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В России снизилось количество долларовых миллионеров
Аналитики сообщили о снижении количества долларовых миллионеров в России
За последнее десятилетие в России почти на четверть уменьшилось количество долларовых миллионеров, следует из посвященного странам БРИКС доклада британской компании Henley & Partners, которая оказывает услуги релокации и получения гражданства за инвестиции по всему миру.
Из доклада следует, что с 2013 года число долларовых миллионеров в России сократилось на 24%, до 68,4 тыс., передает ТАСС.
Их количество снизилось еще в четырех странах БРИКС: ЮАР (-20%), Египте (-22%), Бразилии (-28%) и Иране (-38%). В Китае, напротив, количество миллионеров увеличилось и превысило 860 тыс. человек. Кроме того, этот показатель увеличился в Индии (+85%) и ОАЭ (+77%).
По оценкам компании, в России сейчас насчитывается 409 человек с состоянием свыше 100 млн долларов и 43 долларовых миллиардера. По этим показателям Россия находится на пятом месте в БРИКС после Китая (2 352 и 305 соответственно) и Индии (1 044 и 120).
Общий объем инвестиционных накоплений в странах БРИКС оцениваются компанией в 45 трлн долларов. Прогнозируется рост числа долларовых миллионеров в странах объединения на 85%, до 3 млн, к 2033 году.
Ранее сообщалось, что российские миллиардеры разбогатели на 50 млрд долларов в прошлом году.