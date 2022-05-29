Кириенко указал на международный масштаб конкурса «Лидеры России»

Российский президент Владимир Путин выдаст гражданство России 70 иностранцам, прошедшим в финал конкурса управленцев «Лидеры России», заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, в этом году по решению президента впервые иностранцам дали право подавать заявки на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России», передает «Интерфакс».

«У нас участвовали ребята из 150 стран мира. 70 из них попали в финал (...) В итоге наш президент принял решение всем 70 дать российское гражданство, потому что очень яркие ребята и представляете, что это такое – в сегодняшней ситуации беспрецедентной информационной войны, в которой бесконечное количество фейков, надо иметь характер», – сказал Кириенко.

По его словам, по итогам первых трех сезонов победителями конкурса стали более 300 человек, а высокие назначения получили более 350 человек: три руководителя регионов, 11 заместителей губернаторов, шесть заместителей министров, а также заместители и руководители крупнейших корпораций, ректоры вузов, главврачи.

«Ребята-участники международного трека говорят, что Россия сегодня – единственная страна, которая предоставляет такую возможность, где ты просто можешь подать заявку на конкурс, доказать, что ты лучший, и после этого... получить в наставники лучших управленцев страны и возможности получать высокие назначения, имея только профессионализм и готовность отдавать свои силы», – отметил Кириенко.

26 мая первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров открыли суперфинал четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России».