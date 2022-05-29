Названы имена 106 победителей четвертого сезона конкурса «Лидеры России»

Победителями суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – стали 106 управленцев из 32 регионов России и 3 иностранных государств.

Участниками суперфинала стали 300 человек из 56 регионов России и 6 зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Решением Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» из 300 суперфиналистов определены 106 победителей – представители 32 регионов России и 3 иностранных государств – Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана и Эстонии. Больше всего победителей из Москвы – 46 человек. На втором месте Московская область и Санкт-Петербург – по 6 победителей. На третьем месте Тюменская область – 4 победителя. Среди победителей президент Континентальной хоккейной лиги, серебряный призёр Олимпийских игр 1998 года, двукратный чемпион мира в составе сборной России, многократный чемпион России в составе «Ак Барса» Алексей Морозов, вице-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Азат Ислаев, глава Вологодского района Вологодской области Сергей Жестянников, Заместитель Председателя городской Думы города Сарова Антон Ульянов другие отличные управленцы», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Среди победителей 84 мужчины и 22 женщины, представительницы прекрасного пола составили 21% от всех победителей.

В числе победителей конкурса 35 конкурсантов участвовали в треке «Государственное управление», 31 победитель – в треке «Бизнес и промышленность», 18 победителей – в треке «Информационные технологии», 9 победителей – в треке «Наука», 7 победителей – в треке «Культура», 4 победителя – в треке «Здравоохранение», 2 победителя – в треке «Международный».

Большинство победителей (40 человек) находятся в возрастном диапазоне от 31 до 35 лет, 27 победителей находятся в возрасте от 36 до 40 лет. Еще 20 победителей – в возрасте от 18 до 30 лет. 6 победителей работают в федеральных органах власти, еще 6 – в региональных органах власти, 5 – в местных органах власти.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин.

За 4 года работы платформы участниками ее проектов стали 10,5 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

Ранее первый замглавы администрации российского лидера Сергей Кириенко заявил, что президент Владимир Путин выдаст гражданство России 70 иностранцам, прошедшим в финал конкурса управленцев «Лидеры России».

По его словам, по итогам первых трех сезонов победителями конкурса стали более 300 человек, а высокие назначения получили более 350 человек: три руководителя регионов, 11 заместителей губернаторов, шесть заместителей министров, а также заместители и руководители крупнейших корпораций, ректоры вузов, главврачи.