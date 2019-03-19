Трамп выступил за членство Бразилии в НАТО

США серьезно рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с бразильским коллегой Жаиром Болсонару в Белом доме.

«Трамп сказал во вторник, что он решительно рассматривает членство Бразилии в НАТО или любом другом альянсе», – передает слова Трампа ТАСС.

Он также отметил, что США поддерживают заявку Бразилии на вступление в Организации экономического сотрудничества (ОЭСР).