Помпео заявил о крахе системы взаимодействия США и Китая

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24 июля, пятница  |  Последнее обновление — 02:05  |  vz.ru
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Россиянам впервые доплатят за отдых

За отдых в России государство будет доплачиватьФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Россиян, готовых отдохнуть в этом году на территории страны, ждет неожиданный денежный сюрприз. Они могут вернуть 15-20% от стоимости тура. Такую скидку дает государство. Ростуризм впервые готов поддержать деньгами не авиакомпании и туроператоров, а самих туристов. Во Франции такое уже давно практикуют. Как получить приличную скидку за отдых в России?  Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как юный Романов смог успокоить Россию

Основатель династии Романовых оставил о себе добрую памятьФото: Public domain
На этой неделе сошлись сразу три годовщины, имеющие отношение к царю Михаилу Федоровичу – первому российскому самодержцу из рода Романовых: одна круглая и две некруглые. 22 июля 1596 года он родился, 21 июля 1613-го – венчался на царство и 23 июля 1645 года умер. Как этот человек стал родоначальником новой династии и почему это помогло преодолеть гигантский государственный кризис в России? Подробности...
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Из-за островка в Средиземном море может начаться большая война

Райский уголок Кастелоризо оказался островом раздораФото: Michael Zegers/Global Look Press
В сравнительной близости от курортной Антальи группируются турецкие и греческие военные корабли. США и Германия пытаются удержать партнеров по НАТО от прямого столкновения. Яблоком раздора оказался скалистый островок Кастелоризо, расположенный вплотную к побережью Турции. В чем уникальная ценность самого удаленного из греческих островов и к каким последствиям может привести конфликт из-за вод вокруг него? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Интересы России, Турции, США и ЕС столкнулись в Болгарии

Дмитрий Борисенко, режиссер, документалист
В Болгарии проходят крупнейшие с 2013 года протесты против действующего премьер-министра страны и его окружения. На первый взгляд, России это на руку. Но есть один нюанс. Подробности...
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Наследники уничтожают память своими руками

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если наследники Окуджавы хотят получить песню в свое личное пользование, то она может уже начать копить деньги на возмещение расходов на производство кино, звукозапись, а также продвижение этой песни по кинотеатрам и телеканалам. Мало не покажется. Подробности...
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ЕС не развалится, но его ждут большие потрясения

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз просто не сможет превратиться в самостоятельный мировой центр силы и играть более значимую роль на мировой арене. И никакой союз Германии и Франции, как двух ведущих сил ЕС, не в состоянии это изменить. Подробности...
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

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              Помпео заявил о крахе системы взаимодействия США и Китая

                 24 июля 2020, 00:34
              Фото: B. Trotzki/
              www.imago-images.de/
              Global Look Press
              Текст: Антон Никитин

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              Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США с Китаем.

              «Прежняя система безоглядного взаимодействия [США] с Китаем потерпела крах. Мы не можем продолжать ее, мы не должны возвращаться к ней», – заявил Помпео, выступая в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линда (штат Калифорния) с речью «Коммунистический Китай и будущее свободного мира», посвященной американо-китайским отношениям, передает ТАСС.

              По словам Помпео, американцы задаются вопросом о том, каковы результаты политики взаимодействия с Китаем на протяжении почти 50 лет. «Доказали ли свою справедливость теории наших лидеров, ожидавших эволюции Китая в направлении свободы и демократии?» – задался вопросом госсекретарь США.

              «Мы должны взглянуть в лицо суровой правде, которой мы должны руководствоваться в предстоящие годы и десятилетия, если мы желаем свободы в XXI веке, а не китайского столетия, о котором мечтает [председатель КНР] Си Цзиньпин. Как ясно заявлял президент [США Дональд] Трамп, нам нужна стратегия, которая обеспечивает защиту американской экономики и нашего образа жизни. Свободный мир должен одержать победу над этой новой тиранией», – заявил госсекретарь США.

              В период налаживания американо-китайских отношений при администрации президента Ричарда Никсона полвека назад, продолжал Помпео, «творцы американской политики предполагали, что по мере роста благосостояния в самом Китае будет больше свободы и он будет более дружественно настроен по отношению к другим странам».

              «Это казалось неизбежным. Но теперь времена, когда делался расчет на неизбежность перемен, остались в прошлом. То взаимодействие, которого мы добивались, не привело к тем изменениям в Китае, которых хотел президент Никсон», – заявил госсекретарь США.

              В то время как США и другие страны Запада, по словам Помпео, «раскрыли объятия китайцам», «Коммунистическая партия Китая стала использовать свободы и открытость нашего общества».

              «Возможно, мы были наивны по поводу опасной китайской версии коммунизма или чувствовали себя победителями после холодной войны, быть может, мы действовали как капиталисты, или же нас обманывали заявления Китая о «мирном росте». Каковы бы ни были причины, сейчас Китай проводит все более авторитарную внутреннюю политику и все более активно демонстрирует враждебность в отношении свободы за его пределами», – добавил госсекретарь США.

              Помпео подчеркнул, что Вашингтон не может «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия между» США и КНР ровно так же, как «эти различия никогда не игнорировала Коммунистическая партия Китая [КПК]».

              «Единственный способ действительно изменить коммунистический Китай – отталкиваться в своих действиях не от высказываний китайских лидеров, а от их поступков», – заявил госсекретарь США.

              «[Бывший] президент [США Рональд] Рейган действовал по отношению к СССР по принципу «доверяй, но проверяй», – напомнил глава американского внешнеполитического ведомства. – В случае с КПК я бы сказал, что мы должны не доверять и проверять».

              «Нельзя воспринимать Китай в его нынешнем проявлении как обычное государство, которое ничем не отличается от других», – подчеркнул глава Госдепа. Он отметил, что действия властей КНР угрожают безопасности и процветанию жителей «свободных стран мира», в связи с чем эти государства должны «изобретательными и решительными методами добиваться изменений в поведении КПК».

              «Генеральный секретарь [ЦК КПК] Си Цзиньпин – убежденный сторонник тоталитарной идеологии», – заявил глава Госдепартамента. По мнению Помпео, убеждения председателя КНР «отражают сохраняющееся десятилетиями стремление к мировой гегемонии, строящейся на китайском коммунизме».

              «Даже сейчас некоторые настаивают на том, чтобы сохранять диалог во имя диалога. Хочу внести ясность: мы будем продолжать говорить, но переговоры теперь будут иные», – подчеркнул госсекретарь США.

              В связи с этим он напомнил о недавней встрече на Гавайях с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

              «Это была все та же старая история: много слов, но никаких предложений изменить поведение Китая. Он ожидал, что я соглашусь с их требованиями, поскольку так поступали предыдущие администрации США. Я не сделал этого, президент Трамп не пойдет на это», – подчеркнул Помпео.

              Напомним, в среду генксек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с растущей напряженностью в отношениях между США и Китаем.

              Так, США потребовали от Китая закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне в течение 72 часов. В тот же день США решили закрыть американское консульство в китайском Ухане.

              В МИД России требование Вашингтона о закрытии генконсульства Китая в Хьюстоне объяснили тем, что Пекин «не прогибается под неправовые действия США».

              Ранее глава МИД Китая заявил об утрате Вашингтоном разума, нравственности и доверия.

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