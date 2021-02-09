Титов предложил решение двух ключевых проблем для ИП

Сколько в свое время вылилось помоев на Бориса Титова в частности и Партию роста в целом за предложение узаконить самозанятых, бывшее одним из главных предвыборных обещаний партии в 2016 году. Что писали тогда журналисты? Мол, Титов хочет ввести новый налог и ограбить людей!

Что было в действительности? В действительности миллионы людей в стране нарушали Налоговый кодекс и, что еще хуже, Уголовный кодекс, занимаясь незаконным предпринимательством. Они обязаны были платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%, регистрироваться индивидуальными предпринимателями (ИП) и даже при отсутствии дохода платить на этом основании социальные взносы не менее 40 874 рублей в год. И этого не делали. Ходили под статьей только до тех пор, пока государство закрывало на это глаза.

Когда Государственная дума и президент прислушались к предложению и в 2019 году появился экспериментальный налоговый режим – налог на профессиональный доход (НПД), прозванный в народе «налогом на самозанятых», то что получилось?

Стать самозанятым можно через приложение в телефоне за пять минут. Налог уплачивается в размере 6% от дохода, полученного от юридических лиц, и 4% от доходов, полученных от физических лиц. Налог уплачивается только в том случае, если есть доход (никаких вмененных платежей по 40 тысяч рублей!). Воспользоваться этим режимом могут самозанятые с доходом до 2,4 млн рублей в год, то есть в среднем 200 тысяч рублей в месяц – немаленький по российским меркам доход, особенно в регионах.

И сотни тысяч людей оценили это по достоинству. К декабрю 2020 года свыше полутора миллиона человек зарегистрировалось в России в качестве самозанятых. Это то самое даже не малое, а микропредпринимательство, когда человек оказывает какие-то личные услуги (репетиторы, парикмахеры, фитнес-тренеры, сантехники и прочие «мужья на час»), зачастую в качестве подработки, но, во всяком случае, без привлечения наемного труда.

Полтора миллиона человек узаконили свои доходы, избавились от рисков налогового и уголовного преследования, открыли для себя доступ к кредитованию, ипотеке. По-моему, это прекрасный результат! Теперь Борис Титов заговорил о необходимости реформировать правовой институт ИП. И снова в его адрес звучат проклятия. А что Титов?

Титов предложил устранить недостатки правового регулирования для людей, индивидуально, то есть лично, занимающихся предпринимательством. Режим ИП появился еще во время перестройки. Признавая, что каждый гражданин может заниматься предпринимательством, хоть как основной деятельностью, хоть как подработкой к основному занятию, государство, придумывая ИП, решало одну единственную задачу – под угрозой уголовного наказания за нерегистрацию обеспечить постановку предпринимателей на налоговый учет и сбор хотя бы каких-то налогов. Но 30 лет назад не было ни такого проникновения интернета, ни цифровизации, потому и выбрали такое техническое решение – заставить людей идти в налоговую инспекцию, вставать на учет, получать свидетельства.

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Сегодня в России около 3,7 млн ИП. Почти все они применяют специальные режимы налогообложения: упрощенную систему налогообложения (УСН), где платят до 8% налога на доходы или до 20% налога на «доходы – расходы», или патентную систему налогообложения (ПСН), где платят фиксированную плату за патент (6% от величины «потенциального годового дохода», разнящегося от вида деятельности и региона). Как мы видим, налогообложение предпринимательских доходов граждан так или иначе вращается вокруг суммы в 6% дохода (при годовом доходе до 150 миллионов рублей). И при этом либо у предпринимателя возникает обязанность платить фиксированный платеж в социальные фонды, либо не возникает (что имеет принципиальное значение, конечно, лишь при доходах до 2,4 млн рублей в год). Это первый вопрос, связанный с регулированием предпринимательской деятельности граждан.

Второй вопрос находится в сфере гражданского права – это вопрос ответственности при наступлении неблагоприятных последствий, связанных с предпринимательским риском. ИП отвечает в таком случае всем своим имуществом. В то же самое время участники коммерческой организации отвечают только своими вкладами в его уставный капитал. Исключение – их виновные действия, требующие дополнительного судебного доказывания. Это второй вопрос, связанный с регулированием предпринимательской деятельности граждан, поднятый Титовым. Проблема стала особенно острой на фоне пандемии, когда десятки тысяч ИП по всей России столкнулись с остановкой работы и получили огромные по меркам своего дела убытки из-за простоя.

Сейчас в России около 2,8 млн коммерческих организаций, почти 97% из них – общества с ограниченной ответственностью (ООО), 2% – акционерные общества (АО) и только 1% приходится совокупно на все иные организационно-правовые формы (хозяйственные товарищества, артели, крестьянские фермерские хозяйства и унитарные предприятия).

Главная проблема для ООО – невозможность применения ПСН, а в случае применения УСН – дополнительная налоговая нагрузка в виде уплаты НДФЛ на дивиденды. Если прибыль ИП на УСН «доходы» облагается по ставке 6% (и еще 1% нужно заплатить социальных взносов), то участник ООО должен сперва уплатить указанные налоги, а потом еще дополнительно 13% НДФЛ на дивиденды, то есть вместо 7% дохода отдать государству 19%. Именно эти перекосы и предложил урегулировать Титов.

Во-первых, предоставить ООО с единственным участником право быть налогоплательщиком ПСН. Во-вторых, устранить двойное налогообложение доходов, установив, что при распределении прибыли, с которой уплачен налог при УСН, единственный участник ООО должен быть освобожден от дополнительной уплаты НДФЛ на дивиденды. В-третьих, приравнять ИП, не имеющих наемных работников, но применяющих УСН или ПСН, к самозанятым с точки зрения процедуры постановки на учет (через приложение «Мой налог»), избавив от ставшей избыточной волокиты с регистрацией, круглой печатью (уже применяется не всеми), если их доход не превышает лимит в 2,4 млн рублей. В-четвертых, приравняв ИП с небольшим доходом к самозанятым, отменить вмененный годовой страховой взнос при доходе до 300 тысяч рублей в год.

Эти меры позволят ИП с доходом до 2,4 млн рублей избавиться от лишней волокиты и стать самозанятыми. А ИП с доходом свыше 2,4 млн рублей зарегистрировать ООО без увеличения налоговой нагрузки, избавившись при этом от дополнительных предпринимательских рисков. И первое, и второе, и третье будет способствовать упрощению ведения собственного дела малыми и микропредпринимателями и, безусловно, посодействует скорейшему восстановлению деловой активности в стране после пандемийных ограничений.

За что же здесь плеваться желчью?