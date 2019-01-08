Президент Бразилии раздумал размещать базу США

Бразильский президент Жаир Болсонару проинформировал руководство вооруженных сил своей страны, что под его руководством не планируется размещать на бразильской территории американскую военную базу, пишет газета Folha de S. Paulo.

Сообщение Болсонару передал генералам министр обороны страны Фернанду Азеведу и Силва, передает РИА «Новости».

Ранее Болсонару не исключил размещения военной базы США на территории Бразилии из-за военного сотрудничества России и Венесуэлы. Позднее стало известно, что бразильские военные негативно восприняли новость о возможном размещении американской базы в стране.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом президенте Бразилии.