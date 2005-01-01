Приглашение Бразилии в НАТО продемонстрировало презрение США к союзникам

Дональд Трамп на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что страна теоретически могла бы вступить в НАТО. Это заявление американского лидера стоит воспринимать, несмотря на его анекдотичность, вполне серьезно. Главным образом потому, что оно касается вовсе не Бразилии, а в целом отношений США со своими союзниками по НАТО.

Понятно, что Трамп порой действует и говорит ситуативно, в зависимости от того, кто в данный момент времени ему попался под руку. Жаир Болсонару – для таких речей прекрасный контрагент, поскольку и Венесуэла под рукой, и сам бразильский президент сходен по образу мыслей и характеру поведения с американским. Другое дело, каким конкретно образом трактуется сейчас в Вашингтоне само существование НАТО, его принципы и смысл.

Все уже давно забыли о географическом ограничении, заложенном в самом названии Североатлантического блока. Тропик Рака – самая северная широта, на которой Солнце в полдень поднимается в зенит в период летнего солнцестояния. Ничто южнее в сферу деятельности НАТО входить по определению не должно.

Но и в фиксации этой виртуальной линии изначально была заложена казуистика. Именно по этой вольно придуманной географической причине в изначальный Договор об образовании Североатлантического альянса попали отдельной строкой «алжирские департаменты Франции» (статья 6-я) и «острова, расположенные в Североатлантической зоне севернее Тропика Рака» (та же статья договора), то есть в Атлантическом океане – Мадейра и Азоры, а в Средиземном море – Кипр и острова Додеканез, бесконечный спор между греками и турками. Это было ситуативное решение, и уже давно нет «алжирских департаментов Франции», которые надо было защищать «от внешнего вторжения». А Греция в 1974 году вышла из НАТО из-за войны с Турцией за Кипр (правда, потом вернулась). Но формально географические ограничения по расширению альянса никто не отменял.

В трактовке Трампа НАТО – это вообще некий большой военный альянс, которым руководят США и который поддерживает интересы и силу все тех же США.

География и история не важны, их и в среднестатистической американской школе учат факультативно, только на примере полумифических «отцов-основателей». Другой истории мира не существует, а в одном из списков величайших событий мировой истории на почетном пятом месте оказалось первое выступление темнокожего игрока в федеральной бейсбольной лиге. Российская революция 1917 года оказалась заметно ниже в списке по значимости. Главная война в истории человечества – это Война Севера и Юга, а в двух мировых войнах победили одни американцы, все остальные нации и государства кофе пили, пока американцы не пришли. Понимать это не надо, это надо просто знать. Так они думают. И если смотреть на мир глазами Дональда Трампа, то НАТО – это внегеографический и внеисторический инструмент поддержки США со стороны всякой мелочи – европейских союзников, которые американцам всем обязаны. И настало время выйти за этот странный географический предел.

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Почему бы и не Бразилия? У нее целых два авианосца – в два раза больше, чем у России. И они не только пляшут и в футбол играют, но иногда и в космос летают.

Но Бразилия – это частность. Деталь, прекрасно иллюстрирующая образ мысли Вашингтона. Куда веселее и интереснее те принципы, на которых основывается вообще существование НАТО в ее даже консервативном, «старом» варианте.

Никто до сих пор не знает, какие реальные договоры связывают ФРГ и США после 1945 года. Это не тотальная конспирология, это реальность. Германия на данный момент – основа Европейского союза, та самая система, вокруг чего вертится европейская политика. При этом вся германская политическая элита выросла и вырастает в теснейшем контакте с американцами.

Можно сколько угодно говорить о «возрождении Европы», но американская армия оккупирует Германию с 1945 года и до сего дня. Британская «Рейнская армия» в свое время покинула Германию вынужденно из-за всеобщего краха Империи, а так бы режим оккупации сохранялся бы в более жестком объеме и виде. Внутригерманская жизнь немыслима без американского влияния, значительная часть которого просто скрыта от общественности.

Само государственное устройство ФРГ организовано так, чтобы не позволить вырасти самостоятельной прогерманской элите.

Вся внутригерманская политическая жизнь в рамках традиционных партий и структур так или иначе согласовывается с американской администрацией. И мы не знаем, какими секретными соглашениями это до сих пор регулируется.

Да, поведение нынешнего американского посла в Берлине выводит немцев из себя, но он просто следует общей позиции Вашингтона на ужесточение инструментов влияния. Возможно, это делается не слишком грамотно и недипломатично, но общий тренд именно таков: вы тут дети малые, и слушайте, что папа говорит.

Немцы бьются за «Северный поток – 2», как за Берлин. Без него страна просто не сможет развиваться после волюнтаристского отказа от атомной энергетики и ставки на развитие химической промышленности как основной отрасли экономики. Но максимальный уровень раздражения и конфликта в отношениях с США будет означать уже звучавшие угрозы Трампа «выйти из НАТО», то есть предоставить Европу самой себе с Германией во главе. И тут дело не в раздвоении личности (Бразилию позовем, а сами выйдем).

Немцы не в состоянии нести этот груз самостоятельно. Их армия – в стадии разложения, а политическое влияние сводится к финансовым вливаниям. Партии типа «Альтернатива для Германии» никакие не «пророссийские», они изначально формировались как протестные движения против затрат на поддержание образа жизни южных народов Евросоюза за счет немецких налогоплательщиков и против массовой инокультурной миграции имени Меркель. И национальные интересы Германии сейчас как никогда ранее ограничены самим присутствием США, в том числе и военным, на ее территории. А также системой секретных соглашений конца 40-х годов прошлого века, которые ограничивают государственный суверенитет Германии, как бы она при этом ни пыталась играть роль лидирующего государства Европы.

Таким образом, в Вашингтоне просто рассматривают НАТО как один из департаментов собственного министерства обороны. Департамент проблемный, требующий финансовых вливаний и странных разговоров, что раздражает и приводит к эскападам Трампа в адрес европейских союзников с требованиями повышения затрат на военные расходы. Соответственно, можно наплевать и на его уставные документы. Потому такое резкое негодование США вызывают инициативы Макрона о создании мифической «европейской армии» вне рамок НАТО. В том числе критика раздается и из Берлина, который сперва некоторое время самостоятельно думает, а затем с неохотой публично занимает проамериканскую позицию. Макрон, конечно, тоже сказочник,

никакая самостоятельная европейская армия в ближайшие лет двадцать получиться не может просто в силу психологических обстоятельств, а не растущих затрат на военные расходы.

Должно какое-то другое поколение европейцев вырасти, чтобы они вообще вспомнили, зачем нужна государству армия. Американцам же с их бесконечными человеческими и финансовыми ресурсами и полным отсутствием исторической памяти такие рефлексии не свойственны.

В таком контексте можно не только Бразилию, но и Сенегал с Сингапуром в НАТО позвать. И одновременно шантажировать немцев выходом из этого же самого НАТО. А Тропик Рака можно передвинуть, если вообще уставные документы НАТО кого-то сейчас интересуют.

География – лженаука, а международного права больше нет, есть «правила жизни». И определяют их люди без истории и исторического опыта. И, похоже, что это только начало странных и мутных процессов, которые будут идти в недрах НАТО в ближайшие годы.

Франция и ориентированные на нее немногочисленные силы попробуют все-таки выйти из-под этого странного и назойливого влияния, но любые «желтые жилеты» легко объяснят Макрону, где его место в таком раскладе. А Германия так и останется оккупированной страной – и физически, и морально – без права на собственное мнение.

Тогда зачем вообще нужно это НАТО? Пентагона достаточно.