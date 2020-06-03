Немецкие проститутки заявили об «абсолютной катастрофе» из-за коронавируса

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3 июня, среда  |  Последнее обновление — 11:17  |  vz.ru
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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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Россия назвала новую причину для ядерного возмездия

Россия четко дала понять, при каких условиях она даст ядерный ответ агрессоруФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Россия может нанести ответный ядерный удар в случае, если в направлении нашей страны будет запущена баллистическая ракета. При этом не важно, какая на ней установлена боеголовка – ядерная или обычная. Такие нормы содержатся в новых Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Они стали ответом на ухищрения США в сфере вооружений.  Подробности...
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«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»

У экспертов возникли сомнения по поводу материалов, из которых сделан корабль Crew DragonФото: NASA TV/Xinhua/Global Look Press
«Мы знали, что американцы сделают этот корабль – Crew Dragon. Они смелые ребята, но избранный ими путь – коварный. В корабле много недоработок», – сказал газете ВЗГЛЯД летчик-космонавт СССР Александр Александров, комментируя первый в истории пилотируемый полет на коммерческом корабле на орбиту. Где кроется слабость детища Илона Маска, ракеты-носителя Falcon 9 и корабля Crew Dragon? Подробности...
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Лукашенко угрожает майдан

Акция оппозиции в Белоруссии выглядела странно, но в Белоруссии любая акция оппозиции выглядит странноФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Интрига обнаружилась там, где ее быть, казалось бы, не может − на выборах президента Белоруссии. Лукашенко теряет былую популярность, чувствует это и ревнует к своему народу − белорусы стали выражать поддержку альтернативным кандидатам, о которых прежде мало кто знал. В Минске подчеркивают, что «майдана» не допустят, но явно его побаиваются − и не только его. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Что будет, если России не будет

Георгий Зотов, писатель
Однажды Россия взяла да исчезла. Ну, в общем, так случилось. И весь мир впал в депрессию. Потому что теперь страны стали плохо жить сами по себе, а не по причине козней русских. Подробности...

Эпидемия нас многому научила

Денис Проценко, Главный врач ГКБ №40 (медицинский комплекс в Коммунарке)
Ни люди, ни врачи, ни больницы не должны становиться жертвами перераспределения полномочий. Если человек болен, и болен серьезно, ему все равно, в какой больнице он будет лечиться, в чьем подчинении эта больница будет находиться. Подробности...
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Погромщики помогают элитам заработать на коронавирусе

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Эпидемия заканчивается, наступает время зарабатывать на ее последствиях. Американские погромщики очень помогают традиционным элитам сохранять статус-кво в распределении ресурсов посткоронавирусного мира. Изящный поворот. Подробности...
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              Немецкие проститутки заявили об «абсолютной катастрофе» из-за коронавируса

                 3 июня 2020, 10:43
              Фото: Tomas Moll/Global Look Press
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Из-за коронавируса бордели в ФРГ закрыты с середины марта. Профсоюз работников секс-индустрии разрабатывает новые санитарные нормы обслуживания клиентов, а политики призывают запретить проституцию, сообщают местные СМИ.

              Как пишет Deutche Welle, пустая парковка перед зданием самого большого публичного дома столицы Германии – лучший символ кризиса секс-индустрии в Берлине. Каждый год «Артемис» посещают (точнее, посещали) примерно 100 тыс. клиентов, годовой оборот составлял десятки миллионов евро. Но сейчас здесь никого. С середины марта работа борделей в Берлине, как и во всей Германии, запрещена в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

              Поскольку проституция в Германии легализована, у работников и работниц отрасли есть свои профсоюзы. Сюзанне Бляйер Вильп – член правления Профессионального союза эротических и сексуальных услуг десять лет проработавшая в секс-индустрии, нынешнее положение отрасли описывает двумя словами – «абсолютная катастрофа». По ее словам, у владельцев борделей заканчиваются деньги, а сами проститутки, среди которых немало женщин из Восточной Европы, нервничают по поводу неопределенных перспектив.

              Чтобы облегчить властям принятие решение по поводу открытия борделей в рамках смягчения карантинных мер, профсоюз разработал концепцию по гигиенической адаптации отрасли к новым условиям – девять страниц мелким шрифтом. В ней пошагово описывается то, каким образом предполагается обслуживать клиентов в условиях пандемии. Ключевые пункты – никаких поцелуев, регулярное проветривание помещений, дезинфекция клиентов и обязательное ношение масок, закрывающих рот и нос.

              Вильп утверждает, что немецкие проститутки будут соблюдать новые требования ради того, чтобы хоть что-то получить. С Бляйер Вильп соглашается и Аурель Йоханнес Маркс: «После 12 недель простоя лучше уж зарабатывать хоть что-то на новых условиях, чем вообще ничего. Я исхожу из того, что все участники процесса будут соблюдать новые правила».

              Нечто подобное, по его словам, было с кафе и ресторанами – предписания по борьбе с коронавирусом резко повысили затраты владельцев бизнеса, но другого выбора у них просто нет.

              «Чтобы остановить вирус, нужна социальная дистанция, а соблюдать ее в борделях невозможно», – указывает депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Ивон Магвас.

              Она – одна из 16 депутатов из партий правящей коалиции христианских демократов и социал-демократов, подписавших обращение к правительствам федеральных земель с призывом запретить работу борделей не на время, а навсегда.

              Новая санитарно-гигиеническая концепция, разработанная отраслевым профсоюзом, Магвас не убеждает. Кроме этого, группа депутатов предлагает бундестагу подумать о введении в Германии так называемой «скандинавской модели» – она предусматривает штрафы не для тех, кто оказывает секс-услуги, а для тех, кто создает спрос на них – то есть для клиентов. 

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