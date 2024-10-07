Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.37 комментариев
Названы лидеры стран с самыми большими зарплатами
Forbes назвал премьера Сингапура Вонга самым высокооплачиваем лидером государства в мире
Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг стал самым высокооплачиваемым мировым лидером с годовой зарплатой в 1,69 млн долларов, пишет Forbes.
Как пишет Forbes, годовая зарплата Вонга признана самой высокой среди мировых лидеров. «Среди нынешних мировых лидеров есть один миллионер: Лоренс Вонг, премьер-министр Сингапура. Его годовая зарплата эквивалентна почти 1,69 млн долларов, что делает его самым высокооплачиваемым мировым лидером», – приводит РИА «Новости» текст материала.
Второе место в рейтинге занимает президент Швейцарии Виола Амхерд с ежегодным заработком в 570 тыс. долларов. Третье место занял премьер-министр Австралии Энтони Албаниз (413 тыс.). За ним следует президент США Джо Байден (400 тыс.), передает ТАСС.
В пятерку также вошел канцлер Австрии Карл Нехаммер. Список продолжает премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон, затем премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба оказался на девятом месте, а замыкает десятку премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.