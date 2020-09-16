Германию подняла с колен христианская демократия

Взгляд
16 сентября, среда  |  Последнее обновление — 09:15  |  vz.ru
Разделы

Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
Перейти в раздел…

Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
Перейти в раздел…

Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
Перейти в раздел…

Шведов выгоняют из Швеции

В пересчете на количество населения, шведы приняли у себя больше беженцев с Ближнего Востока, чем любая другая страна Европы Panayotis Tzamaros/ZUMA/Global Look Press
Арабская партия Швеции призывает выселить из страны коренное население, которое критично настроено к мигрантам и идеям «разнообразия». В первую очередь это относится к шведским пенсионерам. Ранее в стране констатировали резкий рост уличного насилия, антисемитизма и произвола со стороны этнических ОПГ, что резко контрастирует с образом благополучной Скандинавии. Что ждет Швецию?  Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Германию подняла с колен христианская демократия

Антон Любич, экономист
Сегодняшняя Германия построена именно христианскими демократами. От восстановления германской государственности в 1949 году и по сегодняшний день они правят там 51 год из 71. Подробности...

Как примирить советских и антисоветских русских

Владимир Можегов, публицист
Едва ли есть на свете два более непримиримых типа сознания, чем советский русский и русский антисоветский. Иногда кажется, что слеплены они из двух разных биологических материалов и найти согласие между ними невозможно. Подробности...
Обсуждение: 65 комментариев

Культура, зацикленная на сексе – антисексуальна

Сергей Худиев, публицист, богослов
Обилие «секса» при отсутствии любви приводит к пресыщению и неспособности реагировать на обычные стимулы – и люди пускаются в причудливые извращения на грани прямого криминала. Это папа Римский назвал «божественным удовольствием»? Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Шведов выгоняют из Швеции

Отношения России и Японии изменятся

России запретили объединяться с Белоруссией

Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...

Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Найдены следы возможного присутствия жизни на Венере. Для человечества обнаружение внеземных организмов – это хорошо или плохо?
  • Хорошо

  • Плохо

  • Неоднозначно
Как вы относитесь к мавзолею Ленина?
  • Как к историческому памятнику

  • Как к политическому символу

  • Другое (указать в комментариях)
Существует ли сейчас русская интеллигенция?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Новым премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга
    Участникам испытаний вакцины от коронавируса дали рекомендации Жители 13 развитых стран больше доверяют Путину, чем Трампу Британия может потерять еще одну колонию Судно для достройки «Северного потока – 2» направилось в Германию
    Беспилотные авто начали доставлять грузы по России Трамп пригрозил ВТО за отказ узаконить антикитайские пошлины Венесуэльские военные сбили американский самолет Нафтогаз оценил шансы остановки «Северного потока – 2» из-за Навального
    Недовольная толпа напала на украинского комика из-за шутки Нидерланды выступили против распространения санкций США на компании ЕС В Хорватии напомнили о «трагической ошибке» Горбачева Назван срок подписания контракта на создание атомного космобуксира

    Главная тема


    Шведов выгоняют из Швеции

    девять вопросов


    Россия указала ЕС на нестыковки версии об «отравлении» Навального

    черное золото


    В США предсказали обрушение рынка нефти

    дорожное движение


    Названы пять важнейших изменений в ПДД

    Видео

    учения НАТО


    США готовятся топить российские подлодки прямо у побережья

    инцидент с Навальным


    Германия в отношениях с Россией наступает на британские грабли

    кризис здравоохранения


    Украина становится коронавирусной проблемой Европы

    атака на мирных граждан


    Чем ЛНР ответит на водный шантаж Киева

    Премия «Оскар»


    Евгений Фатеев: Голливуд переоценил свое всесилие

    Минский процесс


    Василий Стоякин: Переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик

    Дискуссия о мавзолее


    Сергей Мардан: Ленина нужно похоронить, а Сталинграду вернуть имя

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Найдены следы возможного присутствия жизни на Венере. Для человечества обнаружение внеземных организмов – это хорошо или плохо?
    Антон Любич

    Германию подняла с колен христианская демократия

    Антон Любич
    экономист
    		16 сентября 2020, 09:06

    В сентябре 1945 года в оккупированном американцами Мюнхене несколько баварских патриотов, принадлежавших к правившей в Баварии в 1921 – 1933 годах, а после запрещённой нацистами католической Баварской народной партии, основали баварский Христианский социальный союз. Ныне партия Христианский социальный союз лучше известна русскому читателю как постфикс «ХСС» в аббревиатуре «ХДС-ХСС», обозначающей христианских демократов на общегерманском уровне. С 1957 года ХСС бессменно, уже 63 года подряд, правит в Баварии.

    С учреждения этой партии берёт начало послевоенное движение христианской демократии в Германии в целом. Именно с правлением христианских демократов на западе страны в 1949 – 1969 годах связано германское экономическое чудо – Wirtschaftswunder. Можно смело сказать: сегодняшняя Германия построена именно христианскими демократами. От восстановления германской государственности в 1949 году и по сегодняшний день они правят там 51 год из 71.

    Вокруг каких краеугольных камней было построено христианскими демократами здание германского экономического чуда, снискавшего им уважение и доверие нескольких поколений избирателей?

