ОНФ: Налоговая амнистия позволит многим бизнесменам начать с чистого листа

Закон о налоговой амнистии позволит многим предпринимателям начать работу с чистого листа, а также решит задачу выстраивания доверительных отношений между бизнесом и государством, заявил член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Дмитрий Сазонов.

«Речь не идет о том, что все действующие предприятия получат возможность не платить налоги. Но есть случаи, когда долги, которые являются безнадежными, невозможно взыскивать, и большая нагрузка по их администрированию лежит на государстве, а также это остается проблемой психологической нагрузки на предпринимателей. Это могут быть и предприятия, которые давно прекратили свою деятельность, а долги висят и их не закрыть. Благодаря налоговой амнистии решается задача выстраивания доверительных отношений между бизнесом и государством, а многие предприниматели получат возможность начать работу с чистого листа», – подчеркнул Сазонов, слова которого приводятся в поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД пресс-релизе ОНФ

По мнению парламентария, проблемы с налогами возникали у предпринимателей в том числе и тогда, когда полномочия по администрированию страховых платежей от Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования были переданы в ведение Федеральной налоговой службы.

«Возникла серьезная путаница с передачей информации. Некоторые данные в итоге сегодня невозможно найти», – добавил Сазонов.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что закон о налоговой амнистии (списание налоговой задолженности физлицам и индивидуальным предпринимателям) коснется более 20 млн человек и позволит списать 41 млрд рублей долгов. Что касается индивидуальных предпринимателей (ИП), то им списываются задолженности в рамках специальных налоговых режимов, по упрощенным налогам, налогу на объединенный доход и оплате патента. Общая сумма списываемой задолженности по страховым взносам для ИП по причине непредоставления отчетности составляет 127 млрд рублей и касается 700 тыс. предприятий.

Напомним, 19 декабря комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки, согласно которым с граждан и индивидуальных предпринимателей должны будут списать налоговые долги на десятки миллиардов рублей.