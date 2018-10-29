Макрон предложил создать вооруженные силы Европы для «защиты от России»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы, чтобы противостоять «российской угрозе».

«Мы не сможем защитить европейцев, если не примем решения создать подлинно общеевропейскую армию. Это необходимо перед лицом России, которая находится у наших границ и которая может действовать угрожающе», – заявил французский лидер, передает ТАСС.

По его словам, Европа должна уметь действовать самостоятельно, не завися исключительно от США.

При этом Макрон выразил уверенность, что США поставят под угрозу безопасность Европы, если примут решение о выходе из договора по РСМД. «Когда я вижу, как президент Трамп заявил несколько недель назад о выходе из важного соглашения по разоружению (договор о ракетах средней и меньшей дальности)… Кто станет главной жертвой (этого решения)? Европа и ее безопасность», – заявил Макрон, передает РИА «Новости» со ссылкой на Europe 1.

В прошлом году СМИ Германии и Франции широко обсуждали создание Pesco – прообраза европейской армии. Соглашение об этом в ноябре 2017 года подписало большинство стан ЕС.