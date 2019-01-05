Власти Бразилии опровергли размещение базы США после недовольства военных

Новый президент Бразилии Жаир Болсонару не обсуждал с главой министерства обороны Фернанду Азеведу-и-Силвой возможность размещения американской военной базы на территории страны, заявила пресс-секретарь ведомства майор Сильвия Мартинс.

По данным Reuters, бразильские военные негативно восприняли новость о возможном размещении американской базы в стране. Один из военнослужащих сообщил, что эта информация «застала офицеров врасплох» и представители ВС Бразилии будут выступать против военного присутствия США.

После этого пресс-секретарь военного ведомства заявила, «президент [Бразилии Жаир Болсонару] не обсуждал это с министром обороны», передает ТАСС.

Ранее Болсонару не исключил размещения военной базы США на территории Бразилии из-за военного сотрудничества России и Венесуэлы.

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