    Право частной собственности

    Безусловно защищается, поощряется и составляет сердцевину экономической системы и, что не менее важно, морального воспитания граждан в духе Десятой заповеди («Не желай ничего, что у ближнего твоего», Исх. 20: 17). Но законы при этом ограничивают использование собственности во вред общественным интересам.

    Солидарность

    Граждане пользуются широкими социальными гарантиями: качественными и доступными медициной и образованием, пресловутыми немецкими пенсиями, защитой трудовых прав.

    Люди, работающие в общественных интересах (учёные, учителя, врачи), пользуются уважением, их труд достойно оплачивается. Люди, оказавшиеся в трудных жизненных обстоятельствах, вправе рассчитывать на социальное пособие, реально позволяющее им пережить нелёгкие времена и вернуться к нормальной жизни. Но законы при этом ограничивают притязания менее состоятельных граждан тем уровнем перераспределения благ через налоги, при котором у более состоятельных их сограждан не утрачивался бы стимул к риску, инвестициям, развитию, то есть к прибыли.

    Конкуренция

    Христианские демократы получили Западную Германию из рук оккупировавших её Великобритании, США и Франции после нацистов. При нацистах экономика Германии была централизована, разделена на картели и основана на государственном планировании. Нацисты видели в государственных корпорациях, контролирующих каждый гвоздь, «органическое строение экономики». Удел частника – строго и неукоснительно выполнять государственный заказ, а не проявлять «предпринимательский дух», считали нацистские экономисты Готфрид Федер и Вальтер Функ (осуждён Нюрнбергским трибуналом в числе главных нацистских преступников).

    Христианские демократы, напротив, видели в монополиях угрозу трудовым и потребительским правам граждан и, в конечном итоге, их политической свободе. Поэтому решительно перешли к политике поддержки конкуренции во всём: от парикмахерских до, в том числе и главное, автоконцернов, разрушив нацистские картели. Конкуренция должна охватывать не только малое и среднее предпринимательство, но прежде всего – крупное предпринимательство: только так демократия будет защищена от олигархии.

    Фото: Ralph Peters/Global Look Press

    Немецкая марка

    За полвека Германия проиграла две мировых войны, и каждое поражение оборачивалось разрушительной инфляцией. Христианские демократы решительно взяли курс на крепкую и стабильную немецкую марку. Министр экономики (и впоследствии федеральный канцлер) Людвиг Эрхард резюмировал: «Устойчивость валюты следует включить в число основных прав человека. Каждый гражданин вправе требовать от государства её соблюдения».

    В 1948 году немецкая марка была введена по курсу 4,20 марки за доллар, а к началу 1990-х годов подорожала к доллару в 3 раза до 1,50 марок за доллар. Укреплявшаяся марка поощряла сбережения и сокращала срок возврата инвестиций, привлекала в Германию капитал, столь необходимый сперва для восстановления страны после военных разрушений, а потом и для того, чтобы проигравшая страна смогла догнать и даже перегнать в экономическом развитии тех, кто вышел из войны победителями.

    Христианская мораль

    Выдающиеся немецкие учёные: социолог Макс Вебер и экономист Вернер Зомбарт – доказали, что без морального фундамента никакие технократические меры не приведут к экономическому развитию, улучшению уровня жизни. Ведь в основе экономического развития лежат доверие людей друг к другу, уважение к данному слову, даже если его исполнение грозит сиюминутной невыгодой, ценность деловой репутации человека в обществе. Всё это воспитывает в человеке христианство.

    Другая сторона христианской морали – отношение к закону и праву. Во-первых, законы должны быть справедливыми, то есть соответствовать моральным началам, тем самым христианским заповедям. К чему приводит слепое исполнение заведомо несправедливых законов лишь на том основании, что они «приняты полномочным органом по установленной процедуре», немцы увидели в годы национал-социализма слишком наглядно.

    Во-вторых, правосудие не существует для неотвратимости наказания. Неотвратимость достигается концентрационными лагерями, где среди множества невиновных «точно» погибнет и виноватый. Нет! Нет! И ещё раз нет! Задача правосудия – не гарантировать наказание виновного, а исключить наказание невиновного. Да, это создаёт иногда разочарование, потому что виноватый может избежать наказания. Но именно это создаёт уверенность людей в том, что если они поступали по совести и по закону, то их произвольно не накажут.

    Другие материалы автора

    Кажется, что всё очевидно и просто. Но путь к этим ценностям и сопряжённый с этим путь экономического развития, экономического чуда, не был простым. Он потребовал отказа от привычных практик, сложившихся при национал-социализме, потребовал осуждения не только формального, но и действенного псевдогероев, прославлявшихся нацистами. И всё это происходило в обществе, где речь шла не о «делах давно минувших дней, преданье седины глубокой». Нет, речь шла о переоценке и зачастую осуждении поступков собственных близких: родителей, братьев, друзей, соседей. И только потом, в результате возникла сегодняшняя Германия – уважаемая и являющаяся для многих примером для подражания. В отличие от той, предыдущей Германии, принесшей столь много обид, бед и разрушений окружающим странам, включая нашу.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •