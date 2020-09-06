Нападки США вызвали у Германии желание достроить «Северный поток – 2»

Враждебность США стала одной из причин, по которой Берлин желает успешной реализации проекта «Северный поток – 2», сообщили источники.

Как заявили источники Bloomberg, решимость Берлина вызвана в том числе и «открытой враждебностью» Вашингтона, который вызвал этим недовольство немецких властей, передает ТАСС.

Правящий в Германии блок в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов не собирается «отказываться от «Северного потока», пишет Bloomberg. Отмечается, что сейчас «ни блок Меркель во главе с христианскими демократами, ни ее партнеры из числа социал-демократов, скорее всего, не поддержат это требование».

Bloomberg указывает, что реализацию проекта и укрепление связей с Россией поддерживает промышленность Германии. Властям Германии, возможно, придется выплачивать компенсацию компаниям, если Берлин решит отказаться от «Северного потока – 2».

Напомним, немецкий бизнес оценил ущерб от приостановки строительства «Северного потока – 2».

Между тем один из кандидатов на пост главы Христианско-демократического союза Германии и возможный преемник канцлера Ангелы Меркель Фридрих Мерц потребовал ввести мораторий на строительство «Северного потока – 2».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД