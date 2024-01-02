Названы заработавшие больше всех денег в прошлом году российские бизнесмены

Bloomberg: Российские миллиардеры разбогатели на 50 млрд долларов в прошлом году

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, который рассчитывается на основе стоимости акций компаний, больше всех из российских бизнесменов с начала года заработал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, увеличив свое состояние до 24,7 млрд долларов, передает ТАСС.

Также увеличилось состояние сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко, оно умножилось на 5,67 млрд долларов до 17,2 млрд долларов, также разбогател на 4,08 млрд долларов председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин.

В то же время самые большие убытки понес основной акционер «Акрона» Вячеслав Кантор, его состояние уменьшилось на 0,149 млрд долларов до 6,21 млрд долларов.

Ранее Bloomberg сообщило, что первой в мире женщиной, чье состояние превысило 100 млрд долларов, стала внучка основателя косметической империи L`Oreal и зампред совета директоров компании Франсуаза Бетанкур-Майерс.

