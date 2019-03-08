Власти Бразилии собрались укреплять обороноспособность страны вместе с США

Бразильские власти рассчитывают на поддержку Соединенных Штатов в укреплении обороноспособности страны, заявил министр иностранных дел южноамериканской республики Эрнесту Араужу.

Глава МИД выразил мнение, что Бразилия только выиграет от укрепления отношений с США, передает ТАСС.

«Бразилия всерьез заинтересована в обновлении военной техники и повышении боеготовности [своих вооруженных сил] и рассматривает партнерство с США в данном вопросе как чрезвычайно важное», – цитирует Bloomberg бразильского министра.

Власти южноамериканской республики в свою очередь выразили готовность отказаться от визовых требований для граждан США и создать дополнительные условия для привлечения в Бразилию американских инвесторов.

Ранее Бразилия отказалась быть стартовой площадкой для вторжения США в Венесуэлу.

Напомним, в начале января президент Бразилии Жаир Болсонару не исключил размещения на территории своей страны американской военной базы из-за военного сотрудничества России и Венесуэлы. Однако бразильские военные негативно восприняли эту идею. После этого Болсонару передумал размещать базу США на территории Бразилии.