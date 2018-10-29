Победитель президентских выборов в Бразилии собрался изменить курс страны

Победитель президентских выборов в Бразилии, ультраправый депутат Жаир Болсонару после оглашения результатов голосования пообещал развивать сотрудничество южноамериканской республики с «наиболее развитыми» странами, перестав «флиртовать с социализмом, коммунизмом, популизмом и левым экстремизмом».

После оглашения результатов голосования Болсонару обратился к сторонникам через социальные сети, раскритиковав левую идеологию и ее приверженцев, передает ТАСС.

«Мы больше не можем флиртовать с социализмом, коммунизмом, популизмом и левым экстремизмом», – заявил политик.

После этого Болсонару в эфире телеканала Globo заявил, что «Бразилия больше не будет отделять себя от наиболее развитых наций».

Тем временем преподаватель международных стратегических исследований Федерального университета Рио-Гранди-ду-Сул Фабиану Миелничук сообщил, что опрошенные местные эксперты не исключают возможности выхода Бразилии из группы БРИКС после вступления Болсонару в должность.

По его словам, ближайшее окружение Болсонару придерживается точки зрения, согласно которой мир может быть разделен на условный Запад и остальные страны.

«И любопытно, что себя они считают именно частью западного мира, как будто бы Бразилия – это то же самое, что США или Западная Европа. И даже сейчас среди сотрудников МИД [Бразилии] есть люди, которые говорят о необходимости защищать западные стандарты и противостоять влиянию «коммунистического Китая» и других стран, чьи традиции отличаются от наших», – пояснил эксперт, отметив, что эта риторика очень похожа на ту, которая звучала в первые годы после установления в Бразилии режима военной диктатуры (1964-1985 гг), когда страна автоматически стала во всем следовать за США.

«Болсонару до сих пор ничего не говорил о БРИКС, но он неоднократно высказывался по поводу Китая, подражая [президенту США Дональду] Трампу. И его заявления были абсолютно неадекватны с точки зрения интересов Бразилии, поскольку Китай – крупнейший торговый партнер Бразилии и Китай покупает 50% бразильской сои», – отметил Миелничук, комментируя критические высказывая Болсонару по поводу КНР.

Будучи кандидатом в президенты, политик, в частности, заявлял, что Китай «не покупает в Бразилии, а покупает Бразилию».

Напомним, по предварительным данным, после подсчета 94,44% бюллетеней, во втором туре президентских выборов в Бразилии одержал победу ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару.