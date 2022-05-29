Победительница «Лидеров России» объяснила смысл участия в конкурсе для управленцев

«Я участвую в конкурсе четвертый раз и только сейчас пришла к нужному результату. Но, несмотря на долгий путь, все предыдущие попытки добиться успеха тоже были интересными», – рассказала победительница четвертого сезона конкурса «Лидеры России» Алена Беликова из Калининграда. Ранее в Москве назвали имена 106 победителей главного соревнования для управленцев страны.

«В первом сезоне практически никто из участников не понимал, что это за конкурс, для чего он нужен в реальности и чем он может закончиться. Так как в первый раз я не прошла в полуфинал, хотелось испытать себя вновь», – рассказывает победительница.

«Во втором сезоне для прохождения в полуфинал я не прошла последний тест. В третьем сезоне я прошла в полуфинал, но не попала в топ-30 человек, которые проходили в суперфинал. Я была на 31-м месте», – отмечает Беликова.

«После такого пути у меня уже не оставалось сомнений, участвовать ли в конкурсе в этом году. Тем более, на «Лидерах России» появился мой профильный трек – «Государственное управление», – добавила она.

«За дни суперфинала мы невероятно устали. Вчера и позавчера мы активно тренировались – решали кейсы на оценочных мероприятиях, а сегодня у нас был нетворкинг, где мы тренировали все возможные навыки и умения. Когда по 12 часов в таком интенсивном темпе работаешь, конечно, устаешь. Теперь пару дней нужно для того, чтобы выдохнуть», – продолжила Беликова.

«В целом же конкурс сыграл для меня очень большую роль в понимании себя, своих возможностей и целей. Другие участники не дадут соврать: это крутой тренинг, который ни за какие деньги не купишь. Поэтому в нем нужно обязательно участвовать. Кроме того, здесь я познакомилась и подружилась с таким количеством единомышленников, которых за всю жизнь не отыщешь. И это, как мне кажется, самое ценное с личностной и профессиональной точек зрения», – считает победительница.

«Что касается моей работы, то уже пять лет я нахожусь в должности директора автовокзала Калининградской области. Это очень сложная работа, но интересная, потому что на нас влияет все: и пандемия, и санкции. Но мы не вешаем нос, подстраиваемся под все», – рассказала собеседница.

«В этой связи, любому руководителю важно расширять свои компетенции и совершенствоваться в профессиональной деятельности. Поэтому из числа наставников конкурса я хотела бы попасть к Андрею Белоусову как вице-премьеру, курирующему транспортную отрасль», – заключила Беликова.

Напомним, победителями суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – стали 106 управленцев из 32 регионов России и 3 иностранных государств.

Среди победителей 84 мужчины и 22 женщины, представительницы прекрасного пола составили 21% от всех победителей.

В числе победителей конкурса 35 конкурсантов участвовали в треке «Государственное управление», 31 победитель – в треке «Бизнес и промышленность», 18 победителей – в треке «Информационные технологии», 9 победителей – в треке «Наука», 7 победителей – в треке «Культура», 4 победителя – в треке «Здравоохранение», 2 победителя – в треке «Международный».

Большинство победителей (40 человек) находятся в возрастном диапазоне от 31 до 35 лет, 27 победителей находятся в возрасте от 36 до 40 лет. Еще 20 победителей – в возрасте от 18 до 30 лет. 6 победителей работают в федеральных органах власти, еще 6 – в региональных органах власти, 5 – в местных органах власти.

В воскресенье первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Владимир Путин выдаст гражданство России 70 иностранцам, прошедшим в финал конкурса управленцев.

Кроме того, как указал Кириенко, по итогам первых трех сезонов победителями конкурса стали более 300 человек, а высокие назначения получили более 350 человек: три руководителя регионов, 11 заместителей губернаторов, шесть заместителей министров, а также заместители и руководители крупнейших корпораций, ректоры вузов, главврачи.

В целом в четвертом сезоне «Лидеров России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – приняли участие более 180 тыс. управленцев. В суперфинал, который прошел в четверг, вышли 300 человек.

Все участники суперфинала получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а победители суперфинала – возможность поработать с ведущими управленцами страны – председателем и вице-премьерами правительства Российской Федерации, председателем Совета Федерации, руководителем и заместителями руководителя администрации президента РФ, федеральными министрами, губернаторами, а также ректорами вузов, руководителями крупных компаний и общественных организаций.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент России Владимир Путин.

За 4 года работы платформы участниками ее проектов стали 10,5 млн человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.