Кандидат в президенты Бразилии получил удар ножом в живот

Один из кандидатов в президенты Бразилии Жаир Болсонару по время предвыборного мероприятия в городе Жуиз-ди-Фору получил удар ножом в живот, сообщил портал Antagonista.

По словам сына Болсонару, жизни политика опасность не угрожает, передает РИА «Новости».

В момент нападения Болсонару находился в толпе сторонников, которые его держали на руках, поэтому он немного возвышался над толпой. Внезапно человек из толпы нанес удар политику ножом. Кандидат в президенты Бразилии скривился от боли и его опустили вниз.

После недопуска Луиса Инасиу Лулы да Силва к октябрьским выборам президента именно Болсонару эксперты относят к основным претендентам на победу.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о политической ситуации в Бразилии накануне президентских выборов.