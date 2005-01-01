Эксперт оценил перспективы Бразилии стать членом НАТО

«Разговоры о расширении НАТО на Бразилию – демонстрация того, что НАТО в нынешнем виде не кажется Трампу ценной организацией. Ни в какое НАТО Бразилия не вступит», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя заявление Дональда Трампа о том, что он выступает за членство Бразилии в НАТО.

Глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов счел смешным заявление президента США Дональда Трампа о том, что он всерьез рассматривает членство Бразилии в НАТО. «Как верно подметил Сергей Алексеевич Рябков (замминистра иностранных дел России), НАТО – это Организация Североатлантического договора, которая выполняет совершенно четкие и конкретные задачи», – сказал Лукьянов.

По его словам, Трамп относится к НАТО скептически и называет эту организацию устаревшей и не отвечающей новым реалиям, а европейских союзников по альянсу «считает халявщиками», которые защищаются за счет Соединенных Штатов.

«Разговоры о расширении НАТО на Бразилию – демонстрация того, что НАТО в нынешнем виде не кажется Трампу ценной организацией. Ни в какое НАТО Бразилия не вступит, это не нужно ни НАТО, ни Бразилии», – заверил политолог.

Что касается обещания Трампа повысить статус Бразилии до основного союзника США за пределами НАТО, то Лукьянов подчеркнул, что он отнюдь не эксклюзивный и только на словах «звучит красиво».

«Статус основного союзника США вне НАТО имеет Пакистан. Отношения Вашингтона и Исламабада сейчас просто отвратительные, чуть ли не враждебные. Так что это ни о чем не говорит. Но то, что Трамп охотно подчеркивает политические перемены в Бразилии, где впервые за долгое время к власти пришел человек проамериканских взглядов – это, конечно, с точки зрения Трампа, правильно и надо фиксировать позитивные для Америки перемены. Это не навсегда. В Бразилии маятник качается, и через какое-то время будет другой поворот. Но в целом это все не более, чем политическая игра и риторика», – убежден эксперт.

По его словам, если представить конкретное военно-политическое сближение Бразилии и США, то трудно вообразить, чтобы страна начала выполнять функции жандарма в Латинской Америке.

«Это просто невозможно. Это противоречит всей системе отношений, которая там всегда складывалась и сложилась. Трамп просто использует возможность, чтобы в очередной раз лягнуть НАТО, которое он не любит и поощрить Бразилию, которую он сейчас полюбил», – подытожил Федор Лукьянов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару Дональд Трамп заявил, что решил повысить статус Бразилии до основного союзника за пределами НАТО, чтобы укрепить военное сотрудничество. Кроме этого он дал понять, что выступает за членство Бразилии в НАТО.