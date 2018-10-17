Трамп лично поздравил Болсонару с победой на выборах президента в Бразилии

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил Жаира Болсонару с победой на президентских выборах в Бразилии и выразил надежду на развитие сотрудничества между двумя странами, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам Трамп позвонил избранному президенту Бразилии Болсонару, чтобы поздравить его и народ Бразилии с состоявшимися выборами, передает ТАСС.

В ходе разговора политики «обозначили приверженность совместной работе для того, чтобы, будучи лидерами в регионе, делать жизни людей обоих государств лучше», сообщила Сандерс.

Напомним, победитель президентских выборов в Бразилии Жаир Болсонару после оглашения результатов голосования пообещал развивать сотрудничество с «наиболее развитыми» странами, перестав «флиртовать с социализмом, коммунизмом, популизмом и левым экстремизмом». Однако вскоре политик пообещал не руководствоваться идеологией во внешней политике.