообещал не руководствоваться идеологией во внешней политике, призвав сограждан к примирению.

В воскресенье вечером в Сан-Паулу между сторонниками и противниками Болсонару произошли столкновения, в результате против участников потасовки полиция применила резиновые пули, передает ТАСС.

После этого политик обратился в соцсетях к согражданам, призвав их к примирению.

«Мы должны стремиться к примирению. Нам нужно оставить принцип «Они против нас, а мы против них» и проводить политику в интересах всех бразильцев», – заявил избранный президент Бразилии, пообещав «объединить всех».

Он также объявил о намерении «сблизиться с различными странами мира, не руководствуясь идеологией», отметив, что стране потребуется «хороший министр иностранных дел».

Действующий президент Бразилии Мишел Темер, в свою очередь заявил, что заметил энтузиазм Болсонару, когда он заявлял о том, что будет стремиться к единству, миру и гармонии в стране.

«Я сказал ему, что с завтрашнего дня мы начнем передачу власти», – добавил Темер, поздравив Болсонару с победой на выборах президента Бразилии.

Ранее Болсонару после оглашения результатов голосования объявил о намерении развивать сотрудничество южноамериканской республики с «наиболее развитыми» странами, перестав «флиртовать с социализмом, коммунизмом, популизмом и левым экстремизмом».