«Бразильский Трамп» победил в первом туре выборов президента

Во второй тур выборов президента Бразилии проходят ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару и кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад, свидетельствуют данные высшего избирательного суда страны.

Болсонару набирает 46,7% голосов, Аддад – 28,3%. Обработано 95,5% бюллетеней.

Второй тур состоится 28 октября, передает РИА «Новости».

Отметим, что местные СМИ называют Болсонару «бразильским Трампом».

На днях он во время предвыборного мероприятия получил удар ножом в живот.

Выборы прошли в Бразилии в воскресенье. Жители страны выбирали президента, губернаторов и парламентариев.

Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф проиграла выборы в Федеральный сенат – верхнюю палату национального парламента – от штата Минас-Жерайс, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о политической ситуации в Бразилии накануне президентских выборов.