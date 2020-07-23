Захарова объяснила требование США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне

Требование США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне связано с тем, что Пекин не прогибается под давлением Вашингтона, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Складывается впечатление, что если страна отстаивает свои национальные интересы, развивает свою экономику и делает это законным путем, не прогибается под неправовые действия США, то тут же включаются, видимо, какие-то автоматические механизмы, а именно угрозы, санкции, запугивания, стоп-листы, в том числе аресты недвижимости, аресты людей и так далее», – передает ее слова ТАСС.

Захарова отметила, что уже не в первый раз наблюдается закрытие посольств и консульств в США – это происходит на протяжении нескольких лет при разных администрациях.

Она также отметила, что США нерыночными методами пытаются вытеснить с рынка высоких технологий конкурентов, в том числе китайскую компанию Huawei, передает РИА «Новости».

«Мы обратили внимание на заявление госсекретаря США господина Помпео от 15 июля о запрете въезда на американскую территорию высокопоставленным сотрудникам всем известного IT-гиганта Huawei, а также целого ряда контрагентов компании. Если бы все это, все эти материалы, данные сопоставить с озабоченностью американской стороны в отношении действий того же самого Китая в киберсреде, ну, например, десятилетней давности, никто бы не поверил», – сказала Захарова.

Она указала, что Китай «обвиняют в совершенно нелепых вещах», которые не имеют ничего общего с коммерческой деятельностью.

«Например, действий по осуществлению цензуры, преследований диссидентов, установления тотального контроля над гражданами, незаконный сбор их персональных данных и так далее. Складывается впечатление, что Вашингтон всеми силами пытается задействовать нерыночные, экстерриториальные методы вытеснения сильного конкурента в высокотехнологичной сфере и для этого прибегает к заведомо запрещенным приемам», – добавила она.

Ранее в Госдепе заявили, что у вашингтонской администрации было три причины для принятия решения о закрытии генерального консульства Китая в Хьюстоне.

Накануне США потребовали от Китая закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне в течение 72 часов, а также приняли решение закрыть американское консульство в китайском Ухане.