России нужны богатые мигранты

В 1990-е годы популярная реклама наставляла россиян: в год, когда в Лондоне появился метрополитен, в России отменили крепостное право. На самом деле метро появилось в Лондоне двумя годами позже. Но это не помешало мне при удачном поводе перефразировать ту рекламу: «В 1837 году в России появилась железная дорога, а в 1838 году в Великобритании отменили рабство».

Повод же для сарказма был, на мой взгляд, вполне достойный – лейбористское (= социалистическое) правительство Великобритании начало рассматривать введение налога на отъезд из страны. Вход в «цветущий сад» – фунт, выход – два.

Что заставляет правительство Его Величества обносить Туманный Альбион налоговым занавесом, в целом понятно. Геополитические ошибки стоят всё дороже, внешнеполитическое авантюрное наследие господина Джонсона обходится всё дороже. Короне нужны деньги. На этом фоне к власти приведены социалисты, которым по идеологии положено взять на себя роль лисы Алисы и кота Базилио, вытрясающих из Буратино заветные монетки.

Верхний слой среднего класса (то есть люди достаточно богатые, чтобы им было, что терять, но недостаточно богатые, чтобы определять политику страны) ответили массовой миграцией. За год Великобританию покинуло только миллионеров свыше 10 тыс. семей. Утёк капитал свыше 100 млрд фунтов стерлингов. Из загнивающего сада в благоухающие джунгли.

В этом месте можно было бы посочувствовать или дать непрошенный совет «как британцам жить», но вместо этого я призову россиян на этом примере задуматься о России.

Нравится это кому-то или нет, но блага в обществе распределяются сверху вниз. По-другому просто не бывает. Если в обществе растет расслоение богатых и бедных, то это не потому, что «законы не работают», а потому что богатство течет от своих богатых, но к чужим бедным. Проще говоря, если капитал утекает из страны.

Великобритания десятилетиями привлекала богачей со всего мира, чтобы их богатства работали в Британии и для британцев. Но в их механизме что-то (понятно, что) сломалось.

Или посмотрим на Дубай. За этот год в этот ближневосточный мегаполис переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года (когда она достигла пика) по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло … в те же восемь раз. Как так вышло?

Дубай создал идеальные условия для жизни богатым людям. И они привезли капитал. Прежде всего из Южной Азии и Африки, но затем подтянулась и Россия, а теперь все отчетливее и тенденция к переселению на Ближний Восток богачей из «европейского цветущего сада». Под защиту абсолютной монархической власти и традиционных ценностей ислама.

Приехали богатые – за ними подтянулся и средний класс, и южноазиатский пролетариат, который тоже зарабатывает кратно больше, чем дома. Но главное – местные жители от этого стали существенно богаче.

По какую сторону этих миграционных баррикад окажется Россия?

В России пока не ставилась задача по превращению нашей страны в привлекательное место для жизни богачей со всего мира. Ведь это требует целого комплекса мер и не только в налоговой сфере, но и в части валютного контроля, регулирования криптовалют (да, в мире число криптовалютных миллионеров уже исчисляется миллионами же), денежно-кредитной политики, права собственности, мер по расширению использования русского языка в мире и знанию английского языка в России.

Но такая политика реально окупается. Богатые люди покупают товары и услуги, предъявляют спрос на качественную инфраструктуру (дороги, ЖКХ, больницы, школы), а все это создает дополнительную занятость и повышает зарплаты для местного, российского населения.

Объективная статистика указывает – миграция богатых людей в мире началась. От России и только от самой России зависит, насколько она станет местом, откуда они уезжают, или местом, куда они стремятся.