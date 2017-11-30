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17 января, среда  |  Последнее обновление — 18:19  |  vz.ru
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Поистине сенсационные данные обнародовала глава Минздрава: по утверждению Вероники Скворцовой, потребление алкоголя в России за последние несколько лет упало почти в два раза. Так ли это на самом деле, и если падение действительно наблюдается, то в чем причина происходящего? Подробности...
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Одиночество Путина

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Еще лет пять назад я с негодованием отверг бы саму вероятность того, что с моего языка сойдут подобные слова, что я не буду стесняться выражать свое уважение российскому президенту. Подробности...

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          Десяткам миллионов россиян прощают долги

          Масштабное списание долгов гражданам и малому бизнесу – результат прошлых ошибок ФНС   17 января 2018, 16:50
          Фото: Антон Вергун/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Многие россияне до сих пор, несмотря на активное оповещение в СМИ, не догадываются, что государство готово простить их налоговые долги. Речь идет о значительных суммах. Более 20 млн человек могут рассчитывать на такую амнистию. Кто попадет в их число, чем объясняется принятие такого закона и как именно он будет реализовываться?

          С нового года вступил в силу закон о налоговой амнистии для граждан и индивидуальных предпринимателей. Он затронет более 20 млн человек, заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

          Провести такую налоговую амнистию Путин предложил на ежегодной большой пресс-конференции. И тут же был разработан и принят закон, который президент подписал уже 29 декабря. Он вступил в силу уже с 1 января 2018 года. Какие же налоги и за какой срок будут списаны гражданам и предпринимателям?

          Во-первых, списывается налоговая задолженность по имущественным налогам на 1 января 2015 года. Это списание касается абсолютно всех категорий граждан. Только по имущественным налогам будет списано 41 млрд рублей, и коснется это 20 млн человек.

          Имущественные налоги включают транспортный, земельный и налог на имущество. Кроме того, нет ограничений по сумме списания. Начисленные пени также аннулируются. Обращаться специально в налоговую гражданам не нужно, списание будет проводиться автоматически. Однако уведомление о списании ФНС присылать не обязана, поэтому узнать о наличии или отсутствии неоплаченных долгов лучше в личном кабинете.

          Чем объясняется такой жест щедрости со стороны государства? Сам президент объяснял необходимость проведения такой налоговой амнистии «в силу несовершенства нашей налоговой системы». Судя по всему, это связано с возникающими на первых порах проблемами от внедрения новых программных комплексов для исчисления и учета имущественных налогов по физлицам. «В процессе отладки системы взаимообмена данными неоднократно выявлялись неточности и недействительность данных, по которым физическим лицам приходилось долго и нудно выяснять отношения, бегая из налоговой в ГИБДД (и другие органы), собирая необходимые документы и справки, подтверждающие либо отсутствие объекта налогообложения, либо несоответствие указанных в налоговой его технических характеристик. В результате в базу данных налоговой вносились корректировки, но по многим невыясненным вопросам так и остались «зависшие» долги», – приводит пример образования неоплаченных долгов у граждан ведущий аудитор АКГ «Градиент Альфа» Юлия Попова.

          По ее словам,

          сейчас в России уже отлажен безошибочный автоматический процесс получения налоговой службой всех необходимых данным по имуществу и активам граждан, но до этого пришлось пройти путь проб и ошибок.

          Именно поэтому в будущем, скорее всего, подобных амнистий ждать не стоит. Разве что государство пойдет на прощение долгов малоимущим незащищенным слоям населения.  

          Во-вторых, списывается задолженность индивидуальных предпринимателей в рамках специальных налоговых режимов, по упрощенным налогам, налогу на объединенный доход и оплате патента. Общая сумма списываемой задолженности по страховым взносам для ИП по причине непредоставления отчетности составляет 127 млрд рублей и касается 700 тыс. предпринимателей, отметил Силуанов.

          «Принятое решение по амнистии в части «очистки» по данным видам долгов считаю вполне разумным и обоснованным», – говорит Попова. Она объясняет, что ИП (в отличие от наемных работников) должны сами за себя платить фиксированные страховые взносы в Пенсионный фонд. Их размер ежегодно утверждается государством и един для всех индивидуальных предпринимателей (для сравнения, страховые взносы наемных работников зависят от уровня зарплаты: чем она выше, тем выше отчисления в ПФР). Но вот размахи и доходы от бизнеса у всех разные, а платят все одинаковые страховые взносы. К тому же далеко не все, открывшие бизнес как ИП, в итоге выходят в прибыль. Но вот страховые взносы для них никто не отменяет: их надо начинать платить с первого дня госрегистрации ИП и вплоть до дня снятия с учета ИП, то есть закрытия предпринимательской деятельности.

