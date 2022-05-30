«Лидеров России» подготовили к экстремальным ситуациям

В Москве завершился четвертый сезон проекта «Лидеры России». По итогам конкурса определены 106 лучших управленцев, в том числе из иностранных государств. В чем заключались особенности прошедшего сезона, с какими испытаниями столкнулись его участники и какие перспективы ожидают победителей конкурса?

Церемония награждения победителей суперфинала состоялась в воскресенье в Московском театре мюзикла. Участие в ней приняли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, а также члены наблюдательного совета конкурса Михаил Швыдкой, Михаил Гусман, Зельфира Трегулова, Константин Ремчуков, Светлана Журова, Алексей Немов.

«Уверен, многое вы обрели в самом процессе участия в конкурсе – узнали свои сильные стороны, почувствовали зоны развития, получили новых друзей. У экспертов и наблюдательного совета была очень бурная дискуссия, потому что участников разделяют сотые доли баллов», – обратился к суперфиналистам Сергей Кириенко.

«Конечно, те, кто вошел в число победителей, испытают невероятное чувство гордости и радости, но я хочу попросить вас не зазнаваться и не останавливаться. А те, кто не выйдет на эту сцену, не сдавайтесь и продолжайте двигаться дальше. Конкурс завершается, но для участников «Лидеров России» все только начинается!» – продолжил Кириенко.

Подводя итоги сезона, он отметил, что по итогам первых трех сезонов победителями стали чуть более 300 человек. Свыше 350 победителей и финалистов получили «самые разные высокие назначения». Речь идет о трех руководителях регионов, 11 заместителях губернаторов, шести заместителях федеральных министров, заместителях руководителей крупнейших частных и государственных корпораций, ректорах вузов и главных врачах.

Вместе с тем Кириенко указал на международный масштаб конкурса «Лидеры России». По его словам, в этом году по решению президента впервые иностранцам дали право подавать заявки на участие в конкурсе по треку «Международный».

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«У нас участвовали ребята из 150 стран мира. 70 из них попали в финал (...) В итоге наш президент принял решение всем 70 дать российское гражданство, потому что очень яркие ребята, и представляете, что это такое – в сегодняшней ситуации беспрецедентной информационной войны, в которой бесконечное количество фейков, надо иметь характер», – сказал Кириенко.

Регистрация на четвертый сезон стартовала в марте 2021 года. Главное его отличие – расширение списка профильных треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение», «Информационные технологии», «Международный» и «Студенты». Каждый участник мог подать заявку только на один из них.

В итоге победителями конкурса стали 106 управленцев из 32 регионов России и трех иностранных государств – Эстонии, Казахстана и ОАЭ. Среди них 84 мужчины и 22 женщины – представительницы прекрасного пола составили 21% от всех победителей. Большинство победителей (40 человек) находятся в возрастном диапазоне от 31 до 35 лет.

При этом участникам приходилось решать нетипичные для них задачи. К примеру, в один из дней конкурсантов разделили на управленческие команды, в рамках которых они в роли министров защищали свои проекты, касающиеся в том числе вопросов бюджетной политики. Кроме того,

в одном из кейсов участникам требовалось устранить последствия техногенной аварии, ввиду чего на площадке были созданы гиперреалистичные условия работы: симуляция дыма, сигналы тревоги, необходимость использования средств индивидуальной защиты и проблемы с освещением.

Также конкурсанты получали реальные вводные и инструкции от представителей спасательных служб, а оценку их действиям давали профессионалы из МЧС и специалисты по антикризисным ситуациям. Таким образом, как отмечают собеседники газеты ВЗГЛЯД, «Лидеров России» в буквальном смысле подготовили к чрезвычайным ситуациям.

«В суперфинал я прошел как победитель трека «Здравоохранение», но затем мы соревновались все вместе, без разделения на треки. Кейсы были разнопрофильные, по управленческим компетенциям в целом. И я считаю, что трек «Здравоохранение» себя очень здорово проявил. Из 11 победителей трека четверо одержали победу в суперфинале», – рассказал газете ВЗГЛЯД победитель четвертого сезона Наири Варданян.

«Я работаю главным врачом городской поликлиники № 1 города Ростова-на-Дону и считаю своей самой важной задачей улучшение качества оказания медицинской помощи населению. Знания, полученные в ходе конкурса, позволяют по-новому взглянуть на свою рутину, эффективнее организовывать рабочий процесс и медленно, но верно менять к лучшему жизнь вокруг», – добавил Варданян.

