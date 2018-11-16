Как России не стать Бразилией столетней давности

На мой взгляд, это главная карта России – карта медианных средних заработных плат (т.е. 50% населения получает больше этой суммы, а 50% – меньше). Данные за апрель 2017 года, но с тех пор принципиально ничего не поменялось. Тогда медианная средняя заработная плата в России составляла 24.700 рублей. Пермский край находился ниже этой черты.

Глядя на эту карту, в целом симптомы экономических болезней России видны каждому, у кого есть «глаза видеть и уши слышать»: упор на добычу и экспорт сырья, деградация традиционной промышленности Урала и, главное, экономический тупик Центральной России.

В центре, как спрут, Москва, зарабатывающая перераспределением доходов от выкачки ресурсов богатых, но малонаселённых северных регионов, в пользу создания видимости экономической деятельности в Нечерноземье, не забывая о себе. Жаль, не выделены российские колонии в Челси и Монте-Карло – с ними было бы ещё нагляднее.

Мне это кое-что напоминает. Очень неожиданное для многих, вероятно. Бразилию эпохи «Старой республики». Когда император Бразилии Педру II отбыл на лечение в Европу, его наследница и регент империи на время отсутствия отца принцесса Изабелла отменила рабство (1888), справедливо считая его не только аморальным, но и экономически вредным для развития страны, ибо рабство фиксировало перекос в распределении ресурсов в пользу тех плантаторов, добавочная стоимость владений которых стремительно падала, но которые контролировали бразильский экспорт.

Долгосрочные интересы развития Бразилии, осознававшиеся императорским двором в Рио-де-Жанейро, вошли в острый конфликт с краткосрочным интересами экспортёров кофе, сахара, мяса. Именно они всего через полтора года после отмены рабства свергли монархию и установили олигархическую республику под фанфары демократической и республиканской демагогии. Началась политика «кофе с молоком», законсервировавшая экономическую отсталость Бразилии ещё на полвека, пока в 1930 году на путь развития страну ни вернул Жетулиу Варгас.

Параллели и аллюзии между личностями на политической сцене современной России и Бразилии столетней давности проводите сами. Я лишь отмечу, что конфликт долгосрочных интересов развития России и краткосрочных интересов сырьевых экспортёров достиг в нашей стране непозволительного накала, что особенно заметно в денежно-кредитной политике, проводимой в стране. Он может осознаваться «массами» или не осознаваться. Важно, чтобы элиты осознавали источник проблемы.

Либо государство и сырьевые элиты пересмотрят консенсус в распределении ренты в пользу инвестиций в глубокую модернизацию промышленности, там, где есть, что модернизировать, и «новую экономику», где есть люди, которых можно для этого задействовать, и где есть возможности создавать новые производства, либо последствия могут быть самыми печальными.

Этап развития страны, который по аналогии с историей Бразилии можно было бы назвать «нефть с газом», пора заканчивать.

Источник: Блог Антона Любича