          Часто предприниматель начинает деятельность не с момента регистрации, а через несколько месяцев. «Потому что уходит целый период времени, например на решение организационных вопросов: снятие в аренду помещений, поиск и наем персонала, закупка необходимого инвентаря и оборудования и прочее», – говорит Попова. Получать доход с предпринимательской деятельности ИП начинает еще позже, а многие так и не смогли его получить, и приходилось все бросать.

          Но все это время с даты регистрации ИП начисляются страховые вносы в ПФР. «После того как гражданин принимал решение «завязать» с неудавшейся предпринимательской деятельностью, закрывал свое ИП либо просто бросал его, не осуществив необходимых регистрационных действий (например, в силу болезни, отъезда или других личных причин), и ему приходило «письмо счастья» о необходимости уплаты начисленных страховых взносов в ПФР и пеней. Многими гражданами данная обязанность так и не исполнялась, в результате накапливались дела у судебных приставов и продолжало расти число должников – физических лиц – россиян, вероятно, и так погрязших в долгах по любым другим основаниям (потребительские и ипотечные кредиты, алименты, судебные споры)», – рассказывает Юлия Попова.

          Теперь все эти долги россиян, получивших неудачный опыт ведения бизнеса или вовремя не закрывших свои ИП на бумаге при практическом прекращении деятельности, получат налоговую амнистию.

          В-третьих, списываются долги по налогам на так называемые условные доходы физлиц. Речь идет об амнистии в отношении доходов, полученных физлицами с 1 января 2015 года по 1 декабря 2017 года, при получении которых не был удержан налог налоговым агентом (за исключением, в частности, вознаграждений за выполнение трудовых обязанностей, дивидендов, подарков от организаций или ИП, выигрышей и призов). Этим правом воспользуются около 2 млн человек, сумма списания составит порядка 22 млрд рублей.

          Так, например, согласно действующему законодательству списанные заемщику кредиты или коммунальные услуги считаются его материальной выгодой, и на них начисляются налоги. Такие выплаты и пени на них будут признаны безнадежными. Или это может быть выплата физлицу штрафной неустойки по закону о защите прав потребителей. «Это очень распространенная ситуация в сфере долевого строительства, когда дольщики обращаются к застройщику через суд с требованием уплатить причитающиеся по закону пени и штрафы за нарушение застройщиком обязательств по своевременному вводу в эксплуатацию и передаче дольщику объекта долевого строительства. В таких случаях, если была произведена выплата рассчитанной штрафной неустойки физическому лицу, при этом налоговым агентом-застройщиком не было произведено удержание и перечисление в бюджет соответствующих сумм НДФЛ (13%), то физическое лицо становится обязанным перед бюджетом по самостоятельной уплате налога»,  – объясняет ведущий аудитор АКГ «Градиент Альфа». Теперь данный вид налога с условного дохода подлежит амнистии.

          «Данная амнистия призвана снизить долговую нагрузку на граждан и малый бизнес. Она устранит несправедливую налоговую нагрузку, сложившуюся вследствие несовершенства налоговой системы», – считает Сергей Варламов из адвокатского бюро «Деловой фарватер».

          Кроме того, это решение о списании позволит значительно снизить административную нагрузку как на государство, так и на предпринимателей. «Существовавшие задолженности несут огромную нагрузку по их ведению и для государства, и для бизнеса. По большей части это деньги, которые уже невозможно востребовать – это или фактическое отсутствие предприятия, или текущие споры и взаимные претензии, которые возникают из-за ошибок, возникших при передаче задолженностей из одной инстанции в другую. В этой связи обнуление задолженностей для граждан и ИП до 2015 года исключительно полезно. Оно снимает административную нагрузку для всех участников процесса», – считает сопредседатель предпринимательской платформы партии «Единая Россия» Марина Блудян.

          В дальнейшем лучше не нарушить налоговые требования, призвал министр финансов. «Налоговая служба существенно упростила порядок уплаты налогов по сравнению с 2015 годом, сейчас есть возможность уплаты налогов через личный кабинет, не посещая налоговую службу. Во всяком случае, мы верим и рассчитываем, что текущая задолженность накапливаться не должна», – заключил Силуанов.


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