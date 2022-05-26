Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров открыли суперфинал четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России».

В Гостином дворе стартовал суперфинал четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его участниками стали 300 суперфиналистов из 56 регионов России и шести зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Имена победителей будут объявлены 29 мая, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Все участники суперфинала являются победителями семи треков конкурса: 126 человек представляют трек «Бизнес и промышленность», 87 участников – «Государственное управление», 37 конкурсантов – «Информационные технологии», 18 участников – «Науку», 14 суперфиналистов – «Культуру», 11 участников – «Здравоохранение» и семь конкурсантов – трек «Международный».

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что сам факт попадания в суперфинал дает беспрецедентные возможности. Это участие в программе наставничества от лучших управленцев страны, образовательный грант в размере 1 млн рублей, а также шанс попасть в программу Кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления, которую называют «Школой губернаторов». Он также напомнил, что за время проведения конкурса назначения на новые должности получили 350 участников «Лидеров России». Шестеро из них заняли позиции заместителей федеральных министров, трое стали главами регионов, пятеро – мэрами городов, еще четыре победителя избраны депутатами Госдумы.

«Конкурс «Лидеры России» – проект президента, который таким образом последовательно выстраивает систему отбора наиболее талантливых управленцев для самых разных отраслей. Квалифицированное управление и лидерство – сегодня это одни их ключевых условий для выполнения задач прорывного развития России, – отметил Сергей Кириенко. – Но главное, это возможности, которые открываются перед каждым участником конкурса, – для развития, самореализации, для того, чтобы приносить пользу своей стране. Желаю всем успешной работы на суперфинале. Победить будет не просто, потому что все вы очень профессиональные, сильные и квалифицированные. Важно, чтобы во время неизбежной конкурсной процедуры вы помнили, что рядом с вами не просто конкуренты, а надежные партнеры. У каждого из вас теперь есть 299 очень опытных и сильных друга и соратника, на помощь которых вы всегда можете рассчитывать, причем не только в конкурсе, но и в жизни. Успехов!»

С открытием суперфинала конкурса «Лидеры России» участников поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что за последние годы ни одной команде лидеров не приходилось сталкиваться с такими вызовами, с которыми столкнулись участники четвертого сезона «Лидеров России». «Поэтому вы должны быть не просто лидерами, вы должны быть суперлидерами для того, чтобы преодолеть трудности и стать победителями. Нужно воспользоваться любой возможностью и выходить из этих кризисов, не дожидаясь благостных времен», – сказал он.

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров напомнил, что за четыре сезона оргкомитет конкурса «Лидеры России» получил более 840 тыс. заявок, что сравнимо с населением большинства российских городов.