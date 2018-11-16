Как России не стать Бразилией столетней давности

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14 января, понедельник  |  Последнее обновление — 17:23  |  vz.ru
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России будет сложно конкурировать с Африкой

Заброшенные русские деревни – вот главное препятствие для эффективной конкуренции России с активно растущими экономиками АзииФото: Лев Федосеев/ТАСС
Индонезия, Египет и Турция уже вскоре обгонят Россию по размеру своего ВВП. По крайней мере, этот обескураживающий прогноз вот уже несколько дней обсуждают аналитики. Действительно ли наша страна будет беднее некоторых стран Африки? Что дает основания делать подобные предсказания и насколько они обоснованны? Подробности...
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«Медвежья болезнь» товарища Зюганова

Губернатор Левченко не просто однопартиец, он товарищ ЗюгановаФото: Александр Новиков/ТАСС
Губернаторский пост, партбилет и даже дружба с лидером парламентской партии не должны быть индульгенцией, прикрывающей от ответственности за незаконную охоту. Об этом говорится в опубликованном в пятницу обращении Общества охраны природы к Геннадию Зюганову. Тот решил выгородить своего друга и однопартийца, иркутского губернатора Левченко, подозреваемого в убийстве спящего в берлоге медведя. Подробности...
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В поломке единственного космического телескопа есть знак большого успеха России

«Спектр-Р» был уникальной орбитальной астрофизической обсерваторией Фото: laspace.ru,
Спектр-Р продолжает сбор уникальных научных данных
Ученые потеряли связь с единственным большим российским космическим телескопом «Спектр-Р». Не исключается поломка приемо-передающего устройства. Благодаря «Спектру-Р» был установлен мировой рекорд, а также удалось зафиксировать плевки материей из сверхмассивной черной дыры. Сейчас телескоп переведен в «домашнее положение». Насколько серьезна потеря аппарата и есть ли у России возможность заменить его? Подробности...
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Вашингтон разослал немецким партнерам России «письма несчастья»

Посол Гренелл, безусловно, выразил общую позицию СШАФото: twitter.com/RichardGrenell
Немецким фирмам, которые участвуют в совместных энергетических проектах с Россией, разослали угрожающие письма. Автор – посол США Ричард Гренелл, которого в Берлине открыто называют колониальным чиновником. Идея наказать за «подрыв безопасности Украины и Европы» принадлежит явно не послу. Прогнется ли немецкий бизнес, откажется ли от участия в «Северном потоке – 2» и других «опасных» проектах? Подробности...
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Похищение человека в Москве ведет к делу об убийстве мужа Максаковой

Похищение человека в центре Москвы может быть связано с одним из самых громких дел на УкраинеФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
В Москве накануне произошло уникальное в своей дерзости преступление: в центре города среди бела дня со стрельбой похитили посетителя ресторана и увезли в неизвестном направлении. Утверждается, что похищен известный украинский авторитет Юрий Василенко, скрывавшийся в России. Мужчина фигурирует в материалах дела украинской генпрокуратуры об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова – мужа Марии Максаковой. Подробности...
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Как России не стать Бразилией столетней давности

Антон Любич, экономист
Конфликт долгосрочных интересов развития России и краткосрочных интересов сырьевых экспортёров достиг непозволительного накала. Он может осознаваться «массами» или не осознаваться. Важно, чтобы элиты осознавали источник проблемы. Подробности...

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Пять гонок, которые определят мировую повестку на 2019 год

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Наступивший 2019 год будет богат на события в политической, экономической и технологической сферах. У них будет одна общая черта – предельно жесткая конкуренция между политическими, экономическими и технологическими игроками. Подробности...
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        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

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          Антон Любич

          Как России не стать Бразилией столетней давности

          Антон Любич
          экономист
          		 14 января 2019, 16:30

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          На мой взгляд, это главная карта России – карта медианных средних заработных плат (т.е. 50% населения получает больше этой суммы, а 50% – меньше). Данные за апрель 2017 года, но с тех пор принципиально ничего не поменялось. Тогда медианная средняя заработная плата в России составляла 24.700 рублей. Пермский край находился ниже этой черты.

          Глядя на эту карту, в целом симптомы экономических болезней России видны каждому, у кого есть «глаза видеть и уши слышать»: упор на добычу и экспорт сырья, деградация традиционной промышленности Урала и, главное, экономический тупик Центральной России.

          В центре, как спрут, Москва, зарабатывающая перераспределением доходов от выкачки ресурсов богатых, но малонаселённых северных регионов, в пользу создания видимости экономической деятельности в Нечерноземье, не забывая о себе. Жаль, не выделены российские колонии в Челси и Монте-Карло – с ними было бы ещё нагляднее.

          Мне это кое-что напоминает. Очень неожиданное для многих, вероятно. Бразилию эпохи «Старой республики». Когда император Бразилии Педру II отбыл на лечение в Европу, его наследница и регент империи на время отсутствия отца принцесса Изабелла отменила рабство (1888), справедливо считая его не только аморальным, но и экономически вредным для развития страны, ибо рабство фиксировало перекос в распределении ресурсов в пользу тех плантаторов, добавочная стоимость владений которых стремительно падала, но которые контролировали бразильский экспорт. 

          Долгосрочные интересы развития Бразилии, осознававшиеся императорским двором в Рио-де-Жанейро, вошли в острый конфликт с краткосрочным интересами экспортёров кофе, сахара, мяса. Именно они всего через полтора года после отмены рабства свергли монархию и установили олигархическую республику под фанфары демократической и республиканской демагогии. Началась политика «кофе с молоком», законсервировавшая экономическую отсталость Бразилии ещё на полвека, пока в 1930 году на путь развития страну ни вернул Жетулиу Варгас.

          Параллели и аллюзии между личностями на политической сцене современной России и Бразилии столетней давности проводите сами. Я лишь отмечу, что конфликт долгосрочных интересов развития России и краткосрочных интересов сырьевых экспортёров достиг в нашей стране непозволительного накала, что особенно заметно в денежно-кредитной политике, проводимой в стране. Он может осознаваться «массами» или не осознаваться. Важно, чтобы элиты осознавали источник проблемы.

          Либо государство и сырьевые элиты пересмотрят консенсус в распределении ренты в пользу инвестиций в глубокую модернизацию промышленности, там, где есть, что модернизировать, и «новую экономику», где есть люди, которых можно для этого задействовать, и где есть возможности создавать новые производства, либо последствия могут быть самыми печальными.

          Этап развития страны, который по аналогии с историей Бразилии можно было бы назвать «нефть с газом», пора заканчивать.

          Источник: Блог Антона Любича


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