Немецкие проститутки заявили об «абсолютной катастрофе» из-за коронавируса

Из-за коронавируса бордели в ФРГ закрыты с середины марта. Профсоюз работников секс-индустрии разрабатывает новые санитарные нормы обслуживания клиентов, а политики призывают запретить проституцию, сообщают местные СМИ.

Как пишет Deutche Welle, пустая парковка перед зданием самого большого публичного дома столицы Германии – лучший символ кризиса секс-индустрии в Берлине. Каждый год «Артемис» посещают (точнее, посещали) примерно 100 тыс. клиентов, годовой оборот составлял десятки миллионов евро. Но сейчас здесь никого. С середины марта работа борделей в Берлине, как и во всей Германии, запрещена в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Поскольку проституция в Германии легализована, у работников и работниц отрасли есть свои профсоюзы. Сюзанне Бляйер Вильп – член правления Профессионального союза эротических и сексуальных услуг десять лет проработавшая в секс-индустрии, нынешнее положение отрасли описывает двумя словами – «абсолютная катастрофа». По ее словам, у владельцев борделей заканчиваются деньги, а сами проститутки, среди которых немало женщин из Восточной Европы, нервничают по поводу неопределенных перспектив.

Чтобы облегчить властям принятие решение по поводу открытия борделей в рамках смягчения карантинных мер, профсоюз разработал концепцию по гигиенической адаптации отрасли к новым условиям – девять страниц мелким шрифтом. В ней пошагово описывается то, каким образом предполагается обслуживать клиентов в условиях пандемии. Ключевые пункты – никаких поцелуев, регулярное проветривание помещений, дезинфекция клиентов и обязательное ношение масок, закрывающих рот и нос.

Вильп утверждает, что немецкие проститутки будут соблюдать новые требования ради того, чтобы хоть что-то получить. С Бляйер Вильп соглашается и Аурель Йоханнес Маркс: «После 12 недель простоя лучше уж зарабатывать хоть что-то на новых условиях, чем вообще ничего. Я исхожу из того, что все участники процесса будут соблюдать новые правила».

Нечто подобное, по его словам, было с кафе и ресторанами – предписания по борьбе с коронавирусом резко повысили затраты владельцев бизнеса, но другого выбора у них просто нет.

«Чтобы остановить вирус, нужна социальная дистанция, а соблюдать ее в борделях невозможно», – указывает депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Ивон Магвас.

Она – одна из 16 депутатов из партий правящей коалиции христианских демократов и социал-демократов, подписавших обращение к правительствам федеральных земель с призывом запретить работу борделей не на время, а навсегда.

Новая санитарно-гигиеническая концепция, разработанная отраслевым профсоюзом, Магвас не убеждает. Кроме этого, группа депутатов предлагает бундестагу подумать о введении в Германии так называемой «скандинавской модели» – она предусматривает штрафы не для тех, кто оказывает секс-услуги, а для тех, кто создает спрос на них – то есть для клиентов.

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