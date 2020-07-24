США объявили о начале новой холодной войны

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24 июля, пятница  |  Последнее обновление — 12:44  |  vz.ru
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В России нашли новый способ не беднеть во время кризисов

Правительство обсуждает, как спасти бюджет от нефтяных ценовых войнФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Россию вдохновил опыт Мексики, которая во время каждого нефтяного коллапса и обвала цен продолжала неплохо зарабатывать на продаже своей нефти. Все остальные сырьевые экономики в это время переживали сильнейший шок из-за резкого сокращения доходов. В российском правительстве решили тоже найти возможность сохранять доходы от нефти и газа даже в случае обвала цен. Существует ли такой чудодейственный способ? Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Нужны ли России «ядерные поезда»

Возможно, пуск ракеты с железной дороги будет эффективней, чем «с грунта» Фото: Бабенко Александр/ТАСС
В экспертной среде вновь обсуждаются идеи возрождения в России «ядерных поездов» – железнодорожных комплексов с баллистическими ракетами. Есть мнение, что такие изделия могут быть поставлены на вооружение в кратчайшие сроки, и главное – они могут быть аргументом в переговорах с США. Однако ряд экспертов оспаривают такую позицию. Почему? Подробности...
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Зеленский морочит голову нормандской четверке

На линии фронта в Донбассе Зеленский высматривал себе ресурсы для наращивания рейтингаФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
Спустя пять лет после подписания Минских соглашений Украина попросила наконец объяснить, что в них, собственно, написано. Президент Зеленский попросил коллег по нормандской четверке расшифровать смысл каждого пункта, растолковать, что именно и в какие сроки Киев должен теперь сделать. Что скрывается за нарочито наивным поведением властей Украины и является ли оно искренним? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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США объявили о начале новой холодной войны

Антон Любич, экономист
Тот вариант глобального мира, в котором мы привыкли жить за 30 лет настолько, что начали было наивно полагать, что он и есть единственно возможный конец истории, вчера завершился. В городке Йорба-Линда тому миру была поставлена жирная точка. Подробности...

Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Зеленский выполнил условия террориста в Луцке. И поступил правильно – но не с точки зрения государственного интереса, а ради блага гражданина. Гражданина Зеленского. Как это скажется на Украине – его волнует мало. Подробности...
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Интересы России, Турции, США и ЕС столкнулись в Болгарии

Дмитрий Борисенко, режиссер, документалист
В Болгарии проходят крупнейшие с 2013 года протесты против действующего премьер-министра страны и его окружения. На первый взгляд, России это на руку. Но есть один нюанс. Подробности...
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              Антон Любич

              США объявили о начале новой холодной войны

              Антон Любич
              экономист
              		 24 июля 2020, 12:00

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              Йорба-Линда – маленький городишко на юге Калифорнии вошел в историю 9 января 1913 года, когда там родился Ричард Никсон, будущий 37-й президент США. Теперь же Йорба-Линда встает в один ряд с городком Фултоном в штате Миссури, где Уинстон Черчилль 5 марта 1946 года объявил о начале холодной войны.

              Выступая вчера в библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линде, о начале новой холодной войны объявил уже государственный секретарь США Майкл Помпео – холодной войны между США и КНР.

              Первая холодная война начиналась в условиях победы Объединенных Наций во Второй мировой войне. Противники были разгромлены, сломлены, принуждены к безоговорочной капитуляции, а их территории оккупированы. Такие островки нейтральных государств, как Швеция, Швейцария или Испания, можно не брать в расчет. Мир стал однополярным. Поэтому объявление холодной войны между бывшими союзниками реально безальтернативно разделило мир на два блока: капиталистический во главе с США и социалистический во главе с СССР. Третьей силе в марте 1946 года в мире было взяться неоткуда.

              Возникшее затем Движение неприсоединения опять же не обладало ни выраженной позицией, ни субъектностью, позволявшей ему стать третьей силой. Скорее – это был неподеленный кусок пирога.

              Сегодняшний мир чем-то похож. Он тоже был однополярным по итогам победы Запада в холодной войне. И тоже раскалывается изнутри. Но насколько такой раскол безальтернативен? Насколько Россия или Индия готовы будут занять в таком расколе чью-то однозначную сторону? В любом случае с 2013 года политика Запада активно толкает Россию в объятия коммунистического Китая. Изменится ли этот подход Запада теперь? Уверен ли Запад, что хочет видеть противником не просто КНР, но КНР в союзе с Россией?

              Фото: ZUMA/ТАСС

              В 1971 году, как раз при президенте Никсоне, США резко изменили отношение к коммунистической части Китая, влив в его экономику гигантские средства, чтобы за счет китайских ресурсов сдержать СССР и исправить внутренние дисбалансы в собственной экономике. А ведь до этого отношения между США и КНР были гораздо хуже, чем сегодня между США и Россией: США попросту не признавали пекинское правительство законным правительством Китая, поддерживая дипломатические отношения с правительством Китайской Республики в Тайбэе. Между Россией и США по меньшей мере сегодня есть дипломатические отношения.

              Может ли партия 1971 года быть разыграна заново? Только теперь у России и Китая есть шансы поменяться ролями в этой игре. Думаю, вскоре увидим.

              А тот вариант глобального мира, в котором мы привыкли жить за 30 лет настолько, что начали было наивно полагать, что он и есть единственно возможный «конец истории», вчера завершился. В Йорба-Линде тому миру была поставлена жирная точка.

              Для этого были очевидные макроэкономические предпосылки, поэтому такое развитие событий прогнозируемо и ожидаемо для тех, кто мыслил логически, а не по методичкам. Как примерно понятны и направления дальнейшего развития как для США, так и для материкового Китая. Но об этом стоит поговорить подробно и отдельно в другой раз.

              Словом, с началом новой эры вас! Хотите вы того или нет, она началась.

              Источник: блог Антона Любича.


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