Собеседник также отметил, что участники разных сезонов и после завершения соревнований поддерживают между собой дружеские и профессиональные связи. «Конкурс продолжает держать высокую планку, развивается. Поиск лучших управленцев в разных треках – важное решение для объединения людей внутри отраслей. Могу уверенно сказать, что по итогам двух последних сезонов трек «Здравоохранение» – это настоящая команда единомышленников», – полагает главврач из Ростова.

«Самое запоминающееся – это когда твое имя называют первым на церемонии награждения победителей», – рассказал газете ВЗГЛЯД победитель суперфинала Михаил Фомин. «Конкурс – это прекрасная возможность проверить в себя, получить советы по развитию своих компетенций, испытать в действии «социальные лифты» и получить грант на дополнительное образование в любом из вузов нашей страны – это предусмотрено для всех участников суперфинала», – отметил Фомин.

«Четыре дня суперфинала прошли ярко, эмоционально. Работа над кейсами была крайне напряженной, но интересной, поскольку в командах собрались лучшие управленцы. Я познакомился и, уверен, останусь на связи с большим количеством неравнодушных и очень инициативных людей», – полагает собеседник.

Добавим, что победители суперфинала получают возможность поработать с ведущими управленцами страны – председателем и вице-премьерами правительства, председателем Совфеда, руководителем и замруководителя администрации президента, федеральными министрами, губернаторами, ректорами вузов, руководителями крупных компаний и общественных организаций.

«Также конкурс предоставил возможность обсудить актуальные проблемы с людьми, принимающими решения на самом высоком уровне.

Поскольку я организую работу по выстраиванию национальной системы оценки результативности научных исследований и разработок в издательстве «Наука», мне было интересно пообщаться с профильными специалистами из других организаций и органов власти. Уже намечены встречи после конкурса, чтобы подробно обсудить решение профессиональных задач», – рассказывает Фомин.

«Учитывая специфику моей профессиональной деятельности и дальнейшие планы по личностному развитию, я бы, наверное, выбрал себе в наставники помощника президента Андрея Фурсенко, премьера Михаила Мишустина или Сергея Кириенко. Но пока еще время есть, чтобы определиться», – добавляет собеседник.

«За дни суперфинала мы невероятно устали. В пятницу и субботу мы активно тренировались – решали кейсы на оценочных мероприятиях, а в воскресенье у нас был нетворкинг, где мы тренировали все возможные навыки и умения. Когда по 12 часов в таком интенсивном темпе работаешь, конечно, устаешь. Теперь пару дней нужно для того, чтобы выдохнуть», – рассказала газете ВЗГЛЯД победительница суперфинала Алена Беликова из Калининграда.

При этом сама Беликова участвует в конкурсе уже четвертый раз. «В первом сезоне практически никто из участников не понимал, что это за конкурс, для чего он нужен в реальности и чем он может закончиться. Так как в первый раз я не прошла в полуфинал, хотелось испытать себя вновь», – продолжила она.

«Во втором сезоне для прохождения в полуфинал я не прошла последний тест. В третьем сезоне я прошла в полуфинал, но не попала в топ-30 человек, которые проходили в суперфинал. Я была на 31-м месте», – отмечает Беликова. «После такого пути у меня уже не оставалось сомнений, участвовать ли в конкурсе в этом году. Тем более на «Лидерах России» появился мой профильный трек – «Государственное управление», – добавила она.

«Что касается моей работы, то уже пять лет я нахожусь в должности директора автовокзала Калининградской области. Это очень сложная работа, но интересная, потому что на нас влияет всё: и пандемия, и санкции. Но мы не вешаем нос, подстраиваемся под всё», – рассказала собеседница. «В этой связи любому руководителю важно расширять свои компетенции и совершенствоваться в профессиональной деятельности. Поэтому из числа наставников конкурса я хотела бы попасть к Андрею Белоусову как вице-премьеру, курирующему транспортную отрасль», – добавила Беликова.

«Другие участники не дадут соврать: это крутой тренинг, который ни за какие деньги не купишь. Поэтому в нем нужно обязательно участвовать. Кроме того, здесь я познакомилась и подружилась с таким количеством единомышленников, которых за всю жизнь не отыщешь. И это, как мне кажется, самое ценное с личностной и профессиональной точек зрения», – заключила победительница.