Нидерландам надоели жалобы Европы на Трампа

Европе пора прекратить жаловаться на главу американского государства Дональда Трампа и начать работать с ним, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Рютте признал, что Трамп «отличается от своих предшественников», но напомнил, что нынешний президент США «был избран демократическим путем» и может быть переизбран на второй срок.

«Так что хватит уже жаловаться на Трампа», – приводит слова премьер-министра ТАСС со ссылкой на El Pais.

Рютте призвал «воспользоваться присутствием» Трампа в некоторых вопросах. В частности, речь идет об отношениях с Китаем. Также Рютте согласен с Трампом в том, что нужно реформировать ВТО, а члены НАТО должны «тратить больше на оборону».

Рютте раскритиковал идею «европейской армии». Он заявил, что «никогда в это не верил».

«Я верю в НАТО. Но в рамках альянса мы можем работать более тесно между европейцами», – сказал он.

Напомним, французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна создать собственные единые вооруженные силы, чтобы противостоять «российской угрозе». Трамп счел оскорбительным этот призыв.