Трамп счел призыв Макрона к созданию армии ЕС желанием защищаться от США

Глава Белого дома Дональд Трамп счел оскорбительным призыв французского лидера Эмманюэля Макрона создать вооруженные силы Европы, расценив это заявление как намерение защищаться от США.

«Президент Макрон только что предложил, чтобы Европа создала свою армию, чтобы защищаться от США, Китая и России. Очень оскорбительно...», – написал Трамп в своем Twitter.

«Возможно, Европе сначала нужно заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую субсидируют США!» – добавил Трамп незадолго до посадки американского «борта номер один» в парижском аэропорту Орли.

Напомним, во вторник Макрон предложил создать вооруженные силы Европы.