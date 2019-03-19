США решили придать Бразилии статус основного союзника вне НАТО

Президент США Дональд Трамп решил повысить статус Бразилии до основного союзника за пределами НАТО, чтобы укрепить военное сотрудничество.

«Я намерен дать Бразилии статус основного союзника за пределами НАТО или, возможно, если подумать, то даже союзника по НАТО», – заявил Трамп в ходе пресс-конференции с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

По словам американского лидера, это решение «укрепит безопасность и сотрудничество» между США и Бразилией, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник Трамп выступил за членство Бразилии в НАТО и допустил участие страны в возможной военной операции в Венесуэле.