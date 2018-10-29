«Бразильский Трамп» одержал победу на выборах президента

Во втором туре президентских выборов в Бразилии одержал победу ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару, свидетельствуют данные, обнародованные Высшим избирательным судом южноамериканской республики по итогам обработки 94,44% бюллетеней.

Болсонару заручился поддержкой 55,54% избирателей. За его соперника, кандидата от левой Партии трудящихся Фернанду Аддада проголосовали 44,46% сограждан. Согласно этим данным, победа последнего уже математически невозможна, передает ТАСС.

Голосование завершилось на всей территории Бразилии в 17.00 по местному времени (01.00 мск).

Напомним, в начале октября Болсонару, которого местные СМИ называют «бразильским Трампом», вышел во второй тур выборов президента Бразилии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о секрете успеха «бразильского Трампа» и о политической ситуации в Бразилии накануне президентских выборов.