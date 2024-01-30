В России снизилось количество долларовых миллионеров

Аналитики сообщили о снижении количества долларовых миллионеров в России

Tекст: Валерия Городецкая

Из доклада следует, что с 2013 года число долларовых миллионеров в России сократилось на 24%, до 68,4 тыс., передает ТАСС.

Их количество снизилось еще в четырех странах БРИКС: ЮАР (-20%), Египте (-22%), Бразилии (-28%) и Иране (-38%). В Китае, напротив, количество миллионеров увеличилось и превысило 860 тыс. человек. Кроме того, этот показатель увеличился в Индии (+85%) и ОАЭ (+77%).

По оценкам компании, в России сейчас насчитывается 409 человек с состоянием свыше 100 млн долларов и 43 долларовых миллиардера. По этим показателям Россия находится на пятом месте в БРИКС после Китая (2 352 и 305 соответственно) и Индии (1 044 и 120).

Общий объем инвестиционных накоплений в странах БРИКС оцениваются компанией в 45 трлн долларов. Прогнозируется рост числа долларовых миллионеров в странах объединения на 85%, до 3 млн, к 2033 году.

Ранее сообщалось, что российские миллиардеры разбогатели на 50 млрд долларов в прошлом году.