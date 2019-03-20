В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о членстве Бразилии в НАТО

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном членстве Бразилии в НАТО.

«Представляю шок и изумление европейских союзников США перед идеей Трампа принять Бразилию в НАТО. Не устает он их огорошивать. И будет тогда не НАТО, а НСАТО (North & South Atlantic Treaty Organisation). И придется им заняться «экспортом демократии» и в Латинскую Америку. Но по силам ли?» – написал Пушков в своем Twitter.

Накануне американский лидер Дональд Трамп на встрече с бразильским коллегой Жаиром Болсонару в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты серьезно рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО. Позднее Трамп заявил, что решил повысить статус Бразилии до основного союзника за пределами НАТО.