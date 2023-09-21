Почему «тренинги личностного роста» – всегда обман

Недавно известный адвокат Анатолий Кучерена еще раз обратил внимание на опасность распространения «тренингов личностного роста». Это не новая проблема, но ее острота только возрастает; судя по количеству рекламы, это процветающий бизнес, о теневой стороне которого говорят явно недостаточно.

Само слово «тренинг» может и не означать ничего плохого – людей могут обучать чему-то полезному, каким-то профессиональным умениям – программированию, риторике или подготовке презентаций. Но вот «тренинги личностного роста» – это другое явление. Они сосредоточены не на конкретных навыках, а на том, чтобы преобразить личность человека, снять те психологические барьеры, которые, как предполагается, препятствуют его успеху.

Если обычные курсы дают вам возможность освоить новую профессию (или новые знания и навыки в рамках той, которая у вас уже есть), то тренинги такого рода обещают, что вы «станете новым человеком», ваша жизнь полностью преобразится, все ваши проблемы будут решены, «вы будете просыпаться счастливым». Они относятся не к профессиональной подготовке, а находятся где-то в серой зоне между психологией, оккультизмом и религиозными культами. Отсюда и сложившееся название по отношению к таким практикам – «психокульты».

Обещание, которое они дают, – «успех», понимаемый в чисто финансовых категориях. Стоит отметить – существуют, конечно, добросовестные профессиональные психологи, и речь здесь не о них. «Тренинги личностного роста» отличаются от профессиональной психологической помощи разительно.

Очень часто «тренинги» причиняют людям тяжелый психологический вред – вплоть до случаев самоубийства. Этому есть целый ряд причин. Сами практики «тренингов» – эмоциональные качели, когда человека проводят сначала через обесценивание и унижение, а потом, напротив, через потоки лести, «преодоление барьеров», когда человека побуждают делать вещи, от которых его удерживал страх или стыд, могут обернуться сломом психики, особенно если она уже была уязвимой.

Но нам стоит выделить еще один аспект проблемы, который роднит психокульты с собственно культами. Один из феноменов таких движений, который приводит в изумление посторонних, – обещания их лидеров раз за разом не сбываются, но адепты продолжают хранить им верность. Кундалини не пробуждается, инопланетяне не прилетают, конец света не наступает, болезни не исцеляются, обещанные «финансовые благословения» так и не «изливаются обильно». Самое время признать ошибку, списать убытки и покинуть культ. Кто-то так и делает, но культы в целом выживают за счет людей, которые что-нибудь придумывают и остаются. Но почему?

Потому что людям невыносимо признать, что они ошиблись – причем чем более существенно они вложились (деньгами, временем, усилиями), тем это труднее. Такова уж человеческая психология – гораздо легче одурачить людей, чем убедить их в том, что они одурачены. На этом работает простая, но эффективная техника манипуляции – человек будет склонен досидеть до конца на «семинаре», за который он уже выложил существенные для него деньги, а если он потратил еще и время и участвовал в том, что со стороны может выглядеть какими-то постыдными глупостями, он будет защищать «тренинг» изо всех сил. Мы все склонны отстаивать свои решения, в том числе самые неудачные. Причем чем более дорогостоящими они оказались, тем настойчивее. Там, где стоило бы признать провал и подумать над минимизацией ущерба, все мы по умолчанию склонны настаивать на своих ошибках и этот ущерб увеличивать.

В плутовском романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок» двое жуликов крадут гимнастические гири у подпольного миллионера, думая, что он отлил их из золота. Они быстро убеждаются, что гири сделаны из обыкновенного чугуна, но один говорит другому: «Пилите, Шура, пилите, внутри они обязательно золотые».

Люди склонны пилить дальше, даже увидев, что золота тут нет – им жалко уже затраченных усилий. Манипуляторы отлично знают эту особенность человеческой психологии. Культы, обещающие личный успех, всегда знают, кто виноват в том, что золотые горы так и не появились. Это адепт, который настолько безнадежен, что даже волшебная методика достижения успеха ему не помогла. Он недостаточно вложился, недостаточно активно принимал участие и вообще он безнадежный олух.

Поскольку большинство «выпускников» так и не делаются миллионерами, их эмоциональное состояние и вера в свои силы только ухудшается. Особенно если на волне кратковременной эйфории и завышенных ожиданий, вызванных «тренингами», они залезают в долги и успевают наделать дорогостоящих глупостей.

Почему эти методы манипуляции так успешны?

За ними стоит ряд очевидно ложных верований, ложность которых не мешает им быть популярными и даже как будто само собой разумеющимися.

Первое из них состоит в том, что ценность и достоинство человека состоит в его финансовых достижениях. «Жизненный успех» – это заработать много денег, «жизненный крах» – не справиться с этой задачей. Как иронично заметил Стив Джобс, «главная цель – сделаться самым богатым покойником на кладбище». Человек нуждается в том, чтобы его жизнь была осмысленной, стоящей того, чтобы ее прожить, и в качестве такого смысла предлагается «успех». Деньги и те знаки статуса, которые можно на них купить.





Второе – вера в то, что деньги на вас свалятся, если вы только подберете ключ к вселенной, научитесь нужным трюкам, овладеете правильными методами. Мысль, что так не бывает, что для того, чтобы приобрести, нет, не золотые горы, а достаток, нужно упорно учиться и работать, медленно продвигаясь по карьерной лестнице, отвергается как пораженческая. Тем более что благодаря интернету у всех перед глазами люди, на которых действительно свалились шальные деньги, – рэперы, скороговоркой выдающие потоки похабщины, редкие юные девушки, сумевшие привлечь внимание интернета, еще более редкие юноши, приобретшие деньги и известность способом, о котором мы не будем говорить подробно. Даже некоторые (далеко не все) организаторы «тренингов» могут продемонстрировать неплохой достаток. Мир бывает хаотичен и несправедлив, но обычно в нем случаются обычные вещи. Магические трюки не работают. Работают – и приносят некоторый достаток – такие старые, проверенные вещи, как упорная учеба и работа.

Третье ложное верование – это особого рода индивидуализм, когда человек сосредоточен на «самореализации» и готов ради этого порывать старые отношения и идти если не по трупам, то, по крайней мере, по слезам других. Но успех обычно так не достигается – чтобы чего-то добиться, надо делать что-то полезное для окружающих. «Приносить пользу обществу», как бы избито это ни звучало. Сосредоточиться не на «успехе», а на том, чтобы оставить мир в лучшем состоянии, чем он был, когда вы в него пришли. Помнить о том, что волшебных методов обогащения не бывает, а бывает только усердие, честность и преданность делу. И что смысл жизни – совсем не в том, чтобы сняться на фоне роскошной тачки.

Эти простые и скучные истины не сделают вас миллионером, но они, по крайней мере, защитят вас от жестокого обмана.